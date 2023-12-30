Люди футбола, ушедшие от нас в 2023 году

Футбольный мир в 2023 году переживал не только позитивные и удивительные моменты. В прошедшие 12 месяцев мы понесли множество утрат. Вспоминаем тех, для кого уходящий год стал последним в жизни.

Жюст Фонтен

18.08.1933 – 1.03.2023

Жюст Фонтен Фото: ALEXANDRE SCHNEIDER/GETTY IMAGES

Легендарный французский форвард, обладатель рекорда по количеству голов на одном чемпионате мира (13 мячей на ЧМ-1958). За свою карьеру Фонтен поиграл за марокканский «Марракеш», а также за французские «Реймс» и «Ниццу». Но наибольшую известность получил благодаря выступлениям за национальную команду. А именно – на чемпионате мира 1958 года. В первом матче турнира Фонтен сделал хет-трик в ворота Парагвая (7:3). Затем на групповой стадии дважды забил Югославии (2:3) и один раз – Шотландии (2:1). В четвертьфинале Фонтен отметился дублем в ворота Северной Ирландии (4:0). В полуфинале на девятой минуте Жюст сравнял счёт в игре с Бразилией. Но затем у бразильцев хет-трик сделал Пеле, а Фонтен больше не забивал – в итоге Франция проиграла 2:5. В матче за третье место с ФРГ форвард отметился покером, а французы победили 6:3.

Но Фонтен добивался успеха и на клубном уровне. Он четыре раза становился чемпионом Франции, а вместе с «Реймсом» выходил в финал Кубка европейских чемпионов. 1 марта 2023 года Фонтен скончался в возрасте 89 лет.

Сэр Бобби Чарльтон

11.10.1937 – 21.10.2023

Сэр Бобби Чарльтон Фото: GETTY IMAGES

Одна из главных легенд «Манчестер Юнайтед» и чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии. Чарльтон признаётся одним из лучших английских футболистов в истории. Будучи игроком, он действовал на позиции атакующего полузащитника или форварда. За «МЮ» Чарльтон выступал на протяжении 17 лет, пережил мюнхенскую трагедию команды с падением самолёта и установил множество рекордов (которые побили лишь в начале XXI века). Также Чарльтон является обладателем «Золотого мяча» 1966 года.

Ещё в 2020 году у экс-футболиста диагностировали деменцию. Деменция — болезнь, связанная с поражением головного мозга, которая приводит к распаду психических функций, утрате памяти, потере ранее усвоенных знаний и практических навыков. Повседневная деятельность больного была нарушена, и за ним был необходим постоянный уход. В последнее время он жил в доме престарелых The Willows в Натсфорде, который специализируется на уходе за пациентами с деменцией. Чарльтон скончался 21 октября.

Жаклин Девониш, которая является старшим коронером Чешира, пришла к выводу, что смерть сэра Бобби была случайной. На слушаниях сообщили, что он ударился о подоконник и, «возможно, о радиатор» после того, как потерял равновесие, вставая со стула. После падения Чарльтон прошёл полный осмотр тела, но сотрудники не заметили никаких видимых травм, а также отметили, что его подвижность не пострадала. Парамедиков в дом престарелых вызвали позже, когда заметили опухоль на спине англичанина. Его отвезли в местную больницу для обследования, а затем перевели в больницу Маклсфилд-Дженерал. Через пять дней после падения сэр Бобби умер.

Кристиан Атсу

10.01.1992 – 02.2023

Кристиан Атсу Фото: IAN MACNICOL/GETTY IMAGES

В феврале 2023 года Турция пережила страшнейшее землетрясение. Эпицентр катаклизма – юго-восток государства, провинция Хатай. За местный клуб выступал экс-защитник «Челси» Кристиан Атсу. И, к несчастью, он оказался под завалами одного из многочисленных разрушенных домов. Ещё за день до трагедии он забил победный гол в матче турецкой Суперлиги с «Касымпашой». За несколько часов до землетрясения футболист мог улететь во Францию, однако решил остаться в Турции, чтобы отпраздновать победу с игроками «Хатайспора». И в итоге оказался в эпицентре землетрясения. Спасатели несколько дней искали Атсу, сообщалось, что игрока нашли живым, но информацию затем опровергли. 18 февраля агент игрока Мурат Узунмехмет сообщил, что смерть Кристиана официально подтверждена.

Также в результате трагедии погиб спортивный директор «Хатайспора» Танер Савут. Скончались и футболисты других клубов, например, голкипер «Йени Малатьяспора» Ахмет Эйюп. «Хатайспор» снялся с розыгрыша Суперлиги-2022/2023, однако за командой зарезервировали место в элитном дивизионе.

Сильвио Берлускони

29.09.1936 – 12.06.2023

Сильвио Берлускони Фото: GETTY IMAGES

Берлускони – легенда итальянской политики, «Милана», да и всего европейского футбола. По сути, именно Сильвио и создал Лигу чемпионов в современном формате. В 1986 году он стал владельцем «Милана», круто изменив судьбу клуба. Под его руководством «россонери» восемь раз выиграли Серию А и взяли пять трофеев Лиги чемпионов. Он продал «Милан» лишь в 2016 году китайским инвесторам, рассчитывая, что они вдохнут в клуб новую жизнь.

Карло Анчелотти экс-тренер «Милана» «Печаль от сегодняшнего дня не стирает те счастливые моменты, которые мы провели вместе. Я буду вечно благодарен президенту, но прежде всего ироничному, верному, умному и искреннему человеку, который сыграл важную роль в моей карьере футболиста, а затем и тренера. Спасибо, президент».

Берлускони скончался в октябре 2023 года в возрасте 87 лет. В апреле в СМИ появилась информация, что Сильвио болен лейкемией. Также сообщалось, что политик был госпитализирован из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и дыхательной недостаточностью. Он находился в отделении интенсивной терапии. Но не смог выиграть последний бой.

Виктор Мурашко

17.04.1936 – 27.09.2023

Виктор Мурашко Фото: PFC-CSKA.COM

Мурашко – первый президент ЦСКА. Бо́льшую часть жизни он посвятил военной службе. А в 1986 году он стал старшим тренером-начальником футбольной команды ЦСКА. С 1989 по 1994-й Мурашко являлся президентом армейцев (первым в истории). В этот период ЦСКА вернулся в высшую лигу, стал серебряным призёром чемпионата СССР, взял национальный Кубок и участвовал в еврокубках.

Амансио Амаро

16.10.1939 – 21.02.2023

Амансио Амаро Фото: Matthew Peters/GETTY IMAGES

Амаро – легенда «Реала». Он выступал за мадридский клуб на протяжении 14 лет, заслужив прозвище Колдун. Амансио играл на позиции нападающего, хотя его рост составлял всего 165 см. За свою карьеру в «Реале» он выиграл девять чемпионатов и три Кубка Испании, а также Кубок европейских чемпионов – 1966. А в 1964-м со сборной Испании стал победителем чемпионата Европы. Спустя шесть лет после окончания карьеры Амансио вернулся в «Реал»: два года поработал с молодёжкой, а в 1984-1985-м возглавлял основную команду (не слишком удачно).

Интересно, что в 2000 году именно голос Амаро оказался решающим для избрания на пост президента клуба Флорентино Переса, который в благодарность назначил Амансио ответственным за организацию празднования столетия «Реала». А в октябре 2022-го Амаро сменил Пако Хенто на посту почётного президента мадридцев. Но уже в феврале 2023 года, к сожалению, скончался.

Давыд Алексеев

4.06.2003 – 24.02.2023

Давыд Алексеев Фото: fc-ural.ru

Страшная трагедия произошла в феврале 2023 года. 19-летний голкипер Давыд Алексеев погиб, выпав из окна в ночь с 23 на 24 февраля, сообщил «Матч». Он был воспитанником «Урала». В 2021 году Алексеева пригласили на сборы с основным составом екатеринбуржцев, Давыд выходил в товарищеских матчах. Летом 2022-го он получил приглашение и стал игроком «Динамо» из Владивостока. В рамках сезона он провёл за владивостокцев девять матчей, пропустив девять мячей, в Кубке России отыграл четыре встречи и пропустил дважды.

23 февраля 2023 года «Динамо» отправилось на предсезонные сборы в Турцию. Однако фамилии Алексеева в списках не было. Давыд был отзаявлен 27 января вместе с ещё четырьмя футболистами. А уже в конце февраля жизнь Алексеева трагически оборвалась.

Итало Гальбьяти

8.08.1937 – 8.03.2023

Итало Гальбьяти Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гальбьяти не был выдающимся футболистом. Итало – воспитанник «Интера», но не провёл за клуб ни одного матча. Зато поиграл за «Реджину», «Лекко» и «Комо». А вот его тренерский путь куда интереснее. С 1978 года он работал в структуре «Милана»: ассистентом, главным тренером в молодёжных командах и основной. А с 1997-го стал помощником Фабио Капелло в «россонери», после чего неизменно следовал за ним во все команды. Вместе с ним Гальбьяти потренировал «Рому», «Ювентус», «Реал», а также сборные Англии и России. Именно работа с российской командой стала для него последней в карьере. 8 марта 2023 года Итало скончался в возрасте 85 лет.

Юрий Перескоков

15.05.1963 – 23.06.2023

Юрий Перескоков Фото: arsenaltula.ru

Перескоков за свою игровую карьеру поиграл за большое количество клубов. Самые громкие из них: ЦСКА, «Спартак» (московский и владикавказский), «Факел» и «Пахтакор». Последней командой стал нижегородский «Локомотив», где он затем начал тренировать вратарей. С 2003 по 2007 год Перескоков работал в московском «Спартаке». Также в его резюме были «Черноморец», «Химки», тульский «Арсенал», астанинский «Локомотив» и «Уфа». В общем, Перескокова ценили в тренерском сообществе. Специалист скончался 23 июня 2023 года на 61-м году жизни. О гибели сообщила пресс-служба тульского «Арсенала» – последнего клуба в тренерской карьере Перескокова.

Фрэнсис Ли

29.04.1944 – 2.10.2023

Фрэнсис Ли Фото: mancity.com

Ли – одна из легенд «Сити». Вместе с «горожанами» Фрэнсис становился чемпионом Англии – 1967/1968. Также вместе с клубом он выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии и Кубок кубков. Достойно, учитывая, что раньше «МС» не был такой грозной силой, как сейчас. Интересно, что после окончания игровой карьеры Ли стал бизнесменом. В 1994-1998 годах он был владельцем и президентом «Сити». В 2010-м Фрэнсиса включили в Зал славы английского футбола. Ли умер 2 октября на 80-м году жизни.

Рафаэль Двамена

12.09.1995 – 11.11.2023

Рафаэль Двамена Фото: David Aliaga/Getty Images

Трагедия произошла с футболистом сборной Ганы Рафаэлем Дваменой в ноябре. Он умер в возрасте 28 лет, пережив сердечный приступ прямо на поле во время матча чемпионата Албании. Двамена выступал за клуб «Эгнатия», который встречался в 13-м туре с «Партизани». На 24-й минуте Рафаэль потерял сознание и пережил остановку сердца. За игроком прямо на поле выехала машина скорой помощи, доставившая его в больницу города Кавая. Во время транспортировки Двамена подавал признаки жизни, но по прибытии у него случился ещё один инсульт. И к жизни футболист уже не вернулся.

Корней Шперлинг

7.06.1947 – 16.11.2023

Корней Шперлинг Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»

Шперлинг никогда не играл в футбол, сконцентрировавшись на тренерской деятельности. С 1979-го он работал в различных клубах. Но главной командой в его карьере стала «Балтика». С 1992-го по 1999-й он работал в калининградском клубе: тренером, президентом, тренером-консультантом. Под его непосредственным руководством в тандеме с Леонидом Ткаченко Шперлинг добился исторического достижения — вывел «Балтику» в высшую лигу в 1995 году. Позже он работал в менее статусных командах, завершив деятельность в 2004-м. В ноябре 2023 года Шперлинг скончался в возрасте 76 лет. Тренер много лет боролся с онкологическим заболеванием, а незадолго до смерти перенёс ишемический инсульт.

Валерий Урин

10.08.1934 – 23.01.2023

Валерий Урин Фото: fcdynamo.ru

Бо́льшая часть карьеры нападающего связана с московским «Динамо». Вместе с бело-голубыми Урин дважды выигрывал чемпионат СССР. Всего он провёл за «Динамо» 72 матча и забил 20 мячей. А в 1958-м и 1959-м входил в список 33 лучших футболистов сезона. Также на счету Урина по две встречи за олимпийскую и главную сборную СССР. Также Валерий играл за «Динамо» Киров, «Беларусь», «Даугаву», «Металлург» из Запорожья и «Химик» из Салавата. Урин скончался в конце января 2023 года на 89-м году жизни.

Мирослав Блажевич

10.02.1935 – 8.02.2023

Мирослав Блажевич Фото: Из личного архива Мирослава Блажевича

Если посмотреть на тренерскую карьеру Блажевича, можно сдать экзамен по географии на пять. В каких только странах и клубах не поработал хорват в качестве тренера! Но своего главного достижения Блажевич добился с родной национальной командой. Хорватия сенсационно взяла бронзу на ЧМ-1998 года во Франции. Никто не ожидал от скромной команды такой прыти, но Блажевич сколотил крепкий коллектив во главе с Давором Шукером, Звонимиром Бобаном, Робертом Просинечки и Славеном Биличем.

Из других значимых достижений – золото чемпионата Югославии – 1981/1982 с загребским «Динамо» (впервые за 24 года), кубки Югославии, Хорватии и Швейцарии, Суперкубок Хорватии, чемпионство в Швейцарии. А с 2009 по 2010 год хорват тренировал «Шанхай Шэньхуа», который недавно возглавил Леонид Слуцкий. С 2011-го Блажевич боролся с раком простаты. Он скончался 8 февраля 2023 года в возрасте 87 лет.