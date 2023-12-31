Доедаем салаты и допиваем шампанское под яркие матчи в первый день 2024 года!

8 топ-событий 1 января: Новый год, НХЛ, наши в теннисе и схватка «Ливерпуля» и «Ньюкасла»

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🎅 00:00 — Новый год!

Интрига: будет ли 2024-й лучше, чем мы от него ждём?

Спойлер: будет! Ну ладно, будем надеяться хотя бы!

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: отомстят ли «Айлендерс» за унизительное поражение от «Питтсбурга» со счётом 0:7?

28 декабря «Нью-Йорк» сокрушительно «влетел» «Пингвинз». Российский вратарь Илья Сорокин отразил лишь 19 из 25 бросков, пропустил шесть голов и не вышел на третий период. При этом «Питтсбург» продолжает борьбу за плей-офф и прилично отстаёт от неё. «Айлендерс» оклемаются после такого унижения и отомстят или теперь «Пингвинз» перехватят инициативу и наберут победный ход?

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 01 января 2024, понедельник. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Никита Кучеров в очередной раз затащить «Тампу»?

«Лайтнинг» по-прежнему не могут найти свою игру и плетутся вне зоны плей-офф. Недавнее поражение в матче с «Флоридой» стало апогеем неудачного сезона «Тампы» – решающий гол «молнии» пропустили, играя в большинстве. Не помогают даже бомбардирские достижения Кучерова – россиянин лидирует в лиге по количеству очков. «Монреаль», в свою очередь, выглядит лучше, чем в прошлом сезоне, и также продолжает борьбу за плей-офф. «Канадиенс» имеют несколько матчей в запасе и могут обойти «Тампу». Позволит ли Кучеров этому случиться?

🏀 3:00: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: исправятся ли «Лейкерс» за обидное поражение от «Миннесоты»?

В последнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 106:108, из-за обидного заступа Леброна Джеймса. Сейчас же клубу из Калифорнии предстоит второй матч за два дня, причём выезд в Нью-Орлеан, где их уже ждут «пеликаны». Будут ли участвовать в матче главные действующие лица «озёрников» и сумеет ли команда из Лос-Анджелеса сделать правильные выводы из поражения от «волков»?

🏀 4:00: «Финикс Санз» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 01 января 2024, понедельник. 04:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как проявит себя трио «солнечных» в матче с «Мэджик»?

Звёздное трио «Финикса», включающее Дюранта, Букера и Била, провело не так много матчей вместе. В последней игре клуб из Аризоны спокойно обыграл «Шарлотт» (133:119), но «Орландо» – это совершенно другого калибра команда, которая занимает четвёртое место в Восточной конференции. Поэтому будет интересно посмотреть за тем, как же себя проявят лучшие игроки «Санз» в битве с «Мэджик»?

🎾 5:30: Бен Шелтон (США, 3) — Роман Сафиуллин (Россия), Брисбен, первый круг

Интрига: поквитается ли Сафиуллин за прошлогодний Шанхай?

На старте сезона-2024 россиянину Роману Сафиуллину выпало играть с третьей ракеткой Брисбена Беном Шелтоном. Теннисисты ранее встречались дважды. В финале челленджера в Чикаго-2022 сильнее оказался россиянин, а вот в рамках ATP на «Мастерсе» в Шанхае-2023 успех уже праздновал Шелтон. Причём Роман тогда взял первый сет, но преимущество не удержал. Удастся ли Сафиуллину поквитаться с обидчиком?

🎾 7:30: Аманда Анисимова (США, WC) — Анастасия Павлюченкова (Россия), Окленд, первый круг

Интрига: каким получится старт сезона для олимпийской чемпионки Павлюченковой?

Олимпийская чемпионка Токио в миксте Анастасия Павлюченкова начинает новый сезон в Окленде матчем с американкой Амандой Анисимовой. После пропущенного почти полностью из-за травмы сезона-2022 Павлюченкова постепенно возвращается на былые позиции. Девушки в рамках WTA встречались довольно давно — в Индиан-Уэллсе-2018 сильнее оказалась Анисимова. Победительница нового матча дальше сыграет с кем-то из пары Мари Боузкова (пятый номер посева) — Магдалена Френх.

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: топ-матч АПЛ под оливье — ну не прекрасно?

Команда Юргена Клоппа решает задачу чемпионства, а вот ребята Эдди Хау – в попытках перезагрузить сезон. Учитывая невероятную плотность таблицы наверху, потеря очков «Ливерпулем» вряд ли станет критичной на дистанции. Можно даже сказать, что «Ньюкаслу» победа нужнее: это приблизит клуб к еврокубковой зоне. Правда, статистически на успех рассчитывать не стоит: в последних 10 встречах у «Ньюкасла» ни одной победы над «Ливерпулем».