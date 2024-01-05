Суперматч в Англии и крутейшие шансы россиян. 10 главных футбольных матчей 5-7 января

Ваше расписание на ближайшие дни, которое не выпустит вас из дома.

Как провести первые календарные выходные 2024 года? У поклонников футбола на обдумывание ответа много времени не уйдёт. Пусть большинство чемпионатов и ушли на паузу, кубковые афиши тоже в порядке. По традиции мы подготовили список наиболее интересных матчей предстоящего уикенда. Ваша задача — выбрать самые и, наоборот, менее интригующие из них.

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