Суперматч в Англии и крутейшие шансы россиян. 10 главных футбольных матчей 5-7 января

Как провести первые календарные выходные 2024 года? У поклонников футбола на обдумывание ответа много времени не уйдёт. Пусть большинство чемпионатов и ушли на паузу, кубковые афиши тоже в порядке. По традиции мы подготовили список наиболее интересных матчей предстоящего уикенда. Ваша задача — выбрать самые и, наоборот, менее интригующие из них.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Арсенал» — «Ливерпуль»: воскресенье, 7 января, 19:30
Интрига: кто из топ-клубов вылетит уже в 1/32 Кубка Англии?
Жеребьёвка Кубка Англии, как всегда, гениальна. Пока в параллельных матчах зарубятся такие гранды, как «Шрусбери Таун» и «Рексем», «Блэкберн» и «Кембридж Юнайтед», а также «Суонси» и «Моркам», судьба свела вместе «Арсенал» и «Ливерпуль». Обе команды борются за чемпионство и пару недель назад встречались в АПЛ, расписав мировые 1:1. В Кубке наверняка тренеры поберегут основу, так что на поле выйдут заряженные резервисты. Ждём голевую перестрелку и ни в коем случае её не пропускаем!
«Рома» — «Аталанта»: воскресенье, 7 января, 22:45
Интрига: получит ли Миранчук заслуженный шанс от Гасперини?
Миранчук вышел в старте бергамасков всего в двух матчах Серии А нынешнего сезона. Новости о его возвращении в «Торино» не утихают давно, и всё же россиянин казнил «Сассуоло» (3:1) в Кубке и явно заслужил новый шанс: на его счету гол, ассист и предголевая передача, а ещё удар с разворота пяткой в перекладину. Если и после такого Джан Пьеро Гасперини продолжит мариновать Алексея на лавке, это вызовет много вопросов. Тем более сам тренер признал хорошую форму россиянина. Ждём, что слова итальянца не разойдутся с делом и Миранчук сыграет больше привычных нескольких минут с «Ромой».
«Малага» — «Реал Сосьедад»: воскресенье, 7 января, 23:00
Интрига: забьёт ли наконец-то Захарян?
В отличие от Миранчука, Захарян получает достаточно игровой практики. Тем не менее голов ему это пока не принесло. Противостояние с «Малагой» — шикарная возможность исправить положение. Команда из Андалусии 10 лет назад сверкала в Лиге чемпионов, но уже давно не та и скатилась в третью лигу. В предыдущих двух кубковых встречах россиянин отыграл минимум 82 минуты, и вряд ли новый раунд станет исключением. Тем более с «Алавесом» Альгуасиль выпустил его всего на минуту, так что отдохнувший Арсен должен как следует покуражиться.
«Салернитана» — «Ювентус»: воскресенье, 7 января, 20:00
Интрига: станут ли туринцы лидерами Серии А?
«Ювентус» в прошлом туре переборол «Рому» (1:0), а «Интер» оступился с «Дженоа» (1:1). До первого места остались каких-то два очка. Интеристы встречу с «Вероной» проведут раньше, и если они не возьмут три балла, то воскресным вечером команда Макса Аллегри получит прекрасную возможность взобраться на вершину. Здесь вам не симулятор Football Manager, так что домашний матч с 20-й «Салернитаной» вряд ли подкинет туринцам проблем. Тем более в Кубке на этой неделе тот же соперник был уничтожен со счётом 6:1. Чемпионская интрига в Италии прекрасна, так что ожидаем её очередной раунд.
«Интер» — «Верона»: суббота, 6 января, 14:30
Интрига: исправятся ли миланцы за обидную потерю очков в прошлом туре?
Тур назад интеристы должны были увеличивать отрыв от «Ювентуса»: им предстояло бороться с «Дженоа», тогда как к туринцам поехала «Рома». В результате получилось наоборот: «Интер» оформил 1:1, а «Ювентус» одолел команду Жозе Моуринью (1:0). Теперь между лидерами всего два очка, и у «Юве» появилась возможность вспорхнуть на вершину Серии А. «Салернитана» с последнего места едва ли навяжет борьбу чёрно-белым, так что миланцам нужно срочно исправляться за неудачу и выносить «Верону». Тем более жёлто-синие сами тоже не блещут.
«Сандерленд» — «Ньюкасл»: суббота, 6 января, 15:45
Интрига: возвращение одного из принципиальнейших английских дерби
Данный матч обязателен к просмотру олдовым ценителям АПЛ. Противостояние зародилось в конце XIX века и стало одним из наиболее ожесточённых в Англии. Последний раз команды сталкивались в марте 2016-го: через пару месяцев «Ньюкасл» свалился в Чемпионшип и на следующий год вернулся, а «Сандерленд» не дождался соседей и покинул элиту. Более того, «чёрные коты» ещё и в Лиге 1 провели потом четыре сезона. Сейчас они вновь во втором по силе чемпионате, и вот жребий Кубка подкинул им в соперники ненавистных «сорок». Без преувеличения, это будет настоящая бойня.
«Арандина» — «Реал» Мадрид: суббота, 6 января, 23:30
Интрига: уступят ли мадридцы в Кубке ещё одним ноунеймам?
Казалось бы: лидер чемпионата Испании столкнётся с аутсайдером четвёртой лиги — ну и какой тут результат может быть, кроме самого очевидного? Но не стоит торопить события, ведь «Реал» явно выпустит дубль, а состав команды недоукомплектован и обескровлен травмами. К тому же мадридцам не впервой вылетать от неизвестной команды: три года назад они уступили «Алькояно» (1:2) из третьего дивизиона также в 1/16 финала. Да и «Арандина» уже прошла другого представителя Ла Лиги — «Кадиса» (2:1). Просто резервистам «сливочных» быть не должно.
«Гавр» — «Кан»: воскресенье, 7 января, 16:30
Интрига: отметится ли результативными действиями Кузяев?
Головин схлопотал красную карточку в игре с «Тулузой», так что на этой неделе Россию представляет во Франции только Кузяев. Далер — главный конструктор атак «Гавра», тем не менее он не оформлял результативное действие аж с 3 сентября, когда забил «Лорьяну». Здесь могла быть шутка про Михаила Шуфутинского, но её не будет. Середняк Лиги 2 «Кан» — идеальный соперник для исправления сухой серии: пропускает в среднем 1,31 гола, тогда как команда Кузяева в Лиге 1 — 1,11. Далер, верим!
«Болонья» — «Дженоа»: пятница, 5 января, 22:45
Интрига: главная сенсация Серии А «сдулась»?
В прошлом туре команду Тьяго Мотты внезапно деклассировали аутсайдеры из «Удинезе» (3:0). Хотя перед этим она не уступала пять встреч подряд, в том числе одолев «Рому» (2:0) и «Аталанту» (1:0). По моментам красно-синие совсем не заслужили разгрома. Впереди же дуэль с «Дженоа»: генуэзцы пусть и застряли в середине таблицы, недавно притормозили «Интер» с «Ювентусом» (по 1:1). Ещё одна осечка, и «Болонья» наверняка потеряет преимущество над множеством преследователей. Пора реабилитироваться?
«Эмполи» — «Милан»: воскресенье, 7 января, 14:30
Интрига: попрощаемся ли с красно-чёрными в борьбе за скудетто?
«Милан» слишком часто ошибался в октябре-ноябре и сильно подпортил шансы на чемпионство. Позднее команда исправилась, и всё же отставание от «Интера» по-прежнему велико — девять очков. Больше 10 очков отыграть едва ли получится, а у соседей впереди, скорее всего, простой домашний матч с «Вероной». «Эмполи» — тоже не топ-команда, однако права на ошибку больше у Стефано Пиоли и его парней нет. Иначе о золотых амбициях можно забыть.