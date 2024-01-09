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Трансферы РПЛ, слухи, кто куда переходит: Зенит, Спартак, Динамо, Локомотив, Ростов, Краснодар

Главные трансферные слухи праздников. «Зенит» очень активен, а что «Спартак»?
Дмитрий Зимин
Трансферы РПЛ в праздники
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«Ростов» почти завершил второй международный трансфер, а «Локо» заберёт Салтыкова.

Первые январские дни вышли очень информативными с точки зрения различных слухов. Состоялось и несколько реальных переходов. Впрочем, и слухи совсем скоро могут подтвердиться. Мы собрали главные из них.

А здесь официальные переходы, которые состоялись к концу декабря:
Трансферы РПЛ, которые уже состоялись. Хотя окно у нас ещё не открыто!
Трансферы РПЛ, которые уже состоялись. Хотя окно у нас ещё не открыто!

«Зенит» купил Нино, Ахметова и Артура

Петербургский клуб пока самый активный на рынке. В январские праздники «Зенит» объявил о трансфере защитника «Флуминенсе» Нино и Артура из «Палмейраса». Ожидается, что в ближайшие дни Артур вылетит либо в Петербург, либо сразу на первый сбор в Абу-Даби. Также «Зенит» забрал Ахметова из «Краснодара» – просто выкупили его контракт за € 850 тыс.

Кстати, есть и потери – в аренду уехал защитник Ренан. Хотя в осенней части сезона он почти не имел игровой практики. В Бразилию также может отправится Ду Кейрос — его якобы зовут в «Гремио».

Подробнее о бразильских новичках клуба писали здесь:
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Салтыков подписал контракт с «Локомотивом», клуб ищет и других новичков

Первая информация об этом появилась ещё осенью, но теперь бумаги оформлены официально. По информации «Чемпионата», Салтыков подписал полноценный контракт с московским клубом. До конца сезона полузащитник останется в «Крыльях Советов» на правах аренды.

Сумма трансфера составит 30-35 млн рублей. Ещё в 100 млн рублей обойдутся агентские и подъёмные выплаты. Журналист Иван Карпов добавляет, что контракт заключён до декабря 2027 года. Ну а «Крылья» получат процент с будущей продажи игрока. При этом официально «Локо» ещё не объявил о переходе, но наверняка это случится в ближайшие дни.

Здесь детали трансфера Салтыкова:
«Сделали всё, чтобы ЦСКА вышел из переговоров». Как «Локо» урвал таланта «Крыльев»
«Сделали всё, чтобы ЦСКА вышел из переговоров». Как «Локо» урвал таланта «Крыльев»

Также клуб сделал предложение по трансферу защитника Секи из «Маккаби», но оно пока не было принято. А ещё отдал в «Сантос» полузащитника Педро. Там он проведёт ближайший сезон. Плюс «Локо» готов расстаться с Рыбчинским и Куликовым. По ним идут переговоры. Ну а Константин Марадишвили уже перешёл в «Пари Нижний Новгород» – аренда до конца сезона (при этом из команды Юрана в аренду в «Тобол» уехал нигериец Эдедем).

«Факел» может арендовать Мелёшина и Тугарева

Наконец-то нападающий «Спартака» готов вырваться из Москвы ради игровой практики. Парадоксально, что за основную команду он выступает с 2022 года, но ни разу не был в аренде. Теперь его может забрать «Факел». Спортивный директор Кирилл Котов подтвердил интерес. Теперь главное, чтобы сложился разговор между клубами.

В «Спартаке» вроде и не против отдать футболиста. Но наверняка хотят хоть какую-то замену в линию атаки. При этом пока трансферов на вход, кроме возвращения из аренды Зорина, нет.

Павел Мелёшин в «Спартаке»

Павел Мелёшин в «Спартаке»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один вариант для «Факела» – игрок «Ростова» Роман Тугарев. Южный клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества, поэтому ищет вариант с трансфером. Но футболисту в случае переезда в Воронеж придётся пойти на существенное понижение зарплаты. При этом «Факел» расстался с нападающим Александром Долговым. Тренерский штаб в нём больше не заинтересован.

А «Ростов» близок ко второму международному трансферу

Донской клуб удивляет. Сначала забрал Саравию из Уругвая. А теперь очень близок к подписанию 23-летнего бразильского вингера Роналдо из «Левски». Сообщалось, что стороны уже обо всём договорились. Но игроку осталось поставить подпись в контракте.

Для этого в ближайшее время они с представителем прилетят в Россию. Посмотрят на Ростов и убедятся в безопасности. А после должны официально закрыть историю.

Роналдо в «Левски»

Роналдо в «Левски»

Фото: Пресс-служба «Левски»

«Краснодар» подписал игрока из Колумбии, но может потерять не только Ахметова

Лидер чемпионата очень тихо объявил о покупке полузащитника сборной Колумбии Кастаньо. И закрыл важную позицию в центре поля. Также сообщалось об интересе «быков» к аргентинскому нападающему Науэлю Бустосу, но, похоже, клуб так и не сделал официального предложения. Сейчас же куча слухов исключительно о трансферах «на выход».

Кастаньо

Кастаньо

Фото: Mauricio Salas/Getty Images

Понятно, что клуб покинул Ильзат Ахметов – он перебрался в Санкт-Петербург. А свежий слух – возможный уход полузащитника Михайло Баньяца. «РБ Спорт» сообщил, что его готовы отпустить. Но ждут предложений. Также говорилось об интересе из Италии к Сперцяну. Но с перспективой на лето 2024 года. Зимой он никуда не уйдёт из «Краснодара».

При этом в клубе по-прежнему остаётся защитник Алонсо. О его уходе, несмотря на различную информацию в декабре, пока не сообщалось.

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А что со «Спартаком» и «Динамо»?

Фамилии возможных новичков «Спартака» появляются чуть ли не каждый день. Гравийон из «Аданы», Муса из «Бенфики», Кеннеди из «Флуминенсе», Крунич из «Милана». И это только малая часть. Но каждый из этих переходов стабильно опровергается. Работа вроде бы ведётся, но результатов пока нет. Пока из фактически новых футболистов только вернувшийся из аренды Зорин. Но и он вскоре может перейти в другой клуб.

Из «Спартака» тоже пока никто не собирается. Хотя сообщалось об интересе к Джикии, Хлусевичу и Мозесу. Возможно, клуб чего-то ждёт. Хоть и сборы вот-вот начнутся.

У «Динамо» похожая картина. Куча слухов «на вход», но 0 новичков. И несколько – «на выход». Пока точно уезжает Лесовой – в Израиль. Остались лишь последние детали. По другим пока тихо. Но так просто зима для динамовцев вряд ли пройдёт.

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