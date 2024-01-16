Российский тренер уехал в Грузию. Это его уже четвёртая попытка за границей

Бывший главный тренер «Факела» и «Алании» Олег Василенко перебирается в Грузию. Как сообщает журналист Иван Карпов, специалист близок к назначению в клуб «Телави». Сам Василенко отказался от комментариев, однако инсайдер отмечает, что тренер уже подписал контракт по схеме «1+1». Как «Телави» вышел на Василенко? И как дела у новой команды российского тренера?

В 2014 году единственный тогда профессиональный клуб из города Телави — «Кахети» — в связи с вылетом в третий по силе дивизион и возникшими финансовыми трудностями расформировали. Но уже в 2016-м экс-игроки сборной Грузии – Ираклий Вашакидзе, Сосо Гришикашвили и Александр Амисулашвили — создали футбольный клуб «Телави». Команда стартовала в региональной лиге, а уже в сезоне 2017 года получила право сыграть в третьей лиге Грузии. Заняв третье место, «Телави» получил шанс сыграть в переходных матчах. В итоге, обыграв «Гурию», команда поднялась в дивизион выше. Спустя два года «Телави» пробился в высшую лигу Грузии. За четыре сезона в элитном дивизионе команда особых успехов не добивалась: шестое место в 2020-м и 2021-м, седьмое – в 2022-м, а в прошедшем году «Телави» финишировал восьмым. Пришлось сыграть стыковые матчи за право остаться в элите. «Телави» без особых проблем разобрался со «Спаэри» (1:1, 4:0) и остался в Эровнули лиге 1.

Игроки «Телави» Фото: fctelavi.ge

Как Василенко работал до «Телави»

Олег Василенко тренирует с 2003 года, но наиболее известен по работе с «Факелом» (2020-2022) и «Аланией» (2023). Из более-менее статусных команд он также работал в минском «Динамо» (2010-2011), «Урале» (2013), «Сочи» (2014) и «Мордовии» (2020). Также Василенко входил в тренерские штабы «Краснодара» (2011), «Анжи» (2012-2013) и «Балтики» (2018). А за границей, помимо Беларуси, работал в Латвии с «РФШ» (2016) и Литве с «Тракаем» (2017-2018). В общем, опыт у Василенко большой. Из крупных достижений: бронза и финал Кубка России с «Анжи» (2012/2013), бронза чемпионата Литвы (2017) и выход в РПЛ с «Факелом» (2021/2022).

А почему Василенко увольняли из «Факела» и «Алании»? И что говорил тренер о решениях клубов? Специалист вывел «Факел» в РПЛ, но уже после восьми туров сезона-2022/2023 был уволен. Причина – неудовлетворительные результаты: команда всего четыре раза сыграла вничью, проиграв четыре матча.

«Вызвал гендиректор, сказал, что принято решение расстаться, претензий нет, поблагодарил за работу. Пожали руки, объявили команде, я собрал вещи и уехал. Прозвучала ли мотивировочная часть решения? Нет. А спрашивать я не стал. Раньше интересовался в нескольких случаях, чтобы сделать выводы и не повторять ошибок. Здесь же был уверен: свою работу выполнял честно, поступал правильно, за слова отвечал, за игру команды не стыдно. Поскольку причины не прозвучали, нет смысла возвращаться к теме. Мне озвучили решение — принял к сведению и ушёл», – рассказывал Василенко в интервью «Матч ТВ» в марте 2023-го.

Олег Василенко в «Факеле» Фото: РИА Новости

22 марта 2023 года тренер возглавил «Аланию», подписав контракт на полтора года с опцией продления ещё на 12 месяцев. Клуб под руководством Василенко занял третье место, позволяющее сыграть в стыковых матчах за право выйти в РПЛ. Но владикавказцы не прошли лицензирование из-за ситуации со стадионом (играют на чужом, арена во Владикавказе ещё не реконструирована). А увольнение произошло 22 ноября, за тур до ухода на зимнюю паузу: «Алания» уступила «Химкам» – 1:4. В итоге после 20 туров команда идёт шестой, на три очка отставая от зоны стыков и на пять – от лидирующего махачкалинского «Динамо».

«К тому, что Олег Василенко больше не главный тренер, привело стечение ряда обстоятельств. Конечно, основным фактором стало, что последние результаты «Алании» не радовали ни болельщиков, ни меня. Олег Петрович – интеллигентный человек и квалифицированный специалист. Хочу поблагодарить его за проделанную работу и пожелать успехов во всём. Мы прощаемся друзьями. Сейчас клуб должен спокойно доиграть заключительный матч осенней части сезона. Уже после этого мы будем принимать кадровые решения. Может ли измениться задача на сезон? Ни в коем случае. Несмотря на трудности, с которыми столкнулась «Алания», мы не отступим от намеченных целей и продолжим бороться за место в Премьер-Лиге. Причём выйти туда мы должны напрямую», – заявил президент «Алании» Владимир Гуриев. Василенко в итоге недолго оставался без работы.

Олег Василенко в «Алании» Фото: пресс-служба ФК «Алания»

Ранее за «Телави» выступали Гути и Витиньо

Текущий состав «Телави» обходится без громких имён. Однако в прошлом сезоне за клуб выступали Гути и Витиньо. Но не те, что известны российским болельщикам. За «Телави» играли два бразильских защитника. Всего зимой «Телави» покинули 13 футболистов, в том числе голкипер Давид Юрченко (выступал в РПЛ за «Крылья», «Мордовию», «Анжи», «Уфу», «Тосно» и «Енисей»). Покупок боссы команды ещё не совершали. Так что перед стартом сезона-2024 Василенко получит кардинально обновлённый коллектив. Справится ли он с тем, чтобы быстро создать боеспособную команду?