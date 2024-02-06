Главный вопрос для «Зенита». У клуба есть два сценария с вратарями

Адамов и Васютин пока основные претенденты на место Кержакова. Но ведь возможен и трансфер?

«Зенит» скоро потеряет Михаила Кержакова. 37-летний голкипер в интервью «Матч ТВ» намекнул, что решение о будущем уже принял. И, судя по всему, речь идёт о завершении карьеры в родном клубе, где выиграно всё. А под конец и отвоёвано место в основном составе.

Михаил Кержаков вратарь «Зенита» «Переживаний о будущем у меня нет. Тем более примерно понимаю, каким будет исход, поэтому вообще спокоен. Да и для себя в голове приоритеты уже расставил. Поиграл бы ещё годик? Говорю же, приоритеты расставил».

Вообще, Михаил в последние годы создал себе окологероический образ. И стал первым в тот момент, когда у клуба почти не было выхода. Помните же период, когда неожиданно уехал Лунёв, Крицюк быстро всех разочаровал, «Краснодар» отказался продавать Сафонова, и тут вспомнили про Кержакова? Оказалось, что он в классной форме, а опыт позволяет действовать надёжно. Да, без чего-то магического на ленточке, без супервыходов и идеальных первых передач с места в финальную треть. Но как минимум в трёх чемпионских титулах его заслуга есть, и немаленькая.

Не исключено, что основным Кержаков останется даже до лета. Почему нет? Он по-прежнему в идеальной форме. И вообще пример для остальных. Да, осенью у тренерского штаба пару раз возникали идеи дать шанс конкурентам, но в целом отрезок был стабильным.

А главный вопрос: что будет летом?

Сценарий №1: «Зенит» может обойтись Адамовым и Васютиным плюс подтянуть Москвичёва

Самый очевидный путь — не тратить кучу миллионов, сохранить всех действующих вратарей, в том числе Москвичёва. Да, эта история не совсем в духе «Зенита», который всегда хочет лучших. Но, объективно, им будет трудно забрать кого-то у конкурентов. Даже почти невозможно. Поэтому ценить стоит имеющееся.

Александр Васютин и Денис Адамов Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

А среди тех, кто есть уже — Александр Васютин, собственный воспитанник, с которыми после ухода Чистякова и Кругового проблемы. Его развитие карьеры частично повторяет путь Кержакова. Имею в виду ранний уход из структуры, потом возвращение, аренды и ожидание шанса стать основным. Плюс Денис Адамов — воспитанник «Краснодара», который пришёл в клуб летом и уже получил шанс проявить себя.

По первым матчам сборов абсолютно ничего не было понятно. Кержаков, Адамов, Васютин и Москвичёв получили по два тайма, поэтому более чёткая картинка по первому номеру появится, скорее всего, по ходу Кубка равноправия. Но если обращать внимание на осеннюю часть сезона, то градация будет такой: Кержаков — основной, Адамов и Васютин борются за позицию второго, а Москвичёв — на подстраховке.

Осенью Адамов играл чаще Васютина. Что стало скорее удивительным. Но, по сути, осенью динамичное движение Александра к основе испортил матч с «Оренбургом» — тот самый гостевой, где Питер проиграл (1:3). Хотя к вратарю в голевых эпизодах было не так много вопросов: первые два удара — в упор, третий — из-под защитников. Да, не спас, но вряд ли бы другой справился лучше. Интересно, что выезд в Оренбург случился всего через 10 дней после двух отражённых пенальти в серии с «Ахматом». Но так бывает.

После Васютин сел на скамейку и не выходил даже в Кубке России. Там 3 октября дебютировал Адамов, который сразу сыграл три матча в РПЛ. Один — «на ноль». Ближе к концу года Денис снова получил шанс — в проигранном матче с «Локо» и в победном с «Пари НН».

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если обратиться к цифрам этого сезона (но не в контексте пропущенных мячей), то Васютин и Адамов кажутся вратарями примерно одного уровня с чуть отличающимися преимуществами. У первого в среднем за матч 2,8 отбитого удара при 4,25 допущенного (70%), 1,19 сейва, плюс он лучше конкурентов, когда отражает с ближней или средней дистанции. А у Адамова — 1,38 отбитого при 1,84 допущенного (75%) и 0,23 сейва за игру, но он круче, когда спасает с дальней. Для сравнения, у Кержакова 59% отражённых ударов. Но здесь вопрос и класса футболистов — в первых турах Кубка (когда играл Васютин) Семак выпускал полуосновной состав. Поэтому по воротам кипера и допускалось больше ударов. В этом плане его цифры более привлекательны.

По игре ногами Васютин и Адамов также примерно равны: у Александра 90% точных пасов, а у Дениса — 92%. При этом именно дальние передачи чуть точнее у воспитанника «Зенита». Как и вбрасывания рукой. А вот на выходах лучше Денис — он там максимально эффективен. Здесь Александру есть куда расти.

Оба кипера в интервью признавались: сейчас лучший момент для них, чтобы побороться за место первого номера. Правда, у Адамова есть преимущество — у него долгосрочный контракт с «Зенитом». А вот соглашение Васютина истекает летом, так что клубу нужно вскоре будет принять решение. Сам он вроде бы не против остаться, несмотря на интерес из Северной Европы, где он ранее выступал. Да и с точки зрения лимита в заявке (вне контекста вратарских цифр) Питеру было бы выгодно его сохранить.

Сценарий №2: «Зенит» может купить ещё одного голкипера. Но кто есть на рынке?

Здесь история примерно такая же, как и с левым защитником. Кандидаты вроде бы есть, но они либо неадекватно дорогие, либо недоступны. И почти невозможно взять кого-то лучше Адамова и Васютина.

Матвей Сафонов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Первый кандидат — Сафонов — недавно продлился с «Краснодаром». Отступные огромные, однако, даже если их выложить, нужно ещё согласие игрока. А он, судя по всему, намерен стать первой полноценной легендой «Краснодара». Зимой сообщалось об интересе Питера к другому вратарю клуба — Агкацеву. Но, опять же, чем он лучше двух имеющихся? Не особо понятно.

Можно ещё посмотреть в сторону Лантратова из «Локо». Однако «Зенит» сам в своё время отказался от идеи его покупки, так как посчитал, что поведение вратаря в истории с болбоем его не совсем красит.

А кто ещё? Есть Помазун, он принадлежит ЦСКА, плюс, судя по слухам, на него нацелен «Спартак». Есть Селихов, тоже тренировавшийся в академии «Зенита». Но, опять же, с точки зрения игровых качеств и перспектив выше других в России только один голкипер. Однако он не продаётся.

Да, можно посмотреть за рубеж. Интересно, что информация о вратаре из Танзании появилась после того самого намёка Кержакова. Однако очевидно, что эта позиция в Петербурге лимитная. И играть на ней будет, скорее всего, россиянин.

И вряд ли кто-то удивится, если летом Семак будет выбирать между Васютиным и Адамовым. Каждый из них при доверии сможет прогрессировать и быть точно не хуже Кержакова.