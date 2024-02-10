Развязка на Кубке Азии! Кто возьмёт финал — сенсационная Иордания или крепкий Катар? LIVE

Всем привет! Нынешний розыгрыш Кубка Азии складывается ярко: хватает и сенсаций, и голов, и всего, за что мы любим футбол. Сегодня турнир подходит к долгожданной развязке.

Кубок Азии . Финал Кубок Азии . Финал 10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК Иордания Не начался Катар Кто победит в основное время? П1 X П2

В финале Кубка Азии встретятся сборные Иордании и Катара. А ведь их легко могло не быть в решающем матче! В полуфинале обе команды выдали шоу. Иордания, от которой вообще никто не ждал таких результатов, неожиданно убрала Южную Корею — одного из фаворитов соревнований. Катар же устроил матч-триллер с Ираном и выбил соперника, забив решающий гол на последних минутах основного времени.

К слову, Катар на этом турнире пока совершенно беспощаден. Команда выиграла все матчи, если брать в расчёт успешную серию пенальти с Узбекистаном в четвертьфинале. Иордания же позволила себе две осечки — на групповом этапе были ничья с Южной Кореей и проигрыш Бахрейну.

Кто же выиграет Кубок Азии? Игра стартует в 18:00 мск. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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