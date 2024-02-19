За чем следить 20 февраля: много ярких спортивных вывесок, включая ЧМ по пляжному футболу.

10 топ-матчей вторника: «Интер» — «Атлетико» в ЛЧ, НХЛ, КХЛ и наши в теннисе

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🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 20 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: есть ли жизнь после 2:9?

2:9 на домашнем льду от «любимых» соседей от «Флориды» — это квинтэссенция всего сезона «Тампы». Не включился Кучеров, который заработал в полезность «-4», подвела оборона, которая наполовину состоит из играющих на минимальных контрактах людей, и вот недавние чемпионы рушатся. Игра с «Оттавой», которая уже готовится к распродаже на дедлайне — отличный способ реабилитироваться и укрепить позиции в плей-офф, которые пока не кажутся железными.

🎾 11:30*: Вероника Кудерметова (Россия, 13) — Сорана Кырстя (Румыния), Дубай, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит ли Вероника впервые в сезоне две победы подряд?

После серии из четырёх поражений, начатой ещё в январе на турнире в Аделаиде, Вероника Кудерметова добилась наконец успеха в поединке первого круга Дубая с украинкой Даяной Ястремской с необычным счётом — 6:0, 1:6, 6:0. Теперь во втором раунде россиянка сразится с румынкой Сораной Кырстей. Ранее девушки встречались трижды — на ITF 100K в Биаррице-2016 и US Open — 2021 сильнее была Кырстя, а в Стамбуле-2022 Веронике удалось размочить счёт. Победительница нового матча в третьем круге пересечётся по сетке с кем-то из пары Донна Векич — Арина Соболенко.

🎾 11:30*: Анастасия Павлюченкова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 12), Дубай, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится первое российское дерби на турнире?

На «тысячнике» в Дубае приняли старт восемь россиянок. Две из них проиграли в стартовом раунде — Мирра Андреева и Екатерина Александрова, а две сойдутся в очной битве уже во втором круге — Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова. Ранее девушки встречались один раз — на «Ролан Гаррос» — 2023. И тогда успех в затяжном поединке праздновала Павлюченкова. Победительница нового матча в третьем круге сразится с кем-то из пары Маркета Вондроушова — Питон Стирнс.

☀️ 14:30: Беларусь — Колумбия, пляжный футбол – ЧМ-2024, 3-й тур

Интрига: с кем Беларусь сыграет в четвертьфинале ЧМ?

Белорусские футболисты уже совершили настоящий прорыв: обыграв команды Сенегала и Японии, наши соседи впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира. Матч с аутсайдером группы – Колумбией – для белорусов практически ничего не решает. Но, безусловно, команда испанского тренера Николаса Альварадо не захочет сбиваться со своей победной поступи. Терять тонус нельзя ни в коем случае, потому что на горизонте уже маячит четвертьфинал с бразильцами или с португальцами. С кем именно – станет понятно ближе к вечеру, когда Португалия доиграет свой матч с Оманом, а Бразилия завершит игру с Мексикой.

🏒 16:30: «Авангард» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: будут ли омичи биться за первое место Востока?

Сейчас много говорится о том, как соперники «выбирают» друг друга, но с двухочковой системой и нынешней плотностью в таблице делать это нет смысла. Победитель Восточной конференции с большой вероятностью отправится в Хабаровск, но чемпионским командам такие выезды не мешали, а от преимущества площадки «Авангард» вряд ли откажется. «Автомобилист», скорее всего, уже выходит на «Ак Барс» — и уральский клуб наверняка захочет улучшить шансы на начало серии в Екатеринбурге, а не в Казани.

🏒 19:10: «Динамо» Мн — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2024, вторник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжится ли гонка за восьмым местом Востока?

У «Нефтехимика» нет права на ошибку. За три матча до конца регулярки нижнекамцы отстают от «Амура» на четыре очка — и хотя календарь оставшихся матчей у команды Олега Леонтьева выглядит попроще, одно-единственное поражение в основное время может поставить крест на их плей-оффных перспективах, так как при равенстве очков выше будет хабаровский клуб. Побеждать клубу из Татарстана надо немедленно — а «Динамо», хотя уже не поднимется выше восьмого места, в последних матчах смотрится солидно.

Мнение эксперта: Чемпион мира назвал главного фаворита в борьбе за восьмое место на Востоке КХЛ

🏒 19:30: «Спартак» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли команда Ларионова серию плохих матчей?

«Торпедо» за короткое время превратилось из образца стиля в объект для шуток — и вот сложные отношения Игоря Ларионова с колой подвигли «Сочи» подколоть Профессора. Кроме того, в клубе не играет один из ведущих защитников Антон Сизов — Ларионов на пресс-конференции напустил большого тумана вокруг ситуации, которую в другом клубе могли бы посчитать рядовой. Матч со «Спартаком», который тоже ставит на атаку, вполне может стать началом выхода из локального кризиса — ну или погрузить нижегородцев даже ниже.

⚽️ 22:30: «Манчестер Сити» — «Брентфорд», АПЛ, 18-й тур

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Интрига: сократит ли «Сити» отставание от «Ливерпуля»?

Всякий раз, когда «Сити» теряет очки в чемпионате, это воспринимается как что-то необычное. В минувший уикенд команда Хосепа Гвардиолы не справилась с «Челси» (1:1), чем порадовала болельщиков «Арсенала» и «Ливерпуля». Правда, если «Сити» обыграет в перенесённом матче «Брентфорд», то поднимется на второе место и вплотную приблизится к мерсисайдцам. Кстати, «Брентфорд» уже обыгрывал «Сити» на «Эттихад Стэдиум» (ноябрь 2022-го), но теперь придётся гораздо сложнее.

⚽️ 23:00: «Интер» — «Атлетико», ЛЧ, 1/8 финала, первый матч

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Интрига: прервёт ли Симеоне победную серию «Интера»?

Диего Симеоне только один раз противостоял «Интеру» как главный тренер (речь об официальных матчах). В 2011 году аргентинец руководил «Катанией», и его команда влетела чёрно-синим в Серии А со счётом 1:3. Через семь лет «Атлетико» встретился с «Интером» на предсезонном турнире под названием Международный кубок чемпионов. Тогда испанская команда проиграла 0:1. Таким образом, Симеоне ни разу не обыгрывал «Интер» в роли тренера, пусть выборка пока достаточно скромная. Миланцы подходят к игре с впечатляющей серией из восьми побед. В 2024 году чёрно-синие только побеждают, а вот мадридцы в последних четырёх матчах во всех турнирах выиграли только один раз.

⚽️ 23:00: ПСВ — «Боруссия» Д, ЛЧ, 1/8 финала, первый матч

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Интрига: проиграет ли «Боруссия» впервые в 2024 году?

Давайте признаем: для любого из этих клубов выход в четвертьфинал Лиги чемпионов станет огромным достижением. ПСВ крошит всех в чемпионате Нидерландов, где лидирует с отрывом от ближайшего преследователя в 10 очков. «Боруссия» пока находится на четвёртом месте в Бундеслиге, но в 2024 году команда Эдина Терзича ни разу не проиграла (четыре победы, две ничьих). Ранее ПСВ и «Боруссия» играли друг с другом три раза — две победы немецкого клуба и одна ничья.