«Челси» и «Ливерпуль» сразятся за трофей, а Рамос — с «Реалом»! 10 главных игр выходных

Мы традиционно отобрали лучшие матчи выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие матчи ждёте, а какие вам менее интересны. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Челси» — «Ливерпуль»: воскресенье, 25 февраля, 18:00
Интрига: кто заберёт Кубок английской лиги?
Что ж, мы дождались первого яркого финала в евросезоне. В решающей встрече за Кубок английской лиги сыграют «Челси» и «Ливерпуль». Для лондонцев это шанс поквитаться за проигранные финалы Кубка лиги и Кубка Англии в 2022 году. А для «Ливерпуля» – забрать очередной трофей в заканчивающуюся эру Клоппа. У обоих клубов есть проблемы с травмами. Но в финале даже игроки ротации выкладываются на 200% и стараются показать лучший футбол. Посмотрим, какой сценарий выкинет предстоящий финал.
«Арсенал» — «Ньюкасл»: суббота, 24 февраля, 23:00
Интрига: хорошая форма «Арсенала» не оставит шансов «Ньюкаслу»?
Ох, какую же крутую форму набрал «Арсенал» в конце января – феврале! На счету лондонцев пять подряд побед в АПЛ, в которых команда забила 21 гол. «Арсенал» мощно включился в «золотую» гонку. Следующий соперник – «Ньюкасл». В прошлом сезоне «сороки» попали в Лигу чемпионов по итогам чемпионата, а теперь вряд ли залетят даже в Лигу Европы. Всё же «синдром второго сезона» – распространённая штука для симпатичных команд. Мало шансов на очки у «Ньюкасла» в гостях с «Арсеналом». Однако шанс на чудо остаётся всегда.
«Бавария» — «РБ Лейпциг»: суббота, 24 февраля, 20:30
Интрига: «Бавария» окончательно выпадет из чемпионской гонки?
Бедный Гарри Кейн. Англичанин не выиграл ни одного трофея с «Тоттенхэмом», перебрался за ними в «Баварию», и тут – новые проблемы. Мюнхенцы уступают уже восемь очков «Байеру» в Бундеслиге, вылетели из Кубка Германии, а в ЛЧ проиграли в первой встрече 1/8 финала «Лацио». Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона, но вполне вероятно, что он закончится для «Баварии» без трофеев. Проклятие Кейна? Мюнхенцам необходимо побеждать без осечек, чтобы не выпасть из чемпионской гонки. Но «РБ Лейпциг» может создать проблемы. И ещё больше открыть «Байеру» путь к титулу.
«Милан» — «Аталанта»: воскресенье, 25 февраля, 22:45
Интрига: Миранчук проведёт очередной классный матч?
«Аталанта» в 2024 году набрала хороший ход в Серии А, одержав пять побед в шести встречах. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук стал одним из лидеров команды. Даже если он уходит с поля без результативных очков, то всё равно показывает классный футбол. Наконец-то хавбек заслужил доверие тренера Джан Пьеро Гасперини. Впереди у «Аталанты», борющейся за место в зоне ЛЧ, выезд к «Милану». В текущем сезоне россиянин уже отдал голевой пас во встрече с «россонери» (15-й тур). Ждём новых подвигов от Алексея!
«Реал» Мадрид — «Севилья»: воскресенье, 25 февраля, 23:00
Интрига: новая встреча Рамоса с «Реалом»
С точки зрения турнирной таблицы встреча «Реала» и «Севильи» – не такая принципиальная, как раньше. Андалусийцы плетутся в нижней половине таблицы, а мадридцы «летят» к золоту. Главный сценарий – очередная встреча Серхио Рамоса с «Реалом». Да, защитник – воспитанник «Севильи», но именно в Мадриде прошла лучшая часть его карьеры. Непривычно видеть Серхио, борющегося против игроков «Реала». Испортит ли «Севилья» настроение команде Карло Анчелотти, не проигрывающей в чемпионате Испании уже 19 туров?
«Ланс» — «Монако», воскресенье, 25 февраля, 15:00
Интрига: Головин поможет «Монако» не выпасть из топ-5?
«Монако» от борьбы за золото скатился к классике. Монегаски просто борются за место в зоне Лиги чемпионов, периодически теряя очки там, где обязаны забирать победы. Но форма Александра Головина остаётся неизменной. Россиянин – лидер «Монако», и, кажется, ему пора менять клуб. Но пока что Саше важно помочь команде отобраться в ЛЧ по итогам сезоне. Впереди – важный гостевой матч с «Лансом». Со второго по седьмое места команды идут плотно. Каждая победа и поражение серьёзно меняют расклады в таблице. Если «Монако» собирается в ЛЧ, нужно набирать три очка.
«Борнмут» — «Манчестер Сити»: суббота, 24 февраля, 20:30
Интрига: «Сити» на пути к лидерству в АПЛ
«Манчестер Сити» рвётся к очередному золоту в эпоху Хосепа Гвардиолы. «Горожане» подобрались к лидирующему «Ливерпулю» и вряд ли выпадут из гонки до конца сезона. «МС» набирает очки даже в тяжело складывающихся встречах. Впереди у манчестерского клуба выезд к «Борнмуту». «Вишни» с конца октября по конец декабря выдали классную серию, а затем – крах. За последние шесть встреч у «Борнмута» три ничьих и три поражения. Удивит ли команда во встрече с грандом? Или ожидаются лёгкие три очка для фаворита?
«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: суббота, 24 февраля, 18:00
Интрига: «МЮ» выиграет в пятый раз подряд и приблизится к зоне ЛЧ?
«Манчестер Юнайтед» набрал отличный ход. На счету манкунианцев четыре подряд победы в АПЛ. Отставание от зоны Лиги чемпионов – всего пять очков. Есть неплохая возможность приблизиться к идущей четвёртой «Астон Вилле» уже по итогам следующего тура. «Юнайтед» принимает дома «Фулхэм». «Дачники» нестабильны и чередуют хорошие и плохие результаты. Лондонцы занимают 12-е место. Так что для «МЮ» предстоящий матч – отличный шанс выиграть в пятый раз подряд.
«Барселона» — «Хетафе»: суббота, 24 февраля, 18:15
Интрига: шанс для «Барсы» подняться на второе место
Сезон для «Барсы» превратился в череду хороших и плохих новостей. Хави объявил, что покинет клуб по итогам сезона, но встряска не сильно изменила результаты сине-гранатовых. «Барселона» идёт третьей в Примере, отставая от «Реала» уже на восемь очков. Не так просто будет побороться за золото. Но вот догнать идущую второй «Жирону» реально уже в следующем туре. «Барселона» принимает дома «Хетафе», занимающий место в середине таблицы (10-е). Неприятная, цепкая, агрессивная команда, но каталонцы на классе обязаны побеждать дома. Отставание от «Жироны» – два очка. Увидим «Барсу» второй уже после 26-го тура?
«Кальяри» — «Наполи»: воскресенье, 25 февраля, 17:00
Интрига: первый матч «Наполи» в Серии А с новым тренером
«Наполи» – действующий чемпион Италии. Но команда попала в кризис в текущем сезоне Серии А. И сменила уже третьего тренера. На место Вальтера Маццарри пришёл Франческо Кальцона, работавший со сборной Словакии. Теперь же специалист будет совмещать посты. Задача для Кальцоны – взлететь как можно выше по таблице. В зону ЛЧ попасть тяжело, но в Лигу Европы отправиться реально. Интересно, что Кальцона экстренно изменит в игре «Наполи». И «попрёт» ли на этот раз?