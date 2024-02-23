Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Главные футбольные матчи выходных, 24-25 февраля: Челси — Ливерпуль, Арсенал — Ньюкасл, Милан — Аталанта, Реал, Барса

«Челси» и «Ливерпуль» сразятся за трофей, а Рамос — с «Реалом»! 10 главных игр выходных
Никита Паглазов
Главные футбольные матчи выходных, 24-25 февраля
Комментарии
В Италии Миранчука ждёт встреча с топом! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Мы традиционно отобрали лучшие матчи выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие матчи ждёте, а какие вам менее интересны. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 10 самых интригующих матчей 24-25 февраля
«Челси» — «Ливерпуль»
Фото: Getty Images
1 место

«Челси» — «Ливерпуль»: воскресенье, 25 февраля, 18:00

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто заберёт Кубок английской лиги?

Что ж, мы дождались первого яркого финала в евросезоне. В решающей встрече за Кубок английской лиги сыграют «Челси» и «Ливерпуль». Для лондонцев это шанс поквитаться за проигранные финалы Кубка лиги и Кубка Англии в 2022 году. А для «Ливерпуля» – забрать очередной трофей в заканчивающуюся эру Клоппа. У обоих клубов есть проблемы с травмами. Но в финале даже игроки ротации выкладываются на 200% и стараются показать лучший футбол. Посмотрим, какой сценарий выкинет предстоящий финал.

«Арсенал» — «Ньюкасл»
Фото: Getty Images
2 место

«Арсенал» — «Ньюкасл»: суббота, 24 февраля, 23:00

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: хорошая форма «Арсенала» не оставит шансов «Ньюкаслу»?

Ох, какую же крутую форму набрал «Арсенал» в конце января – феврале! На счету лондонцев пять подряд побед в АПЛ, в которых команда забила 21 гол. «Арсенал» мощно включился в «золотую» гонку. Следующий соперник – «Ньюкасл». В прошлом сезоне «сороки» попали в Лигу чемпионов по итогам чемпионата, а теперь вряд ли залетят даже в Лигу Европы. Всё же «синдром второго сезона» – распространённая штука для симпатичных команд. Мало шансов на очки у «Ньюкасла» в гостях с «Арсеналом». Однако шанс на чудо остаётся всегда.

«Бавария» — «РБ Лейпциг»
Фото: Getty Images
3 место

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: суббота, 24 февраля, 20:30

Германия - Бундеслига . 23-й тур
24 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» окончательно выпадет из чемпионской гонки?

Бедный Гарри Кейн. Англичанин не выиграл ни одного трофея с «Тоттенхэмом», перебрался за ними в «Баварию», и тут – новые проблемы. Мюнхенцы уступают уже восемь очков «Байеру» в Бундеслиге, вылетели из Кубка Германии, а в ЛЧ проиграли в первой встрече 1/8 финала «Лацио». Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона, но вполне вероятно, что он закончится для «Баварии» без трофеев. Проклятие Кейна? Мюнхенцам необходимо побеждать без осечек, чтобы не выпасть из чемпионской гонки. Но «РБ Лейпциг» может создать проблемы. И ещё больше открыть «Байеру» путь к титулу.

«Милан» — «Аталанта»
Фото: Getty Images
4 место

«Милан» — «Аталанта»: воскресенье, 25 февраля, 22:45

Италия - Серия А . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Миранчук проведёт очередной классный матч?

«Аталанта» в 2024 году набрала хороший ход в Серии А, одержав пять побед в шести встречах. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук стал одним из лидеров команды. Даже если он уходит с поля без результативных очков, то всё равно показывает классный футбол. Наконец-то хавбек заслужил доверие тренера Джан Пьеро Гасперини. Впереди у «Аталанты», борющейся за место в зоне ЛЧ, выезд к «Милану». В текущем сезоне россиянин уже отдал голевой пас во встрече с «россонери» (15-й тур). Ждём новых подвигов от Алексея!

«Реал» Мадрид — «Севилья»
Фото: Getty Images
5 место

«Реал» Мадрид — «Севилья»: воскресенье, 25 февраля, 23:00

Испания - Примера . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: новая встреча Рамоса с «Реалом»

С точки зрения турнирной таблицы встреча «Реала» и «Севильи» – не такая принципиальная, как раньше. Андалусийцы плетутся в нижней половине таблицы, а мадридцы «летят» к золоту. Главный сценарий – очередная встреча Серхио Рамоса с «Реалом». Да, защитник – воспитанник «Севильи», но именно в Мадриде прошла лучшая часть его карьеры. Непривычно видеть Серхио, борющегося против игроков «Реала». Испортит ли «Севилья» настроение команде Карло Анчелотти, не проигрывающей в чемпионате Испании уже 19 туров?

«Ланс» — «Монако»
Фото: ФК «Ланс»/Getty Images
6 место

«Ланс» — «Монако», воскресенье, 25 февраля, 15:00

Франция - Лига 1 . 23-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Ланс
Ланс
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Головин поможет «Монако» не выпасть из топ-5?

«Монако» от борьбы за золото скатился к классике. Монегаски просто борются за место в зоне Лиги чемпионов, периодически теряя очки там, где обязаны забирать победы. Но форма Александра Головина остаётся неизменной. Россиянин – лидер «Монако», и, кажется, ему пора менять клуб. Но пока что Саше важно помочь команде отобраться в ЛЧ по итогам сезоне. Впереди – важный гостевой матч с «Лансом». Со второго по седьмое места команды идут плотно. Каждая победа и поражение серьёзно меняют расклады в таблице. Если «Монако» собирается в ЛЧ, нужно набирать три очка.

«Борнмут» — «Манчестер Сити»
Фото: Getty Images
7 место

«Борнмут» — «Манчестер Сити»: суббота, 24 февраля, 20:30

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» на пути к лидерству в АПЛ

«Манчестер Сити» рвётся к очередному золоту в эпоху Хосепа Гвардиолы. «Горожане» подобрались к лидирующему «Ливерпулю» и вряд ли выпадут из гонки до конца сезона. «МС» набирает очки даже в тяжело складывающихся встречах. Впереди у манчестерского клуба выезд к «Борнмуту». «Вишни» с конца октября по конец декабря выдали классную серию, а затем – крах. За последние шесть встреч у «Борнмута» три ничьих и три поражения. Удивит ли команда во встрече с грандом? Или ожидаются лёгкие три очка для фаворита?

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»
Фото: Getty Images
8 место

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: суббота, 24 февраля, 18:00

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» выиграет в пятый раз подряд и приблизится к зоне ЛЧ?

«Манчестер Юнайтед» набрал отличный ход. На счету манкунианцев четыре подряд победы в АПЛ. Отставание от зоны Лиги чемпионов – всего пять очков. Есть неплохая возможность приблизиться к идущей четвёртой «Астон Вилле» уже по итогам следующего тура. «Юнайтед» принимает дома «Фулхэм». «Дачники» нестабильны и чередуют хорошие и плохие результаты. Лондонцы занимают 12-е место. Так что для «МЮ» предстоящий матч – отличный шанс выиграть в пятый раз подряд.

«Барселона» — «Хетафе»
Фото: Getty Images
9 место

«Барселона» — «Хетафе»: суббота, 24 февраля, 18:15

Испания - Примера . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: шанс для «Барсы» подняться на второе место

Сезон для «Барсы» превратился в череду хороших и плохих новостей. Хави объявил, что покинет клуб по итогам сезона, но встряска не сильно изменила результаты сине-гранатовых. «Барселона» идёт третьей в Примере, отставая от «Реала» уже на восемь очков. Не так просто будет побороться за золото. Но вот догнать идущую второй «Жирону» реально уже в следующем туре. «Барселона» принимает дома «Хетафе», занимающий место в середине таблицы (10-е). Неприятная, цепкая, агрессивная команда, но каталонцы на классе обязаны побеждать дома. Отставание от «Жироны» – два очка. Увидим «Барсу» второй уже после 26-го тура?

«Кальяри» — «Наполи»
Фото: Getty Images
10 место

«Кальяри» — «Наполи»: воскресенье, 25 февраля, 17:00

Италия - Серия А . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый матч «Наполи» в Серии А с новым тренером

«Наполи» – действующий чемпион Италии. Но команда попала в кризис в текущем сезоне Серии А. И сменила уже третьего тренера. На место Вальтера Маццарри пришёл Франческо Кальцона, работавший со сборной Словакии. Теперь же специалист будет совмещать посты. Задача для Кальцоны – взлететь как можно выше по таблице. В зону ЛЧ попасть тяжело, но в Лигу Европы отправиться реально. Интересно, что Кальцона экстренно изменит в игре «Наполи». И «попрёт» ли на этот раз?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android