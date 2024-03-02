22 топ-события воскресенья: «Динамо» — «Локо», «Сити» — «МЮ», хоккей и рекорд Леброна

За чем следить 3 марта: Леброн Джеймс станет первым, кто набирал в НБА 40 000 очков, а Овечкин забьёт 840-й гол за карьеру?

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 0:30: «Интер Майами» — «Орландо Сити», МЛС

Интрига: забьёт ли Суарес дебютный гол за «Интер Майами»?

В США постепенно разгоняется сезон. «Интер Майами» пока в лидерах, но просто потому, что провели на матч больше. В первой встрече закинули два мяча «Реал Солт-Лейк» (ассисты у Месси и Суареса), а потом сыграли вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (гол Месси). Многие отмечают, что пока у команды немало трудностей в созидании. А тут им противостоит очень дисциплинированный соперник. Получится ли у «Интера» набрать три очка, а у звёздного новичка Луиса Суареса – открыть счёт голов в США?

🥊 0:30*: UFC Fight Night 238: Умар Нурмагомедов (Россия) — Бекзат Алмахан (Казахстан)

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: заржавел ли брат Хабиба?

Умар Нурмагомедов — один из самых перспективных бойцов легчайшего дивизиона UFC, но при этом один из самых невезучих. Количество сорванных боёв россиянина в промоушене превышает количество состоявшихся, чему чаще всего причиной были травмы. Но теперь Умар возвращается после годичного простоя. Соперник — новичок UFC Бекзат Алмахан, перспективный парень из Казахстана. Нурмагомедов считается фаворитом, но не заржавел ли он после паузы?

🥊 2:30*:: UFC Fight Night 238: Шамиль Газиев (Бахрейн) — Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам)

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Газиев — элитный тяжеловес?

Карьерному взлёту Шамиля Газиева в UFC можно только позавидовать. Ещё недавно россиянин, представляющий Бахрейн, прорывался в главный промоушен мира через отборы Даны Уайта, а теперь уже сам возглавляет солидный турнир. Соперник тоже топовый: колотушка Жаирзиньо Розенстрайка отправила спать немало крутых ребят. Шамиля ждёт тяжелейшее испытание, ведь с оппозицией такого уровня он ещё не сталкивался. Если Газиев победит, его можно будет смело считать топовым тяжеловесом UFC.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 03 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Кучеров разрывать НХЛ?

«Тампа» крайне неудачно проводит последние недели – в семи матчах одержаны только две победы. На данный момент «молнии» занимают второе место «уайлд-кард», но при этом провели на два-три матча больше прямых конкурентов в гонке за плей-офф. Матч с «Монреалем» — отличный шанс исправить эту тенденцию – в нынешнем сезоне «Тампа» выиграла обе предыдущие встречи, и Никита Кучеров традиционно набирает много очков против этого соперника. Да и в целом он лучший бомбардир сезона, который идёт на очередной русский рекорд. Отметим также, что Андрей Василевский в случае победы выйдет на 49-е место в истории лиги по этому показателю.

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как закончится схватка двух топовых снайперов?

«Рейнджерс» и «Торонто» — пожалуй, два самых горячих клуба последнего месяца, а команда Питера Лавиолетта, ко всему прочему, ещё и бьётся за победу в регулярном чемпионате. Сегодняшняя встреча должна стать и схваткой двух топовых снайперов лиги. Артемий Панарин уже установил личный рекорд по голам в одном сезоне (35), забив трижды в последних двух матчах. Остон Мэттьюс вообще находится в отдельной лиге с 53 голами в 58 матчах. Кто из них ярче сыграет в атаке?

Джерси Панарина популярнее джерси Мэттьюса: Панарин вошёл в топ-5 игроков НХЛ, майки которых раскупали больше всего в нынешнем сезоне

🏀 4:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Леброн Джеймс — первый в истории НБА с 40 000 очками за карьеру?

Действующий чемпион НБА «Денвер Наггетс» победил в пяти матчах кряду в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Команда во главе с Николой Йокичем просто шикарно действует как на домашнем паркете, так и на выезде. При этом «самородки» последний раз проигрывали «Лос-Анджелес Лейкерс» 17 декабря 2022 года. Сейчас на счету «Денвера» семь побед подряд в матчах с «Лейкерс». Леброн Джеймс и компания расположились на 10-м месте в Западной конференции, поэтому «озёрникам» необходимо как можно больше побеждать. Но все будут ждать самого примечательного события — когда Леброн Джеймс станет первым, кто набирал в НБА 40 000 очков.

🏒 13:30: «Авангард» — «Лада», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: будут ли новые драки?

«Авангард» не испытал практически никаких проблем в первом матче серии с «Ладой» и подтвердил свой статус фаворита убедительной победой со счётом 5:1. Но не стоит забегать вперёд и думать, что и дальше у омичей всё пройдёт гладко и просто. Олег Браташ создал кусачую команду, которая обязательно даст бой и во втором матче наверняка сделает выводы и будет играть совсем иначе. Кулачный бой «Лада» в концовке первой игры уже показала, прокинув мостик на второй матч, так что сегодня лёд в Омске будет плавиться.

🎿 13:45: Кубок мира, девятый этап. Спринты, свободный стиль, мужчины, женщины

Интрига: Клебо сделает хет-трик в Лахти?

Норвежец Йоханнес Клебо на этапе в Финляндии выиграл и командный спринт, и классическую разделку. Для того чтобы оформить хет-трик, ему осталось выиграть только коньковый спринт. Судя по тому, в какой он форме, для Йоханнеса это вполне решаемая задача.

Клебо обыграл Нисканена в классике! Йоханнес Клебо выиграл разделку на этапе Кубка мира в Лахти

⛸️ 14:00: Кубок Первого канала, произвольная программа

Интрига: удержит ли лидерство команда Щербаковой?

В Санкт-Петербурге состоится второй день Кубка Первого канала: фигуристы во всех четырёх видах выступят с произвольными программами. Также зрители увидят интересные новшества — конкурс капитанов и челлендж с болельщиками.

После первого дня соревнований лидирует команда Анны Щербаковой с 63 баллами. Команда Алины Загитовой занимает второе место с 55 очками, команда Елизаветы Туктамышевой набрала 52 очка и идёт последней.

🏒 14:30: «Металлург» — «Амур», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Амур» сравнять счёт в серии?

Первый матч с «Амуром» не стал лёгкой прогулкой для «Металлурга». Хабаровчане два периода образцово-показательно сдерживали атакующий потенциал соперника, лишив его главного козыря. В третьем периоде «Магнитке» всё же удалось забить пару голов, но «Амур» устроил такую огненную концовку, что едва не перевёл матч в овертайм. Если во втором матче будет похожая игра, то у «Амура» будут шансы сравнять счёт в серии.

🎯 14:45, 16:45: Биатлон, Кубок мира, седьмой этап. Супермикст и смешанная эстафета

Интрига: догонит ли Франция Норвегию в зачёте смешанных дисциплин?

В воскресенье на этапе Кубка мира в Хольменколлене состоятся последние гонки смешанного зачёта: супермикст и эстафета. Норвежцы в этом зачёте занимают первое место, но, как ни странно, без подавляющего преимущества. Из четырёх смешанных стартов они выиграли всего один. А учитывая, что французы почувствовали вкус больших побед на ЧМ-2024, где забрали золото и в смешанной эстафете, и в супермиксте, судьба «Малого хрустального глобуса» пока выглядит неочевидной. Норвегия и Франция ещё устроят красочное сражение за трофей.

⚽️ 15:00: «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шэньхуа», Суперлига, 1-й тур

Интрига: начнёт ли Слуцкий с победы?

Совсем недавно «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого выиграл Суперкубок Китая. В тяжёлом матче, где на них мало кто ставил. Это действительно успех. Но теперь надо закреплять его в чемпионате. Первый соперник очень даже проходимый. «Мэйчжоу Хакка» — стабильный середняк, который не особо засматривается на место в тройке. В отличие от «Шанхая». Так что для уверенности команде Слуцкого важно побеждать уже в 1-м туре.

⚽️ 16:00: «Акрон» — «Родина», Первая лига, 21-й тур

Интрига: кто продолжит борьбу за повышение в классе?

Перед сезоном зайти в РПЛ хотели обе команды. Как минимум такой сценарий не являлся возможным. У «Родины» есть чёткая стратегия, согласно которой к нынешнему этапу развития они должны бороться за место в РПЛ. В прошлом сезоне играли стыки, в этом, казалось, смогут пойти ещё дальше. Но пока в таблице они только седьмые. И отстают от лидеров на 10 очков. Может, вторая часть сезона выйдет прорывной? У «Акрона» ситуация лучше. Команда на третьем месте, но никто не знает, что будет весной. Однако первый матч уже может дать ответы на многие вопросы.

⚽️ 16:30: «Динамо» — «Локомотив», РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто будет главным преследователем лидеров?

Уже в первом туре после рестарта встретятся третья и четвёртая команда РПЛ. «Динамо» пока выше и опережает будущего соперника на одно очко. Но предсказать фаворита в московском дерби невозможно. Динамовцы провели хорошие сборы, а главное изменение в составе – скамейка для Скопинцева. Защитник почти не играл в товарищеских матчах в воспитательных целях Лички. Трансферов у клуба нет. Так что вряд ли нас ждут большие изменения в структуре игры. У «Локо» два новичка – в обороне и атаке. Сможет ли Галактионов посадить на скамейку Дзюбу в первых турах? Выйдет ли Пиняев? И главное – кто будет на третьем месте уже в понедельник?

🏒 17:00: СКА — «Торпедо», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Торпедо» развить неожиданный успех?

В «Торпедо» перед стартом плей-офф никто не верил, а они взяли и обыграли СКА в первом матче. Выстрелили Сергей Гончарук, Василий Атанасов, фантастически сыграл Иван Кульбаков. Петербуржцы вдвое перебросали соперника, но их подвела реализация моментов. На второй матч они должны выйти ещё злее, но и у нижегородцев наверняка упал груз с плеч после долгой серии поражений в концовке регулярки и общего негативного фона вокруг команды. Смогут ли они развить свой успех?

⚽️ 18:30: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей забьёт сопернику «Сити»?

Это дерби, а сюжеты в них порой закручиваются абсолютно невероятным образом, но сейчас будто всё очевидно. Да, «МЮ» уже не так плох, как на старте сезона, и даже победил семь раз в девяти последних матчах, но до уровня «Сити» им ещё очень далеко. Очевидно, что команда Гвардиолы вкатывается в победную колею и готова пронестись так до мая. Де Брёйне и Холанд создают и реализуют кучу моментов и находятся в отличной форме. А вот оборона «Юнайтед» далека от идеала. Так что вопрос лишь в том, сколько в этом матче они пропустят?

⚽️ 19:00: «Балтика» — «Сочи», РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: уйдёт ли «Сочи» с последнего места?

«Балтика» и «Сочи» в зимнее трансферное окно очень сильно изменились. Но если в Калининграде избавились от ряда игроков, то в Сочи поменяли и главного тренера. Теперь им стал испанец Роберт Морено – под него и собирался состав на весну. Интересно, что обе эти команды сейчас стоят на вылет. Но в случае победы сочинцы отправят калининградцев на 16-е место. А этого балтийцам никак нельзя допустить. Так что команда Игнашевича сделает всё, чтобы не проиграть в принципиальной встрече.

🏒 21:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Аризона Койотс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 03 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Аризона Койотс Глендейл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Овечкин 840-й гол за карьеру?

Александр Овечкин в предыдущем матче прервал свою безголевую серию – его шайба помогла обыграть «Филадельфию», одного из конкурентов «Вашингтона» за место в плей-офф. Следующая шайба Великой Восьмёрки станет юбилейной 840-й. Выигравшая лишь один матч из последних 15 «Аризона» — чем не подходящий соперник, чтобы преодолеть очередной символический рубеж в погоне за рекордом Гретцки.

Ови находится в трёх очках от 15-го места по очкам в истории за регулярку и плей-офф: Овечкин приблизился к Торнтону по очкам в истории НХЛ, включая плей-офф

⚽️ 22:45: «Наполи» — «Ювентус», Серия А, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: проиграет ли «Наполи» первый матч при Кальцоне?

У неаполитанцев третий тренер с начала сезона. Гарсию и Маццарри уже никто не вспоминают, теперь надежда масс на Франческо Кальцоне. Начал он не так уж и плохо. Ничья с «Барсой», «Кальяри», а потом разгром «Сассуоло». Понятно, что в чемпионате для «Наполи» уже всё кончено. Даже за еврокубки зацепиться будет проблематично. Поэтому не исключено, что вся концентрация команды сейчас на ответной игре Лиги чемпионов. У «Ювентуса» нет еврокубков. Как, похоже, и потеряны шансы на чемпионство. Но команде не нужно думать о нескольких турнирах, поэтому они могут забирать очки здесь и сейчас.

⚽️ 23:00: «Атлетик» — «Барселона», Примера, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжит ли «Барса» серию без поражений?

Хоть «Атлетик» и редко упускает очки на своём поле (в этом сезоне это случилось трижды при 10 победах), но в середине недели они потратили много сил в игре с «Атлетико». Это точно не играет в их пользу. «Барса» же всю неделю целенаправленно готовилась к игре и имеет преимущество в свежести. А это к марту уже важный показатель. Команда Хави вроде бы наладила результаты – четыре победы и две ничьих в последних шести матчах. Если получится зацепиться за очки и с «Атлетиком», то это будет мощный буст для настроения перед ответной встречей с «Наполи» в Лиге чемпионов.

🏀 23:30: «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 03 марта 2024, воскресенье. 23:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: разогнавшиеся «воины» сумеют остановить лучший клуб в НБА?

«Бостон Селтикс» просто великолепно проводит весь регулярный чемпионат сезона-2023/2024. «Кельты» не только возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, но и имеют лучший результат во всей Национальной баскетбольной ассоциации с 47 победами при 12 поражениях. В свою очередь, «Голден Стэйт Уорриорз» шикарно провёл последний игровой отрезок – команда из Сан-Франциско проиграла лишь трижды в 15 матчах. Стефен Карри и компания в декабре уже нанесли поражение «кельтам» со счётом 132:126, сумеют ли «воины» повторить свой успех?

🏀 23:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «парусники» без одного из лидеров справятся с «волками»?

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Вашингтон Уизардс» один из лидеров «парусников» Расселл Уэстбрук сломал левую руку. Коллектив из Лос-Анджелеса потерял серьёзную атакующую единицу в своём составе. Теперь же «Клипперс» предстоит выездной матч с «Миннесотой Тимбервулвз», которая в четырёх очных матчах кряду с «парусниками» не знает поражений. При этом «волки» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, поэтому захотят укрепить свои позиции в чемпионате. Гости навяжут борьбу хозяевам паркета?