Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 3 марта 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

22 топ-события воскресенья: «Динамо» — «Локо», «Сити» — «МЮ», хоккей и рекорд Леброна
Михаил Георгиев
Расписание спортивных событий 3 марта
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 3 марта: Леброн Джеймс станет первым, кто набирал в НБА 40 000 очков, а Овечкин забьёт 840-й гол за карьеру?

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 3 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 0:30: «Интер Майами» — «Орландо Сити», МЛС

США - Major League Soccer . МЛС
03 марта 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Орландо Сити
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Суарес дебютный гол за «Интер Майами»?

В США постепенно разгоняется сезон. «Интер Майами» пока в лидерах, но просто потому, что провели на матч больше. В первой встрече закинули два мяча «Реал Солт-Лейк» (ассисты у Месси и Суареса), а потом сыграли вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (гол Месси). Многие отмечают, что пока у команды немало трудностей в созидании. А тут им противостоит очень дисциплинированный соперник. Получится ли у «Интера» набрать три очка, а у звёздного новичка Луиса Суареса – открыть счёт голов в США?

Как Месси помогает зарабатывать клубу:
Месси за сборы заработал для «Интера» больше, чем «Реал» или «МЮ». Доходы клуба – космос
Месси за сборы заработал для «Интера» больше, чем «Реал» или «МЮ». Доходы клуба – космос

🥊 0:30*: UFC Fight Night 238: Умар Нурмагомедов (Россия) — Бекзат Алмахан (Казахстан)

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2024. UFC Fight Night 238, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов - Бекзат Алмахан
03 марта 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Бекзат Алмахан

Интрига: заржавел ли брат Хабиба?

Умар Нурмагомедов — один из самых перспективных бойцов легчайшего дивизиона UFC, но при этом один из самых невезучих. Количество сорванных боёв россиянина в промоушене превышает количество состоявшихся, чему чаще всего причиной были травмы. Но теперь Умар возвращается после годичного простоя. Соперник — новичок UFC Бекзат Алмахан, перспективный парень из Казахстана. Нурмагомедов считается фаворитом, но не заржавел ли он после паузы?

Изучаем неудачи брата Хабиба:
Снимается чаще, чем дерётся. Что не так с карьерой Умара Нурмагомедова
Снимается чаще, чем дерётся. Что не так с карьерой Умара Нурмагомедова

🥊 2:30*:: UFC Fight Night 238: Шамиль Газиев (Бахрейн) — Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам)

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2024. UFC Fight Night 238, Лас-Вегас, США
Жаирзиньо Розенстрайк - Шамиль Газиев
03 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Жаирзиньо Розенстрайк
Не началось
Шамиль Газиев

Интрига: Газиев — элитный тяжеловес?

Карьерному взлёту Шамиля Газиева в UFC можно только позавидовать. Ещё недавно россиянин, представляющий Бахрейн, прорывался в главный промоушен мира через отборы Даны Уайта, а теперь уже сам возглавляет солидный турнир. Соперник тоже топовый: колотушка Жаирзиньо Розенстрайка отправила спать немало крутых ребят. Шамиля ждёт тяжелейшее испытание, ведь с оппозицией такого уровня он ещё не сталкивался. Если Газиев победит, его можно будет смело считать топовым тяжеловесом UFC.

Взлёт Газиева нравится не всем:
«Я не понимаю хейта». Популярность воспитанника Абдулманапа не даёт покоя фанатам UFC
«Я не понимаю хейта». Популярность воспитанника Абдулманапа не даёт покоя фанатам UFC

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Кучеров разрывать НХЛ?

«Тампа» крайне неудачно проводит последние недели – в семи матчах одержаны только две победы. На данный момент «молнии» занимают второе место «уайлд-кард», но при этом провели на два-три матча больше прямых конкурентов в гонке за плей-офф. Матч с «Монреалем» — отличный шанс исправить эту тенденцию – в нынешнем сезоне «Тампа» выиграла обе предыдущие встречи, и Никита Кучеров традиционно набирает много очков против этого соперника. Да и в целом он лучший бомбардир сезона, который идёт на очередной русский рекорд. Отметим также, что Андрей Василевский в случае победы выйдет на 49-е место в истории лиги по этому показателю.

У Кучерова 10 очков в последних пяти матчах:
«Люди однажды поймут: он один из лучших». Кучеровым восхищается даже его главный соперник
«Люди однажды поймут: он один из лучших». Кучеровым восхищается даже его главный соперник

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как закончится схватка двух топовых снайперов?

«Рейнджерс» и «Торонто» — пожалуй, два самых горячих клуба последнего месяца, а команда Питера Лавиолетта, ко всему прочему, ещё и бьётся за победу в регулярном чемпионате. Сегодняшняя встреча должна стать и схваткой двух топовых снайперов лиги. Артемий Панарин уже установил личный рекорд по голам в одном сезоне (35), забив трижды в последних двух матчах. Остон Мэттьюс вообще находится в отдельной лиге с 53 голами в 58 матчах. Кто из них ярче сыграет в атаке?

Джерси Панарина популярнее джерси Мэттьюса:
Панарин вошёл в топ-5 игроков НХЛ, майки которых раскупали больше всего в нынешнем сезоне

🏀 4:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Леброн Джеймс — первый в истории НБА с 40 000 очками за карьеру?

Действующий чемпион НБА «Денвер Наггетс» победил в пяти матчах кряду в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Команда во главе с Николой Йокичем просто шикарно действует как на домашнем паркете, так и на выезде. При этом «самородки» последний раз проигрывали «Лос-Анджелес Лейкерс» 17 декабря 2022 года. Сейчас на счету «Денвера» семь побед подряд в матчах с «Лейкерс». Леброн Джеймс и компания расположились на 10-м месте в Западной конференции, поэтому «озёрникам» необходимо как можно больше побеждать. Но все будут ждать самого примечательного события — когда Леброн Джеймс станет первым, кто набирал в НБА 40 000 очков.

Йокич — бесспорный MVP:
Никола, только продолжай! Серб станет лучшим игроком сезона в НБА — пока без вариантов
Никола, только продолжай! Серб станет лучшим игроком сезона в НБА — пока без вариантов

🏒 13:30: «Авангард» — «Лада», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будут ли новые драки?

«Авангард» не испытал практически никаких проблем в первом матче серии с «Ладой» и подтвердил свой статус фаворита убедительной победой со счётом 5:1. Но не стоит забегать вперёд и думать, что и дальше у омичей всё пройдёт гладко и просто. Олег Браташ создал кусачую команду, которая обязательно даст бой и во втором матче наверняка сделает выводы и будет играть совсем иначе. Кулачный бой «Лада» в концовке первой игры уже показала, прокинув мостик на второй матч, так что сегодня лёд в Омске будет плавиться.

Тольятти не выиграл, но кулаками помахал:
Массовая драка на старте плей-офф КХЛ! Игроки «Лады» напали на главных звёзд «Авангарда»
Массовая драка на старте плей-офф КХЛ! Игроки «Лады» напали на главных звёзд «Авангарда»

🎿 13:45: Кубок мира, девятый этап. Спринты, свободный стиль, мужчины, женщины

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 12, Лахти, Финляндия
Женщины. Спринт 1.3 км. Свободный стиль. Финал
03 марта 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 12, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.3 км. Свободный стиль. Финал
03 марта 2024, воскресенье. 15:20 МСК
Не началось

Интрига: Клебо сделает хет-трик в Лахти?

Норвежец Йоханнес Клебо на этапе в Финляндии выиграл и командный спринт, и классическую разделку. Для того чтобы оформить хет-трик, ему осталось выиграть только коньковый спринт. Судя по тому, в какой он форме, для Йоханнеса это вполне решаемая задача.

Клебо обыграл Нисканена в классике!
Йоханнес Клебо выиграл разделку на этапе Кубка мира в Лахти

⛸️ 14:00: Кубок Первого канала, произвольная программа

Расписание Кубка Первого канала

Интрига: удержит ли лидерство команда Щербаковой?

В Санкт-Петербурге состоится второй день Кубка Первого канала: фигуристы во всех четырёх видах выступят с произвольными программами. Также зрители увидят интересные новшества — конкурс капитанов и челлендж с болельщиками.

После первого дня соревнований лидирует команда Анны Щербаковой с 63 баллами. Команда Алины Загитовой занимает второе место с 55 очками, команда Елизаветы Туктамышевой набрала 52 очка и идёт последней.

Новшества первого дня соревнований:
«Я просто сейчас умру!» Команда Туктамышевой выиграла в безумном баттле элементов
«Я просто сейчас умру!» Команда Туктамышевой выиграла в безумном баттле элементов

🏒 14:30: «Металлург» — «Амур», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Амур» сравнять счёт в серии?

Первый матч с «Амуром» не стал лёгкой прогулкой для «Металлурга». Хабаровчане два периода образцово-показательно сдерживали атакующий потенциал соперника, лишив его главного козыря. В третьем периоде «Магнитке» всё же удалось забить пару голов, но «Амур» устроил такую огненную концовку, что едва не перевёл матч в овертайм. Если во втором матче будет похожая игра, то у «Амура» будут шансы сравнять счёт в серии.

Автобус» «Амура» едва не сработал, но ещё не вечер:
Разин: «Амур» при потере откатывается и строит, как это модно говорить, «автобус»

🎯 14:45, 16:45: Биатлон, Кубок мира, седьмой этап. Супермикст и смешанная эстафета

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 7, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
03 марта 2024, воскресенье. 14:45 МСК
Не началось
Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 7, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Смешанная 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
03 марта 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Не началось

Интрига: догонит ли Франция Норвегию в зачёте смешанных дисциплин?

В воскресенье на этапе Кубка мира в Хольменколлене состоятся последние гонки смешанного зачёта: супермикст и эстафета. Норвежцы в этом зачёте занимают первое место, но, как ни странно, без подавляющего преимущества. Из четырёх смешанных стартов они выиграли всего один. А учитывая, что французы почувствовали вкус больших побед на ЧМ-2024, где забрали золото и в смешанной эстафете, и в супермиксте, судьба «Малого хрустального глобуса» пока выглядит неочевидной. Норвегия и Франция ещё устроят красочное сражение за трофей.

Норвежцы были сильно разочарованы последней смешанной эстафетой:
«Йоханнес Бё разочаровал больше всех». Норвежцы недовольны стартом лидера сборной на ЧМ
«Йоханнес Бё разочаровал больше всех». Норвежцы недовольны стартом лидера сборной на ЧМ

⚽️ 15:00: «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шэньхуа», Суперлига, 1-й тур

Китай - Суперлига . 1-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Мэйчжоу Хакка
Мэйчжоу
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: начнёт ли Слуцкий с победы?

Совсем недавно «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого выиграл Суперкубок Китая. В тяжёлом матче, где на них мало кто ставил. Это действительно успех. Но теперь надо закреплять его в чемпионате. Первый соперник очень даже проходимый. «Мэйчжоу Хакка» — стабильный середняк, который не особо засматривается на место в тройке. В отличие от «Шанхая». Так что для уверенности команде Слуцкого важно побеждать уже в 1-м туре.

Что важно знать о чемпионате Китая:
Слуцкий начинает борьбу за титул. Подробный гайд по чемпионату Китая
Слуцкий начинает борьбу за титул. Подробный гайд по чемпионату Китая

⚽️ 16:00: «Акрон» — «Родина», Первая лига, 21-й тур

Россия - Мелбет Первая лига . 21-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто продолжит борьбу за повышение в классе?

Перед сезоном зайти в РПЛ хотели обе команды. Как минимум такой сценарий не являлся возможным. У «Родины» есть чёткая стратегия, согласно которой к нынешнему этапу развития они должны бороться за место в РПЛ. В прошлом сезоне играли стыки, в этом, казалось, смогут пойти ещё дальше. Но пока в таблице они только седьмые. И отстают от лидеров на 10 очков. Может, вторая часть сезона выйдет прорывной? У «Акрона» ситуация лучше. Команда на третьем месте, но никто не знает, что будет весной. Однако первый матч уже может дать ответы на многие вопросы.

Главные события в Первой лиге:
Что зимой творилось ниже РПЛ? Море трансферов и отставки перед жёсткой борьбой за золото
Что зимой творилось ниже РПЛ? Море трансферов и отставки перед жёсткой борьбой за золото

⚽️ 16:30: «Динамо» — «Локомотив», РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто будет главным преследователем лидеров?

Уже в первом туре после рестарта встретятся третья и четвёртая команда РПЛ. «Динамо» пока выше и опережает будущего соперника на одно очко. Но предсказать фаворита в московском дерби невозможно. Динамовцы провели хорошие сборы, а главное изменение в составе – скамейка для Скопинцева. Защитник почти не играл в товарищеских матчах в воспитательных целях Лички. Трансферов у клуба нет. Так что вряд ли нас ждут большие изменения в структуре игры. У «Локо» два новичка – в обороне и атаке. Сможет ли Галактионов посадить на скамейку Дзюбу в первых турах? Выйдет ли Пиняев? И главное – кто будет на третьем месте уже в понедельник?

Как изменятся 16 клубов РПЛ после рестарта:
Кто будет играть в основе каждого из 16 клубов после рестарта РПЛ? Вот наши варианты
Кто будет играть в основе каждого из 16 клубов после рестарта РПЛ? Вот наши варианты

🏒 17:00: СКА — «Торпедо», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Торпедо» развить неожиданный успех?

В «Торпедо» перед стартом плей-офф никто не верил, а они взяли и обыграли СКА в первом матче. Выстрелили Сергей Гончарук, Василий Атанасов, фантастически сыграл Иван Кульбаков. Петербуржцы вдвое перебросали соперника, но их подвела реализация моментов. На второй матч они должны выйти ещё злее, но и у нижегородцев наверняка упал груз с плеч после долгой серии поражений в концовке регулярки и общего негативного фона вокруг команды. Смогут ли они развить свой успех?

Игроки «Торпедо» верят в себя:
Силаев: пускай в «Торпедо» никто не верит, мы будем биться, несмотря на прессу

⚽️ 18:30: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьёт сопернику «Сити»?

Это дерби, а сюжеты в них порой закручиваются абсолютно невероятным образом, но сейчас будто всё очевидно. Да, «МЮ» уже не так плох, как на старте сезона, и даже победил семь раз в девяти последних матчах, но до уровня «Сити» им ещё очень далеко. Очевидно, что команда Гвардиолы вкатывается в победную колею и готова пронестись так до мая. Де Брёйне и Холанд создают и реализуют кучу моментов и находятся в отличной форме. А вот оборона «Юнайтед» далека от идеала. Так что вопрос лишь в том, сколько в этом матче они пропустят?

«МЮ» совсем недавно страдал в Кубке:
«МЮ» выстрадал проход в Кубке. Против следующего соперника с такой игрой ничего не светит
«МЮ» выстрадал проход в Кубке. Против следующего соперника с такой игрой ничего не светит

⚽️ 19:00: «Балтика» — «Сочи», РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: уйдёт ли «Сочи» с последнего места?

«Балтика» и «Сочи» в зимнее трансферное окно очень сильно изменились. Но если в Калининграде избавились от ряда игроков, то в Сочи поменяли и главного тренера. Теперь им стал испанец Роберт Морено – под него и собирался состав на весну. Интересно, что обе эти команды сейчас стоят на вылет. Но в случае победы сочинцы отправят калининградцев на 16-е место. А этого балтийцам никак нельзя допустить. Так что команда Игнашевича сделает всё, чтобы не проиграть в принципиальной встрече.

Как «Балтика» изменилась за зиму:
Аутсайдер РПЛ — в топе по тратам в зимнее окно. Теперь всё точно зависит от Игнашевича
Аутсайдер РПЛ — в топе по тратам в зимнее окно. Теперь всё точно зависит от Игнашевича

🏒 21:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Аризона Койотс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Аризона Койотс
Глендейл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Овечкин 840-й гол за карьеру?

Александр Овечкин в предыдущем матче прервал свою безголевую серию – его шайба помогла обыграть «Филадельфию», одного из конкурентов «Вашингтона» за место в плей-офф. Следующая шайба Великой Восьмёрки станет юбилейной 840-й. Выигравшая лишь один матч из последних 15 «Аризона» — чем не подходящий соперник, чтобы преодолеть очередной символический рубеж в погоне за рекордом Гретцки.

Ови находится в трёх очках от 15-го места по очкам в истории за регулярку и плей-офф:
Овечкин приблизился к Торнтону по очкам в истории НХЛ, включая плей-офф

⚽️ 22:45: «Наполи» — «Ювентус», Серия А, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия - Серия А . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проиграет ли «Наполи» первый матч при Кальцоне?

У неаполитанцев третий тренер с начала сезона. Гарсию и Маццарри уже никто не вспоминают, теперь надежда масс на Франческо Кальцоне. Начал он не так уж и плохо. Ничья с «Барсой», «Кальяри», а потом разгром «Сассуоло». Понятно, что в чемпионате для «Наполи» уже всё кончено. Даже за еврокубки зацепиться будет проблематично. Поэтому не исключено, что вся концентрация команды сейчас на ответной игре Лиги чемпионов. У «Ювентуса» нет еврокубков. Как, похоже, и потеряны шансы на чемпионство. Но команде не нужно думать о нескольких турнирах, поэтому они могут забирать очки здесь и сейчас.

А как в Италии дела у Миранчука?
Миранчук случайно подставил «Аталанту». А потом феноменальный «Интер» просто растоптал её
Миранчук случайно подставил «Аталанту». А потом феноменальный «Интер» просто растоптал её

⚽️ 23:00: «Атлетик» — «Барселона», Примера, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли «Барса» серию без поражений?

Хоть «Атлетик» и редко упускает очки на своём поле (в этом сезоне это случилось трижды при 10 победах), но в середине недели они потратили много сил в игре с «Атлетико». Это точно не играет в их пользу. «Барса» же всю неделю целенаправленно готовилась к игре и имеет преимущество в свежести. А это к марту уже важный показатель. Команда Хави вроде бы наладила результаты – четыре победы и две ничьих в последних шести матчах. Если получится зацепиться за очки и с «Атлетиком», то это будет мощный буст для настроения перед ответной встречей с «Наполи» в Лиге чемпионов.

Как «Атлетик» бился с «Атлетико»:
Команду Симеоне выкинули из Кубка Испании. Но самое волнительное произошло на трибунах
Команду Симеоне выкинули из Кубка Испании. Но самое волнительное произошло на трибунах

🏀 23:30: «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: разогнавшиеся «воины» сумеют остановить лучший клуб в НБА?

«Бостон Селтикс» просто великолепно проводит весь регулярный чемпионат сезона-2023/2024. «Кельты» не только возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, но и имеют лучший результат во всей Национальной баскетбольной ассоциации с 47 победами при 12 поражениях. В свою очередь, «Голден Стэйт Уорриорз» шикарно провёл последний игровой отрезок – команда из Сан-Франциско проиграла лишь трижды в 15 матчах. Стефен Карри и компания в декабре уже нанесли поражение «кельтам» со счётом 132:126, сумеют ли «воины» повторить свой успех?

Стефен Карри и его «воины» в огне:
Проблемы в «Голден Стэйт» — всё? Карри и банда вернули чемпионский ДНК
Проблемы в «Голден Стэйт» — всё? Карри и банда вернули чемпионский ДНК

🏀 23:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «парусники» без одного из лидеров справятся с «волками»?

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Вашингтон Уизардс» один из лидеров «парусников» Расселл Уэстбрук сломал левую руку. Коллектив из Лос-Анджелеса потерял серьёзную атакующую единицу в своём составе. Теперь же «Клипперс» предстоит выездной матч с «Миннесотой Тимбервулвз», которая в четырёх очных матчах кряду с «парусниками» не знает поражений. При этом «волки» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, поэтому захотят укрепить свои позиции в чемпионате. Гости навяжут борьбу хозяевам паркета?

Травма Уэстбрука ставит крест на «Клипперс»?
Суперкоманда НБА сдулась? Травма одного из лидеров лишь ухудшит положение клуба
Суперкоманда НБА сдулась? Травма одного из лидеров лишь ухудшит положение клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android