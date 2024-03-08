Форвард «Ливерпуля» выдал шедевр, а «Рома» вновь удивила! Итоги дня в еврокубках

7 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций. Рассказываем о самых интересных сценариях, которые подарил прошедший игровой день.

«Рома» не заметила грозу АПЛ

«Брайтон» в чемпионате Англии пугает даже грандов. Против Роберто Де Дзерби боятся играть «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». А вот «Рома» вышла на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «чайками» без страха. И не зря! Команда Даниэле Де Росси смяла соперника, забив четыре безответных мяча.

«РОМА» — «БРАЙТОН» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Шансы «Ромы» на проход в четвертьфинал – максимально высокие. «Брайтону» дома необходимо совершить чудо, чтобы стать победителем пары. А римляне движутся ко второму финалу Лиги Европы за два сезона.

«Ливерпуль» и Нуньес снова великолепны

«Ливерпуль» испытывает проблемы с травмами, но это не мешает клубу побеждать. Даже миксуя состав, Юрген Клопп добивается успеха. «Красные» не заметили сопротивления в Чехии, разгромив пражскую «Спарту» – 5:1. А какой гол на 25-й минуте забил Дарвин Нуньес. Форвард принял мяч и метров с 20-23 зарядил в девятку. Красота!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте»

В прошлом туре АПЛ Нуньес принёс «Ливерпулю» героическую победу над «Ноттингем Форест», забив на 90+9-й минуте. Уругваец набрал отличную форму. А его команда позже отличилась ещё трижды. «Спарта» отправится на «Энфилд» скорее за впечатлениями, чем за борьбой за выход в четвертьфинал.

«Карабах» мог сотворить сенсацию

Пара «Карабах» – «Байер» после жеребьёвки воспринималась как лёгкая прогулка для немцев. Однако как же всё спутала первая встреча! В Азербайджане «Карабах» устроил «Байеру» мощную проверку. Леверкузенцы в текущем сезоне ещё не проигрывали, но были близки к этому. На 26-й минуте Яссин Бензия пробил Матея Коваржа, открыв счёт. А в конце первого тайма «Карабах» забил второй! Жунинью вывели один на один, он чуть не потерял мяч, но в итоге отправил его в ворота. Сенсация?!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте»

Нет, во втором тайме «Байер» нашёл силы, чтобы сравнять счёт. На 70-й минуте Флориан Вирц отыграл один мяч, а на 90+2-й минуте Патрик Шик забил второй гол в ворота Андрея Лунёва! Везение сопутствует «Байеру». Команда Хаби Алонсо остаётся непобеждённой. В ответной игре в Леверкузене хозяева наверняка отнесутся к «Карабаху» иначе.

Весёлый футбол в Милане

«Милан» – один из фаворитов Лиги Европы. Команде Стефано Пиоли отчасти повезло с жеребьёвкой в 1/8 финала. Миланцам досталась чешская «Славия». Однако в первой встрече «россонери» не смогли расслабиться. На 26-й минуте защитник «Славии» Диуф получил прямую красную карточку за грубый фол на Пулишиче. И на 34-й минуте Оливье Жиру открыл счёт. Казалось, что интрига погибла. Но нет! В своей следующей атаке «Славия» сравняла: Давид Доудера забил после подачи с правого фланга. Но в концовке тайма «Милан» забил два мяча подряд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте»

После перерыва «Славия» сократила отставание, но в итоге получила ещё один гол. Весёлый и результативный футбол. Чехи продемонстрировали самоотверженность, а «Милан» заработал преимущество в два мяча.

«Марсель» покуражился на «Велодроме»

«Марсель» и «Вильярреал» – крутая вывеска в 1/8 финала Лиги Европы (спасибо жеребьёвке). Ожидалось, что команды подарят два равных матча. Однако первая встреча во Франции получилась лёгкой для хозяев. «Марсель» забил четыре безответных мяча. Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль. А экс-защитник «Ливерпуля» Альберто Морено, выступающий за «Вильярреал», удалился на 62-й минуте. Испанцам повезло, что не пропустили ещё. Теперь им необходимо забить минимум четыре и не пропустить в ответной встрече. Ждём чуда?

«МАРСЕЛЬ» — «ВИЛЬЯРРЕАЛ» Фото: twitter.com/EuropaLeague

Главная вывеска Лиги конференций выдалась унылой

Когда жеребьёвка подарила в 1/8 финала Лиги конференций пару «Аякс» – «Астон Вилла», это обрадовало болельщиков. Наконец-то можно включить третий по значимости еврокубок и увидеть яркие матчи! Но в реальности всё произошло наоборот. В первой игре в Амстердаме команды не забили ни одного гола. Теперь всё решится в ответной встрече в Бирмингеме.

Россиянин поучаствовал в триллере в Израиле

«Маккаби» из Хайфы в прошлом сезоне поиграл в группе Лиги чемпионов, а сейчас борется за победу в Лиге конференций. В 1/8 финала израильтянам досталась «Фиорентина». Итальянцы играли в финале турнира в 2023 году, но уступили «Вест Хэму». Теперь планируют забрать трофей к себе. И какой же крутой матч подарили команды! «Фиорентина» забила уже на второй минуте, но затем «Маккаби» отличился дважды в первом тайме. А во вторые 45 минут команды устроили перестрелку. Удачливее оказалась «Фиорентина», забившая победный гол на 90+5-й минуте.

«МАККАБИ» — «ФИОРЕНТИНА» Фото: twitter.com/europacnfleague

Российский полузащитник «Маккаби» Даниил Лесовой вышел на поле на 74-й минуте. Голевых действий не совершил, но зато при его присутствии на поле израильтяне пропустили решающий гол. Испортил себе статистику «плюс-минус». Теперь задача для «Маккаби» – выиграть во Флоренции. Будет тяжело.

У «Вест Хэма» отобрали надежду на гол

«Фрайбург» в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы принимал дома «Вест Хэм». Основные события развернулись уже в концовке матча. На 81-й минуте Михаэль Грегорич открыл счёт, нанеся классный удар в нижний угол ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте»

А уже в добавленное время «Вест Хэм» мог пробить пенальти. В штрафной «Фрайбурга» мяч попал в руку форварда клуба Ноа Вайсхаупта. VAR позвал судью Алехандро Эрнандеса посмотреть повтор, однако он не стал менять первоначальное решение. Спорно. «Вест Хэм» вполне мог получить право на исполнение пенальти. Но теперь «молотобойцам» необходимо побеждать в Лондоне в ответной игре.

Другие результаты дня

В Лиге Европы:

«Бенфика» — «Рейнджерс» — 2:2.

В Лиге конференций: