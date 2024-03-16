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Манчестер Сити — Ньюкасл Юнайтед — 2:0, обзор матча 1/4 финала Кубка Англии, голы, провал Холанда, 16 марта 2024 года

5:0 для Холанда
Григорий Телингатер
«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0
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Это его удары и попадания в створ в игре с «Ньюкаслом». Но «Сити» всё равно прошёл в полуфинал Кубка Англии.

«Манчестер Сити» уверенно прошёл «Ньюкасл» в 1/4 финала Кубка Англии. В этом турнире на каждой стадии команды проводят по одному матчу — без ответных игр. На этот раз команда Гвардиолы играла на своём поле и победила со счётом 2:0.

Кубок Англии . 1/4 финала
16 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Б. Силва – 13'     2:0 Б. Силва – 31'    

От «Сити» стоило ожидать реакции на неудачный матч на «Энфилде» в прошлые выходные. Та встреча завершилась ничьей, но «Ливерпуль» был ближе к победе и ещё вполне мог получить пенальти на последних секундах. Теперь в матче с «Ньюкаслом» вне заявки оказался травмированный Де Брёйне, однако «Сити» с первых минут взял игру под контроль.

Дубравка не даёт Доку забить

Дубравка не даёт Доку забить

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Вышедший в основе Доку раз за разом убегал от соперников, которым оставалось разве что фолить на левом вингере. Хотя иногда они не успевали сделать даже этого. Правда, в такие моменты уже сам Доку не лучшим образом распоряжался мячом. А когда всё-таки бил в створ, то уже выручал вратарь «Ньюкасла» Дубравка.

Оба гола «Сити» в первом тайме получились идентичными по описанию. После удара Бернарду Силвы мяч рикошетил от защитника «Ньюкасла» и, дезориентировав вратаря, влетал в ворота. Разница лишь в том, что в первом случае мяч ударился о спину Шера, а во втором — зацепил голову Ботмана.

У Бернарду получился дубль с рикошетами

У Бернарду получился дубль с рикошетами

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Во втором тайме «Сити» продолжал господствовать на поле и создавать примерно в три раза больше моментов, чем гости. И здесь было интересно наблюдать за Холандом. Главный бомбардир «Сити» и АПЛ сдал в этом сезоне (особенно в последних турах). Если на предыдущей стадии Кубка Англии Холанд положил пять мячей в ворота «Лутона», то на этот раз не реализовал ни один из своих моментов. Норвежец пять раз пробил по воротам «Ньюкасла», но каждый раз мимо.

Правда, «Сити» и без того одержал уверенную победу. Пускай и благодаря двум рикошетам. Команда Гвардиолы пробилась в полуфинал Кубка Англии. Чуть раньше в этот же день туда вышел и «Ковентри». В воскресенье в оставшихся четвертьфиналах встретятся «МЮ» с «Ливерпулем» и «Челси» с «Лестером».

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