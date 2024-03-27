Винисиус: борьба с расизмом или величие?

Сборная Бразилии сыграла два мощнейших товарищеских матча – с Англией и Испанией. Топ-соперники, победа на «Уэмбли», спасение на «Сантьяго Бернабеу» на последней минуте и невероятный Эндрик. Но обо всём этом говорят меньше, чем о Винисиусе Жуниоре и его пресс-конференции перед матчем с Испанией. Вини в очередной раз затронул тему расизма и даже рассказал, что задумывался об уходе из «Реала» из-за постоянных оскорблений.

Сразу проясним: расизм – это ужасно. Ему не место в футболе. Ему не место в жизни. Расизму не может быть никаких оправданий. Те, кто оскорбляет Винисиуса из-за цвета кожи, – пещерные люди, которых не должно быть на стадионе. Вини имеет полное право об этом говорить. Привлекать внимание к проблеме важно, и бразилец делает это.

Но. Тональность высказываний Винисиуса и его реакция на оскорбления во время матчей вызывает вопросы. Вини – очень большой игрок. Ему всего 23, но он уже выиграл всё на клубном уровне и по праву входит в пантеон лучших футболистов мира. Однако в случае с хейтерами он ведёт себя не как топ-спортсмен. Он ведёт себя как ребёнок.

Винисиус Жуниор Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Когда Вини настолько бурно реагирует на хейт с трибун, он даёт понять: вот моё слабое место – бейте туда. И трибуны бьют. Вини мог бы быть выше этого. Разумеется, это очень нелегко. Выдерживать такой прессинг, да ещё в 23 года – очень сложная задача. Но и Вини – не просто парень с улицы. Несмотря на молодость, у него большой опыт, он уже должен был привыкнуть к давлению. Его не может не быть, когда ты играешь за «Реал» и за сборную Бразилии. Давление входит в стоимость билета.

Винисиус часто конвертирует злобу, которая в нём копится, в классные финты, голы и ассисты. Так, например, было в последнем матче «Реала» и «Валенсии» на «Месталье». Именно на этом стадионе случился один из самых громких расистских скандалов с участием Вини, когда он порывался уйти с поля прямо во время матча. И вот в 2024-м бразилец вернулся в Валенсию, забил два мяча и помог «Реалу» не проиграть в матче, который казался безнадёжным.

Так же крут Винисиус был и с «Осасуной» в гостях. Там ему тоже свистели и ухали. А он забил два и отпраздновал, как царь. Но бывало и по-другому. Бывало, что Вини куксился, психовал, получал карточки и плакался, как его все не любят. Ещё раз: никакого оправдания расизму! Но, реагируя так бурно и агрессивно, Винисиус уподобляется тем, кто его оскорбляет. И вызывает на себя ещё больший огонь хейта.

Винисиус Жуниор Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

На пресс-конференции перед матчем с Испанией Винисиус сказал: «Чемпионат (речь о Ла Лиге. – Прим. «Чемпионата»), когда-то принадлежавший Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам». Хочется спросить: а когда играли вышеперечисленные звёзды, расизма на трибунах Ли Лиги не было? Возможно, мы меньше об этом знали, потому что не так были развиты медиа и соцсети. Но тем не менее сложно себе представить, что расизм на испанских трибунах возник только с появлением Винисиуса.

Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси тоже играли под сумасшедшим прессингом. В случае с Криштиану и Месси тема расизма, наверное, не так актуальна. Но им давили на другие точки. Уж сколько всего предъявляли Роналду, сколько изощрённых и не очень гадостей ему кричали – никому не пожелаешь. Но он оставался выше этого. Так же, как Месси, Роналдиньо и Роналдо.

Криштиану Роналду и Лионель Месси Фото: Alex Caparros/Getty Images

Да, у всех бывают срывы. И тот же Криштиану периодически отвечал на хейт (далеко не всегда талантливо) и провоцировал в ответ. Но в целом и Роналду, и Месси, и Роналдиньо, и зубастик Роналдо отвечали на хейт игрой. И потому они стали великими. Они были выше тех, кто лаял в их сторону.

Винисиус – большой игрок. Но он не станет великим, если не пойдёт по тому же пути. Хейт будет всегда. На расовой почве, на какой угодно ещё – он будет. Это плохо, но от этого никуда не деться. Винисиус пытается на это влиять, но вряд ли ему удастся отменить расизм и другие проявления ненависти. Однако он может изменить своё отношение к этому.

Говорить о проблеме расизма важно и нужно. Но на поле – только футбол. Пусть кричат – я буду играть и так покажу, что они неправы. Если Винисиус пойдёт по этому пути, это будет гигантский прогресс. Это будет проявление большой личности. А ещё это будет важный шаг в сторону настоящего величия. В сторону тех, кому, по словам Винисиуса, когда-то принадлежала Ла Лига.

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