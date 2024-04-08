Неожиданный ход «Реала» и вратарь-звезда для «Арсенала». Главные трансферные слухи недели

Ближайшее трансферное окно откроется только летом 2024 года, однако слухи о возможных сделках появляются каждый день. Кого ещё купит «Реал»? Куда перейдёт Давид де Хеа? Сколько «ПСЖ» заплатит за нового нападающего? Ловите новую порцию транферных слухов за прошедшую неделю.

«Реал» готов заплатить за таланта «Байера» € 100 млн

Флориан Вирц Фото: Lars Baron/Getty Images

Признайтесь, вас ведь тоже очень впечатляют результаты «Байера»? Команда Хаби Алонсо совсем скоро станет чемпионом Германии, а ещё у неё есть шансы на Кубок страны и Лигу Европы (там будет сложнее). Атакующий полузащитник Флориан Вирц — один из лидеров нынешнего «Байера». Он провёл 39 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 голевых передач. Совсем недурно для 20-летнего парнишки! На игрока уже засматривается «Реал». Журналист Антонио Гальярдо пишет, что мадридский клуб готов заплатить € 100 млн. Правда, есть один нюанс. Трансфер если и состоится, то не раньше 2025 года, поскольку сам Вирц пока хотел бы остаться в «Байере».

Станет ли «Байер» чемпионом в ближайшие выходные? «Байер» станет чемпионом Германии в случае победы в матче с «Вердером» 14 апреля

«ПСЖ» провёл переговоры по двум футболистам «Барселоны»

Жюль Кунде Фото: Alex Caparros/Getty Images

Несколько недель назад представители «ПСЖ» и «Барселоны» провели переговоры в Испании, сообщает Catalunya Radio. Что же они там обсуждали? Дело в том, что парижанам интересны сразу два футболиста сине-гранатовых — Жюль Кунде и Эктор Форт. «Барселона» чётко дала понять: Форт не продаётся, но мы готовы обсудить трансфер Кунде. Француз играет за каталонский клуб с лета 2022 года — тогда он перешёл из «Севильи» за € 50 млн. В сезоне-2023/2024 отбегал 38 матчей во всех турнирах, забил два мяча, оформил четыре ассиста и заработал три жёлтые карточки.

«Спортинг» продаст Дьёкереша не менее чем за € 100 млн

Виктор Дьёкереш Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

€ 21 млн за нападающего из второго английского дивизиона — «Спортинг» провернул такой трансфер прошедшим летом. Швед вообще не затерялся в Португалии и прокачал свои бомбардирские скиллы. 51 (36+15) очко по системе «гол+пас» в 42 матчах во всех турнирах. Вау! Неудивительно, что 25-летний футболист привлёк своей игрой представителей «Челси» и «Арсенала». Но «Спортинг» расстанется с бомбардиром только за приличную сумму. Если верить Sky Sports, клуб из Лиссабона хочет получить € 100 млн. «Спортинг» выдвинул свои условия. Ждём, что ответят английские топ-клубы.

Дортмундскую «Боруссию» не устроили условия «МЮ» по трансферу Санчо

Джейдон Санчо Фото: Leon Kuegeler/Getty Images

«Шмели» очень хотят сохранить у себя Джейдона Санчо. Сейчас англичанин играет в Германии на правах аренды, а принадлежит «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы не против, но просят заплатить £ 40 млн. «Боруссию» не устраивают такие условия, хотя она не оставляет надежд на трансфер Санчо. К тому же сам англичанин чувствует себя в Дортмунде комфортно. В нынешнем сезоне Санчо отыграл 12 матчей в составе «Боруссии», забил два мяча и отдал две результативные передачи. Летом 2021-го англичанин переехал в Манчестер из Дортмунда за € 85 млн.

«ПСЖ» переманит Осимхена?

Виктор Осимхен Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Виктор Осимхен, скорее всего, покинет «Наполи» по окончании сезона. Впрочем, пока непонятно, где он продолжит карьеру. Пару недель назад основным претендентом на игрока считался «Арсенал», неделю назад — «Челси». А теперь итальянское издание Corriere dello Sport утверждает, что в трансфере нигерийца заинтересован «ПСЖ». Если верить источнику, французский клуб готов заплатить € 130 млн. В нынешнем сезоне африканец провёл 25 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Защитник «Барсы» намерен переехать в Мадрид

Маркос Алонсо Фото: Eric Alonso/Getty Images

Защитник Маркос Алонсо не останется в «Барселоне». Контракт с сине-гранатовыми истекает летом 2024 года, и он уйдёт в статусе свободного агента. По информации Cadena SER, Алонсо уже согласовал контракт с «Атлетико». Впрочем, этот договор не является окончательным. Если кто-то предложит испанцу более выгодные условия, он вправе перейти в другой клуб. В нынешнем сезоне Алонсо провёл на поле всего семь матчей и суммарно 299 минут.

Де Хеа перейдёт в «Арсенал»?

Давид де Хеа Фото: Gareth Copley/Getty Images

Вас не удивляет, что Давид де Хеа до сих пор сидит без работы? Летом 2023 года испанец покинул «МЮ» как свободный агент. Время идёт, сезон близок к завершению, а статус вратаря остался неизменным. За прошедшие месяцы Давида неоднократно отправляли в другие клубы. Дошла очередь и до «Арсенала». Согласно данным TEAMtalk, вратарь очень нравится спортивному директору лондонцев Эду Гаспару. Не исключено, что де Хеа заменит в «Арсенале» Аарона Рамсдейла.

«Наполи» хочет вернуть Дзаньоло в Серию А

Николо Дзаньоло Фото: Alex Livesey/Getty Images

В начале 2023-го Дзаньоло уехал из Италии — «Рома» продала футболиста в «Галатасарай». Не исключено, что Николо вернётся в Серию А спустя полтора года. На 24-летнего игрока обратил внимание «Наполи», о чём сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Новый спортивный директор южан Джованни Матта в восторге от игры Дзаньоло. Ранее менеджер хотел пригласить Николо в «Ювентус». Там Матта занимал пост спортивного директора молодёжной команды. Сейчас Дзаньоло играет в «Астон Вилле» на правах аренды (35 матчей, 1210 минут на поле, три гола). Не исключено, что в новом сезоне «Наполи» ждёт большая перестройка, учитывая, что команда рискует пролететь мимо еврокубков.

«МЮ» рассчитывает на трансфер таланта «Бенфики»

Жоау Невеш Фото: Gualter Fatia/Getty Images

19-летний полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш заинтересовал «Манчестер Юнайтед». Согласно данным Record, английский клуб готов заплатить за него € 100 млн. Источник утверждает, что «МЮ» считает приоритетным подписание игрока в ближайшее трансферное окно. 19-летний опорник отыграл 48 матчей в нынешнем сезоне, забил три мяча и отдал две голевые передачи. А ещё он пять раз выходил на поле за сборную Португалии. Впрочем, как правило, его выпускают в самой концовке матчей.

«Челси» предлагает Лукаку клубам Саудовской Аравии

Ромелу Лукаку Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Челси» необходимо продать несколько футболистов, чтобы вписаться в нормы финансового фэйр-плей. Один из кандидатов на отъезд — нападающий Ромелу Лукаку. Сейчас бельгиец играет за «Рому» на правах аренды (39 матчей, 18 голов, четыре ассиста). Журналист Саша Тавольери утверждает, что «Челси» уже связался с несколькими клубами Саудовской Аравии на предмет продажи бельгийца. Лондонский клуб хотел бы выручить € 60 млн, но при определённом раскладе устроит и сумма в € 40 млн.