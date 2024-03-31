«Реал» «грабит» «Баварию», а «Челси» и «МЮ» выбрали форвардов. Трансферные слухи недели

До открытия летнего трансферного окна остаётся всё меньше времени. Каждый день появляются интересные новости, связанные с потенциальными громкими переходами. «Чемпионат» собрал самые интересные трансферные слухи за прошедшую неделю.

Несколько грандов поборются за звезду сборной Испании

Даниэль Ольмо Фото: Frederic Scheidemann/Getty Images

Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо предстоящим летом станет целью для нескольких топ-клубов. Как сообщает Daily Mail, за испанца поборются мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», а также «Тоттенхэм» и «Челси». Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что в следующее трансферное окно вступит в силу условие контракта Ольмо о сумме отступных, которая составляет € 60 млн. Хорошее выступление Дани на Евро-2024 повысит ценник, если переход не состоится до старта турнира. Так что клубам нужно поторопиться.

Осимхен определился со своим будущим

Виктор Осимхен Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Журналист Руди Галетти сообщает, что нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен с большей долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно. Сам футболист склоняется к переходу в «Челси». Напомним, Виктор выступает за «Наполи» с 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. По оценке Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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«Барселона» летом устроит распродажу?

Рафинья Фото: Alex Caparros/Getty Images

Footmercato сообщает, что летом «Барса» планирует расстаться с несколькими футболистами. В список кандидатов на выход вошли Ансу Фати, Рафинья, Жюль Кунде и Андреас Кристенсен. «Барса» рассчитывает получить за четырёх игроков € 200 млн. У каталонцев большие экономические проблемы, из-за чего продажа футболистов — вынужденная мера.

А ещё «Барса» в погоне за очередным свободным агентом

Жоржиньо Фото: Julian Finney/Getty Images

«Барселона» думает не только об исходящих трансферах, но и о приобретениях. Sport.es сообщает, что каталонцы интересуются полузащитником «Арсенала» Жоржиньо. Контракт итальянца с английским клубом подходит к концу летом. Поэтому Жоржиньо может вести переговоры уже сейчас. И «Барса» — главный претендент на итальянского полузащитника. Клуб заинтересован в качественном футболисте, которого можно забрать бесплатно. Агент Жоржиньо уже контактировал с руководством «Барселоны», однако приоритетным вариантом продолжения карьеры для него остаётся «Арсенал».

Жиру едет в лигу Месси

Оливье Жиру Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Нападающий «Милана» Оливье Жиру договорился по условиям контракта с «Лос-Анджелесом» (не путать с «Гэлакси»). Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, форвард заключит соглашение до 2025 года. В МЛС у француза появится шанс снова сыграть против Лионеля Месси. За «Милан» 37-летний Жиру выступает с 2021-го. Вместе с «россонери» он выиграл Серию А в 2022 году. В нынешнем сезоне Оливье провёл 36 матчей, в которых забил 14 мячей и оформил девять ассистов.

«Байер» купит Байера?

Максимилиан Байер Фото: Markus Gilliar/Getty Images

Кажется, леверкузенский «Байер» нашёл идеального нападающего для себя. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, клубу интересен форвард «Хоффенхайма» Максимилиан Байер. Отмечается, что игрок интересен «Байеру» в качестве возможной замены для нападающего Адама Гложека или на случай, если леверкузенцы получат предложение по нигерийцу Виктору Бонифасе. Однако в клубе понимают, что сделка по трансферу Байера может быть слишком дорогой. Отступные Максимилиана — € 30 млн, плюс зарплата и подписной бонус. В этом сезоне 21-летний Байер провёл 25 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал пять голевых передач.

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«Реал» заберёт звезду «Баварии» бесплатно?

Альфонсо Дэвис Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Переход Тони Крооса из «Баварии» в «Реал» в обмен на Хаби Алонсо — одна из главных сделок мадридцев в 2010-х. Теперь испанцы хотят «ограбить» мюнхенцев ещё раз. The Athletic сообщает, что Альфонсо Дэвис устно согласовал с «Реалом» два варианта своего перехода. Защитник «Баварии» присоединится к испанцам либо после завершения сезона, либо летом 2025-го в статусе свободного агента. Немецкий гранд не хочет повторить ситуацию с Давидом Алабой, который перебрался в «Реал» бесплатно в 2021 году. Поэтому «Бавария» либо договорится с Дэвисом о новом контракте, либо продаст предстоящим летом. Журналист Хосеп Педрероль отмечает, что «Реал» не хочет платить за Альфонсо более € 20-25 млн.

«МЮ» нашёл топ-вариант в атаку

Айван Тони Фото: Matt McNulty/Getty Images

Айван Тони — один из лакомых лотов для английских грандов предстоящим летом. На форварда давно претендуют «Арсенал» и «Челси». А теперь в гонку включается «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Фабрицио Романо, манкунианцы обозначили форварда как цель на лето 2024-го. В этом сезоне форвард «Брентфорда» забил четыре гола в 10 матчах. Англичанин был дисквалифицирован за ставки на восемь месяцев и не играл с мая 2023-го по январь 2024 года. Однако это не отпугивает потенциальных покупателей. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 50 млн.

Артета переманит к себе игрока «Сити»?

Жоау Канселу Фото: Alex Caparros/Getty Images

Защитник Жоау Канселу в нынешнем сезоне выступает за «Барсу», но права на него до сих пор принадлежат «Манчестер Сити». Каталонцы хотят выкупить португальца, однако из-за тяжёлой финансовой ситуации сделка не гарантирована. Один из вариантов — аренда, но, возможно, «Сити» захочет полноценной продажи. На этот случай есть опция, ведь на Канселу охотится «Арсенал». Как сообщает Sport.es со ссылкой на The Sun, «канониры» предпримут попытку подписать 29-летнего португальца летом. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн. Вполне приемлемая сумма для «Арсенала».

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» провернут обмен?

Бремер Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

По информации Calciomercato, «МЮ» заинтересован в трансфере защитника «Ювентуса» Бремера. В руководстве «Юнайтед» понимают, что им придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией в борьбе за подписание бразильца, поэтому решили как можно скорее активизировать переговоры с «Юве». Помимо манкуниацев, Бремером также интересуются «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». La Gazzetta dello Sport отмечает, что в договор может быть включен форвард Мэйсон Гринвуд. Получится ли у клубов провести одну из самых громких сделок лета?

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