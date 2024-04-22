«Реал» теряет капитана, а лидеров ЦСКА хотят в Европе. Главные трансферные слухи недели

Сезон-2023/2024 всё ближе к концу. А летом нас ждут новые трансферные сериалы. Одна из самых интригующих вещей, которая бывает в футболе! Мы собрали все главные новости о потенциальных трансферах за прошедшую неделю.

«Реал» останется без капитана

Начо Фернандес Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Громкая новость от Marca: 34-летний защитник «Реала» Начо Фернандес сообщил руководству, что покинет клуб по окончании сезона. У игрока завершается контракт, который он не собирается продлевать. Начо никогда не был игроком стартового состава, но всегда классно выручал, когда ломались футболисты основы. Всего Фернандес провёл 355 матчей за мадридцев, а в системе клуба находился с 2001-го. Вместе с «Реалом» Начо выиграл 24 трофея. Глыба! Фабрицио Романо сообщает, что интерес к испанцу проявляет «Интер». Посмотрим, окажется ли Начо в Италии.

Кто заменит Начо в «Реале»?

Алессандро Бастони Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Итальянское издание Tuttosport сообщает, что «Реал» интересуется защитником «Интера» Алессандро Бастони. В приобретении футболиста заинтересован лично Карло Анчелотти. Transfermarkt оценивает Бастони в € 70 млн, хотя, по информации издания, «Интер» потребует не менее € 80 млн. А журналист Хосе Феликс Диас сообщает, что «Реал» также заинтересован в Лени Йоро из «Лилля». 18-летнего француза в качестве усиления рассматривает «ПСЖ», но сам игрок предпочтёт перебраться в Мадрид.

«Бавария» планирует заполучить лидера «Барсы»

Френки де Йонг Фото: David Ramos/Getty Images

«Бавария» намерена усилить состав летом. Потеря статуса чемпиона Германии – большая проблема для клуба, штампующего одну «салатницу» за другой. Relevo сообщает, что один из потенциальных новичков – Френки де Йонг. «Бавария» готова выделить € 150 млн на трансферную кампанию. А нидерландец рассматривается как одно из возможных усилений. Transfermarkt оценивает стоимость Френки в € 70 млн. Интересно, получится ли у «Барселоны» избавиться от хавбека на этот раз? Да, де Йонг – лидер каталонцев, но из-за экономических проблем сине-гранатовые не против расставания.

Симеоне купят дорогого защитника?

Жан-Клер Тодибо Фото: Neal Simpson/Getty Images

Мемы про Жоау Феликса и € 120 млн, потраченных «Атлетико» на португальца, это уже история. Мадридцы не всегда угадывают с игроками атаки, тратя солидные суммы. Но с защитниками у команды всегда порядок. И летом 2024 года Диего Симеоне может получить ещё одного топа в оборону. Footmercato сообщает, что «Атлетико» заинтересован в покупке Жан-Клера Тодибо из «Ниццы». Француз – приоритетная цель для мадридцев. Transfermarkt оценивает стоимость Тодибо в € 35 млн. Но «Ницца», с которой у Жан-Клера контракт до лета 2027-го, наверняка захочет больше.

Фейл в Лиге чемпионов перечеркнёт карьеру Араухо в «Барсе»?

Рональд Араухо Фото: Eric Alonso/Getty Images

Из-за проблем с финансами «Барселоне» придётся расстаться с лидерами. Sport.es сообщает, что Рональд Араухо – один из игроков, который может покинуть клуб. Если за уругвайца предложат € 80 млн, «Барселона» примет предложение. В ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4) Араухо удалился, из-за чего во многом каталонцы уступили и вылетели из турнира. Но глобальных претензий к футболисту нет. Потенциальная продажа – следствие экономического кризиса «Барсы».

Юной звездой ЦСКА заинтересовались в Италии

Аббосбек Файзуллаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Парма» рвётся в Серию А. За четыре тура до финиша сезона команда занимает первое место в таблице Серии Б и уже начинает думать об усилении к Серии А. ParmaLive сообщает, что клуб интересуется вингером ЦСКА Аббосбеком Файзуллаевым. Селекционеры считают, что узбек усилит «Парму». В нынешнем сезоне Файзуллаев провёл 25 матчей во всех турнирах и забил четыре гола + оформил 11 ассистов. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает Аббоса в € 5 млн. Если армейцам предложат солидную цену за Файзуллаева, то сделка вполне реальна.

«Наполи» думает о возвращении одного из лидеров

Ким Мин Джэ Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ким Мин Джэ – важнейший элемент чемпионской команды «Наполи». Кореец разбирался с атакующими игроками всех клубов Серии А, за что вошёл в символическую сборную сезона-2022/2023. А затем его забрала «Бавария». Но в Мюнхене Ким частенько остаётся в запасе. «Наполи» же испытывает проблемы в обороне. Чем не повод воссоединиться? Football News Italy сообщает, что «Наполи» рассматривает вариант с возвращением Ким Мин Джэ. Аренда – вероятный исход. Помешать сделке может большая зарплата футболиста – € 8,5 млн в год. Договорятся?

Клубы АПЛ готовы забрать вингера «Барсы»

Рафинья Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Барселона» и продажи – тема, которая станет важной предстоящим летом. Ещё один лот – Рафинья. Как сообщает Sport.es, каталонцы очень довольны 27-летним бразильцем и им будет трудно принять предложение о продаже. Ранее несколько клубов из АПЛ предложили за Рафинью € 60 млн. Сине-гранатовые готовы расстаться с вингером минимум за € 80 млн. Среди соискателей – «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Отметим, что контракт футболиста с «Барсой» рассчитан до лета 2027 года. Он перебрался в Испанию из «Лидса» в 2022-м.

«Монако» объединит Чалова и Головина?

Александр Головин и Фёдор Чалов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Чемпионату» стало известно, что в феврале 2024 года нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов «Монако». «Помимо монегасков, ещё два европейских клуба активно изучали россиянина. Сейчас всё будет зависеть от игры нападающего в финальной части сезона РПЛ», – отметил источник. Летом Фёдор наконец-то окажется в Европе? Чуть ранее он продлил контракт с ЦСКА до конца 2024 года, чтобы клуб не потерял его бесплатно. «Монако» – один из вариантов, где Чалов может оказаться летом. Там выступает экс-партнёр Фёдора по ЦСКА – Александр Головин. Россияне объединятся в Лиге 1?

Что думает сам Чалов о переезде в Европу: Эксклюзив Фёдор Чалов: об уходе из ЦСКА в Европу летом сейчас не думаю. У нас идёт сезон

«Боруссия» собирается оставить Санчо

Джейдон Санчо Фото: David Ramos/Getty Images

Дортмундская «Боруссия» хочет сохранить форварда Джейдона Санчо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Немецкий клуб пока что не вёл переговоры с «Манчестер Юнайтед», так как сфокусирован на плей-офф Лиги чемпионов и финише Бундеслиги. Однако после окончания сезона немцы начнут диалог с англичанами. Напомним, дортмундцы взяли Санчо в аренду из «МЮ». Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 25 млн. В нынешнем сезоне Санчо принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

«Лацио» выкупил полузащитника сборной Франции

Маттео Гендузи Фото: Marco Rosi/Getty Images

«Лацио» выкупил у «Марселя» полузащитника Маттео Гендузи, сообщает журналист Фабрицио Романо. Французский клуб получил за 25-летнего игрока € 13 млн. Также € 5 млн «Марсель» заработает в качестве возможных бонусов. Ориентировочная стоимость хавбека по данным Transfermarkt, – € 25 млн. В нынешнем сезоне он провёл 40 матчей за «Лацио», в которых отметился тремя голами и оформил четыре ассиста.

Тапсоба — цель грандов

Эдмон Тапсоба Фото: Lars Baron/Getty Images

Защитник «Байера» Эдмон Тапсоба – один из футболистов, за которым устроят гонку топ-клубы. На матче чемпионата Германии с «Боруссией» Дортмунд (1:1) за игроком следили скауты нескольких больших команд, сообщает Фабрицио Романо. Ещё летом 2023 года Тапсоба попал в списки «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». Окажется ли Эдмон в гранде? Или останется в «Байере» и сыграет с клубом в Лиге чемпионов?