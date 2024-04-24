Тренер «Локо» — король камбэков! Как же круто Галактионов переворачивает матчи

«Локомотив» после рестарта РПЛ одержал всего одну победу в шести турах. Из-за этого команда борется лишь за бронзу, хотя могла претендовать минимум за серебро. Главный тренер «Локо» Михаил Галактионов после поражения от «Урала» в Кубке России и вылета в нижнюю сетку собирался подать в отставку. Но руководство выразило ему поддержку. Впереди у «Локомотива» выезд к «Пари НН», откуда москвичи и забрали Галактионова. Станет ли матч (в случае неудачи) поворотным в будущем тренера?

Галактионов оказался в «Пари НН» летом 2022 года. Он совмещал работу с молодёжной сборной России, у которой из-за отстранения стало меньше матчей. «Для нас большая честь работать в прекрасном футбольном регионе, где есть амбициозные планы развития команды. Нам очень интересен этот проект», – отметил Галактионов после назначения.

Руководство «Пари НН» после Александра Кержакова назначило тренера, умеющего ставить атакующий футбол. Также большим плюсом стал навык Галактионова развивать молодёжь для последующей перепродажи. «При выборе тренера мы опирались на долгосрочное планирование. Михаил Галактионов — профессионал с огромным опытом работы с молодыми футболистами, которому мы можем доверить построение системы: развитие игроков внутри клуба, раскрытие талантов, привлечение в команду молодежи как Нижегородской области, так и других регионов», – заявил тогдашний гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов.

Летом 2022-го состав нижегородцев пополнили несколько молодых футболистов: Эдгар Севикян (20 лет, свободный агент), Илья Агапов (21 год, свободный агент), Константин Шильцов (20 лет, «Спартак», аренда), Ярослав Михайлов (19 лет, «Зенит»-2, аренда), Дмитрий Рыбчинский (23 года, «Локомотив», аренда). Также «Пари НН» забрал из «Велеса» Мамаду Майга – будущего лидера команды. Но Галактионов, понимая силу состава, не отказался от схемы с тремя центральными защитниками, которую использовал Кержаков. Да и стабильности на старте сезоне не хватало: в первых пяти турах сезона-2022/2023 «Пари НН» потерпел три поражения и дважды сыграл вничью.

Михаил Галактионов в «Пари НН» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зато проявился важный навык Галактионова – переворачивать матчи. В 1-м туре с «Локомотивом» (1:1) нижегородцы пропустили первыми, но вышедший на замену Вячеслав Кротов забил ответный мяч. В конце июля «Пари НН» принимал дома ЦСКА и после первого тайма «горел» 0:2. Однако появившийся со скамейки Тимур Сулейманов оформил дубль и принёс команде ничью. В 5-м туре нижегородцы уступили дома «Ростову» (3:4), но трижды отвечали своими мячами на голы гостей. Через матч «Пари НН» проигрывал на своём поле «Динамо» – 0:2, однако совершил камбэк во втором тайме. А в игре с «Факелом» команда Галактионова пропустила на пятой минуте, но затем забила три мяча и оформила победу.

Постепенно «Пари НН» адаптировался к требованиям Галактионова, тренер выстроил систему. К 10-му туру нижегородцы забили 16 мячей (седьмой результат в РПЛ). Галактионов отмечал, что футболистам нужно продолжать работу над самосознанием, чтобы команда могла играть первым номером.

Михаил Галактионов бывший главный тренер «Пари НН» «Безусловно, надо верить в себя с первых минут, сразу же начинать играть от себя. Нужно перестраиваться ментально, мы к этому постепенно идём. Самое главное, что ребята это направление приняли. И вы видите, как болельщики аплодируют команде за тот футбол, который она показывает. Это дорогого стоит».



Параллельно в сезоне-2022/2023 развивался другой сюжет: «Локомотив» утопал с немецким тренером Йозефом Циннбауэром. Команда шла рядом с зоной вылета: страдали болельщики, футболисты, да и руководство вряд ли было довольно ситуацией. В октябре 2022 года появилась информация, что «Локо» планирует назначить Галактионова. «Чемпионат» тогда сообщил, что сделке препятствует губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Причина – «состав «Пари НН» собирали под тренера». Однако через месяц Галактионов всё же возглавил «Локомотива». На настроение Никитина, вероятно, повлияло 12-е место по итогам первой части сезона.

Да, «Пари НН» играл весело, но клуб планировал сделать скачок в таблице после Кержакова. Однако у «Локомотива» ситуация складывалась ещё хуже. Москвичи ушли на перерыв на 14-м месте, находясь в одном очке от зоны прямого вылета. Хуже, чем при Циннбауэре, быть не могло. Плюс «Локо» имеет крутую академию и большой выбор молодёжи в первой команде. Галактионов – один из лучших специалистов в России по работе с молодыми футболистами (за это, напомним, его и позвали х в «Пари НН»).

Михаил Галактионов в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

13 ноября 2022 года «Локомотив» официально объявил о назначении Галактионова.

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» «Когда принял решение покинуть «Нижний Новгород»? На определённом этапе шли согласования и консультации. Мы со своей стороны качественно и плодотворно делали свою работу в Нижнем Новгороде. Те задачи, которые ставили губернатор и руководство клуба, мы выполняли. В том числе и с точки зрения омоложения команды. Сделали её более мобильной, скоростной, со своей стилистикой. Безусловно, это решение было непростым. Но это новый вызов. Когда поступило предложение от «Локомотива», решил, что надо пробовать, надо решать задачи, которые стоят перед клубом. Сегодня команда в непростой ситуации».



Гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов сообщил, что клуб расстался с тренером на позитиве: «От лица руководства, всего клуба и сам лично могу сказать только огромное спасибо Михаилу Галактионову за его работу. Клуб очень вырос с его приходом и его деятельностью. Считаю, что мы правильно развиваемся. Мы сразу говорили, что стратегия клуба – ставка на молодых. Хотим давать им возможность. И касается это не только игроков, но и тренерского штаба. Мы очень рады, что Галактионов работал с нами. Хочу поблагодарить его. Он только что правильно сказал, и я это подтверждаю – мы расстаёмся большими друзьями. И кто знает, что будет дальше? Спасибо».

Весной 2023 года «Локомотив» расцвёл при Галактионове. За 13 туров команда набрала 32 очка (лучший результат в РПЛ) и финишировала восьмой. Проявился ли талант тренера переворачивать матчи? Конечно! «Локо» одержал победу над «Краснодаром» (3:2), уступая по ходу встречи два мяча. В игре с ЦСКА (1:1) ничью красно-зелёным принёс вышедший на замену Вильсон Изидор. Всё тот же француз появился со скамейки во встрече с «Крыльями Советов» (1:1) и забил ответный гол. А в 29-м туре «Локо» выдал эпичный матч с «Динамо»: к 55-й минуте команда уступала (1:2), а затем отличилась трижды. Два гола забили вышедшие на замену Максим Глушенков и Изидор.

Футболисты «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Магия Галактионова продолжилась и в нынешнем сезоне. В 9 из 24 встреч команда набирала очки, уступая по ходу матча.

Игры, в которых «Локомотив» совершил камбэк, в сезоне-2023/2024:

1-й тур, «Локомотив» – «Рубин» – 2:2, уступали 0:1 и 1:2, сравняли на 88-й минуте.

4-й тур, «Локомотив» – «Крылья Советов» – 1:1, уступали 0:1, сравняли на 90+3-й минуте.

5-й тур, «Краснодар» – «Локомотив» – 1:1, уступали 0:1, сравняли на 90+8-й минуте.

9-й тур, «Зенит» – «Локомотив» – 1:2, уступали 0:1, победный гол на 90+1-й минуте.

11-й тур, «Урал» – «Локомотив» – 2:2, уступали 1:2, сравняли на 90+6-й минуте.

14-й тур, «Локомотив» – «Спартак» – 1:1, уступали 0:1, сравняли на 64-й минуте.

15-й тур, «Локомотив» – «Ахмат» – 2:1, уступали 0:1, победный гол на 81-й минуте.

22-й тур, «Локомотив» – «Краснодар» – 1:1, уступали 0:1, сравняли на 81-й минуте.

25-й тур, «Рубин» – «Локомотив» – 1:1, уступали 0:1, сравняли на 43-й минуте.

Галактионов – король камбэков. История продолжается второй сезон. Но в решающих турах необходимо побеждать уверенно. Справится ли «Локо»? Останется ли Галактионов в клубе? Ближе к ответам мы станем уже после матча с «Пари НН».