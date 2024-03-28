Промес оказался в звёздной компании. Кому из футболистов ещё обнуляли стоимость?

Недавно портал Transfermarkt обнулил стоимость нападающего «Спартака» Квинси Промеса. В декабре 2023 года ценник на нидерландца составлял € 6 млн, но после его ареста в ОАЭ всё изменилось. Вспоминаем, кому из футболистов ещё обнуляли стоимость и по какой причине. Информацию нам предоставил Transfernarkt.ru.

Мэйсон Гринвуд: € 50 млн → 0 (2022 год)

Мэйсон Гринвуд Фото: Dave Thompson/Getty Images

В конце 2021 года трансферная стоимость 20-летнего Гринвуда составила € 50 млн. Через три месяца в этой графе на Transfermarkt стоял 0. Молодого англичанина обвинили в изнасиловании и нападении на девушку. Она выложила в социальную сеть снимки с разбитой губой, синяками по всему телу и недвусмысленно намекнула, что всё это сделал футболист. Полиция Большого Манчестера сразу приступила к расследованию, которое длилось примерно год. В начале 2023-го с Гринвуда сняли все обвинения. Но после этого он так и не сыграл за «Манчестер Юнайтед», а летом его отправили в аренду в «Хетафе». В сентябре 2023 года стоимость Гринвуда выросла с 0 до € 5 млн, а после предыдущего апдейта (март 2024-го) она уже составила € 15 млн.

Санти Мина: € 15 млн → 0 (2022 год)

Санти Мина Фото: David Ramos/Getty Images

Весной 2022 года стоимость испанца рухнула с € 15 млн до 0. Причина — тюремный срок. Футболиста «Сельты» приговорили к четырём годам лишения свободы за изнасилование. Мина несколько раз подавал апелляцию, выходил под залог, съездил в аренду в Саудовскую Аравию. Летом 2023-го «Сельта» расторгла контракт с игроком, который стал свободным агентом. Пока Мина был в «Аль-Шабабе», его стоимость поднялась до € 4 млн, а сейчас она составляет € 2 млн. В конце 2023 года сообщалось, что представители Мины предлагали услуги клиента топ-клубам РПЛ, но те отказались из-за репутации игрока и уголовного дела (Metaratings). Футболиста как раз отпустили под залог после очередной апелляции, но российские команды не проявили интереса.

Поль Погба: € 15 млн → 0 (2023 год)

Поль Погба Фото: Getty Images

«У меня отняли всё, чего я достиг в профессиональной карьере», — написал в соцсетях Погба в начале 2024-го. Это произошло после того, как футболиста забанили на четыре года из-за проваленного допинг-теста. В его крови обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Адвокаты Погба делали всё, чтобы дисквалификацию сократили с четырёх до двух лет, но их усилия не принесли желаемого результата. Любопытно, что француз по-прежнему числится игроком «Ювентуса» — его контракт истекает летом 2026 года. Не исключено, что в скором времени клуб расторгнет договор с игроком. А трансферная стоимость француза обнулилась ещё в октябре 2023 года — именно тогда появилась информация, что игрок провалил допинг-тест. До этого Погба стоил € 15 млн.

Почему Погба не стал великим: Конец Поля Погба

Роман Ерёменко: € 15 млн → 0 (2016 год)

Роман Ерёменко Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

В конце 2016 года Transfermarkt обнулил цену на полузащитника ЦСКА. Именно тогда Ерёменко дисквалифицировали на пару лет — в его допинг-пробе нашли следы кокаина. Финский футболист подавал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но организация оставила решение в силе. Ерёменко обзавёлся стоимостью на Transfermarkt только в сентябре 2018 года после того, как отбыл дисквалификацию и подписал контракт со «Спартаком». Тогда его оценили в € 3 млн, а в «Ростове» эта цифра выросла до € 4 млн, после чего стоимость Ерёменко падала вниз.

Бенжамен Менди: € 10 млн → 0 (2022 год)

Бенжамен Менди Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Сейчас Менди играет за «Лорьян», а его трансферная стоимость составляет € 2 млн. Предыдущим клубом француза был «Манчестер Сити», который он покинул в статусе свободного агента. В конце 2021 года Менди стоил € 10 млн, а в начале 2022-го его ценник обнулили. Тогда Бенжамен находился под следствием после предъявления обвинения в сексуальном насилии. «Манчестер Сити» сразу после этого отстранил футболиста от тренировок и работы с командой. Летом 2023 года с Менди сняли все обвинения, а его контракт с английским клубом истёк. Когда француз перешёл в «Лорьян», его стоимость поднялась с 0 до € 3 млн.

Ренан: € 9 млн → 0 (2022 год)

Ренан Фото: Raul Sifuentes/Getty Images

Сразу скажем, что это не тот Ренан, права на которого принадлежат «Зениту». Ренан Виктор да Силва летом 2022 года играл в аренде в «Брагантино». И тогда же он вляпался в большой скандал. Молодой защитник попал в ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Футболист управлял автомобилем без водительского удостоверения и отказался пройти тест на наличие алкоголя в крови. Сразу после этого от него отказались «Брагантино» и «Палмейрас» (этому клубу принадлежали права на игрока). Позднее Ренана выпустили под залог, он пошёл на финансовую сделку с семьёй погибшего и получил право продолжить карьеру. В августе он уехал в ОАЭ и подписал контракт с «Шабаб Аль-Ахли», где и выступает до сих пор.

Александр Кокорин: € 7,5 млн → 0 (2019 год)

Александр Кокорин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Летом 2019 года стоимость нападающего «Зенита» опустилась до 0. Именно тогда Кокорина и Павла Мамаева приговорили к тюремному сроку. Футболисты стали зачинщиками нескольких драк в центре Москвы. Позднее они вышли на свободу после того, как подали прошение об условно-досрочном освобождении. После того как Кокорин вернулся в «Зенит», его стоимость составила € 5 млн. В «Сочи» эта цифра выросла до € 6,5 млн, а потом постепенно падала вниз. Сейчас, по данным Transfermarkt, ценник на россиянина (играет в кипрском «Арисе») составляет € 1 млн.

Адам Джонсон: € 7,5 млн → 0 (2016 год)

Адам Джонсон Фото: Nigel Roddis/Getty Images

Карьера Джонсона завершилась в 2016 году после секс-скандала. Ему предъявили обвинение в совращении несовершеннолетней, а потом приговорили к шестилетнему тюремному сроку. Как только появилась информация о судейском вердикте, Transfermarkt обнулил стоимость игрока. Находясь в тюрьме, Джонсон работал уборщиком и парикмахером. Он вышел на свободу в 2019 году после того, как отсидел половину срока.

Ариян Адеми: € 6 млн → 0 (2015 год)

Ариян Адеми Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

В 2015 году футболист загребского «Динамо» провалил допинг-тест после матча Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:1). После этого игрока сборной Северной Македонии забанили на четыре года. Позднее срок дисквалификации сократили до двух лет, поскольку Адеми доказал, что не принимал допинг намеренно. После новости о бане стоимость Арияна упала с € 6 млн до нуля. Отбыв дисквалификацию, Адеми вернулся в «Динамо» Загреб. В марте 2023-го он уехал в китайский «Бэйцзин Гоань», а в сентябре того же года вернулся в хорватский клуб. Сейчас его стоимость составляет € 1,5 млн.

Марио Вушкович: € 5 млн → 0 (2023 год)

Марио Вушкович Фото: Thomas Lohnes/Getty Images

Хорватский защитник «Гамбурга» попался на допинге. Его забанили на два года — дисквалификация истекает в ноябре 2024 года. Вушкович подавал апелляцию, ссылаясь на многочисленные нарушения в ходе расследования. Правда, Национальное антидопинговое агентство сделало то же самое, рассчитывая на четырёхлетний бан. Впрочем, решение оставили без изменения. Контракт Вушковича с «Гамбургом» истекает летом 2025 года.

Себастьян Вилья: € 5 млн → 0 (2023)

Себастьян Вилья Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Бывшая девушка колумбийского футболиста обвинила его в домашнем насилии. По её словам, в 2020 году игрок напал на неё во время пандемии. Фото с побоями она выложила в социальных сетях. Летом 2023-го Вилью приговорили к двум годам условно, а «Бока Хуниорс» объявил, что футболист больше не сыграет за команду. В ноябре 2023 года Вилья нашёл себе новую команду — подписал контракт с болгарским клубом «Берое». Сейчас его оценивают в € 3 млн.

Павел Мамаев: € 4 млн → 0 (2019 год)

Павел Мамаев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

История с обнулением стоимости Мамаева связана с Кокориным. В 2019 году футболистов приговорили к лишению свободы за участие в драках в Москве. До тюремного срока Павел играл за «Краснодар», а его стоимость составляла € 4 млн. После того как Мамаев вышел на свободу, он подписал контракт с «Ростовом», а ценник на него поднялся с 0 до € 3 млн. С того момента стоимость игрока регулярно падала. В феврале 2023 года россиянин завершил карьеру, а его последним клубом были «Химки».

Гилфи Сигурдссон: € 3 млн → 0 (2022)

Гилфи Сигурдссон Фото: Alex Pantling/Getty Images

Летом 2021 года Сигурдссона арестовали по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних. «Эвертон» отстранил игрока на время проведения расследования. Исландца отпустили под залог, и он находился под следствием в течение двух лет. С него сняли все обвинения в связи с недостаточностью доказательств. После завершения расследования Гилфи перешёл в датский «Люнгбю», а в марте 2024 года перебрался в исландский «Валюр».

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