«Я не верю в «Спартак» без Джикии. Они предали капитана». Реакция на громкое решение клуба

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в нынешнем сезоне окончательно потерял место в основе. Его контракт завершается летом и, как сегодня стало известно, продлён не будет.

«214 матчей за клуб, чемпионство России, победа в Кубке и Суперкубке страны. Первый российский игрок «Спартака», выигравший все три национальных трофея. Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внёс в историю клуба. Спасибо за все эти годы и удачи, капитан!» — написано в официальном клубном телеграм-канале.

Новость вызвала бурную реакцию у многих экспертов. В основном — грустную. Вот что сказал «Чемпионату» двукратный чемпион России со «Спартаком» Эдуард Мор:

«Георгий оставил большой след в истории «Спартака». Уходит целая эпоха. Всё шло к тому, что он уйдёт, но небольшая надежда была у всех, что он может остаться. Видимо, время Джикии в «Спартаке» подошло к концу. Георгию можно сказать спасибо за время, проведённое в «Спартаке». Думаю, Джикия ещё несколько лет поиграет в команде хорошего уровня».

Бывший босс красно-белых Леонид Федун понимал, что всё шло к расставанию клуба с Джикией. И проводил защитника с почестью:

«Решение расстаться с Джикией не было неожиданным, поскольку ему не давали играть, он сидел в глубоком запасе. Могу сказать, что Георгий — очень уважаемый мною игрок, капитан. Даже не постесняюсь сказать, что это легенда «Спартака», с которым связаны чемпионство, Кубок и Суперкубок. Могу ему пожелать только всяческой удачи и благополучия. Надеюсь, он ещё продолжит профессиональную карьеру. Не сомневаюсь, что он найдёт себя на тренерском поприще, потому что он очень умный и талантливый парень для футболиста. Всё в жизни и проходит. Как в той песне: «Ничто на земле не проходит бесследно». Так и Джикия оставил очень яркий след. И в целом в российском футболе.

Будет жалко, если «Спартак» начнёт терять российских игроков. Вслед за Джикией могут уйти ещё несколько ведущих игроков. Вот это будет печально», — сказал Федун для «Чемпионата»

Георгий Джикия и Леонид Федун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Другой бывший спартаковский президент Андрей Червиченко осудил нынешнее руководство красно-белых за непродление Джикии:

«Годы идут, а организм не молодеет. Видимо, «Спартак» считает, что кондиции Джикии недостаточны для борьбы за чемпионство. Но по таким же параметрам там 80% состава недостаточны для борьбы за чемпионство. Это была эпоха. Джикия был одним из лучших игроков последних лет в «Спартаке». По крайней мере, он был настоящим капитаном и сделал много полезного.

Джикия пригодится другой команде, которая не играет в такой якобы дико скоростной футбол, как «Спартак». Думаю, ещё года три человек спокойно отыграет в какой-нибудь команде, где будет действовать за счёт ума, виденья поля и огромного опыта, которого у «Спартака» не прибавляется вообще. Там очень мало футболистов, понимающих, что надо делать на поле», — сказал Червиченко.

Друг и пока ещё одноклубник Джикии Александр Соболев особенно опечален прощанием «Спартака» с Георгием:

«Удачи, Капитан, Друг, Лидер и человек с большой буквы! Когда я пришёл в «Спартак», ты первый, кто встретил меня и помогал мне во всём. Помогаешь и по сей день не только мне, но и всему клубу. Помню, как мы выиграли Кубок, помню, какие были у тебя проблемы перед этой игрой. И, несмотря на это, ты вышел играть. Ты сделал для этого клуба очень многое, ты выиграл все возможные трофеи. Для «Спартака» это огромная потеря как игрока, так и личности. Я желаю тебе удачи, капитан!» — написал Соболев в своём телеграм-канале.

Александр Соболев и Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Александр Мостовой тем временем сделал ещё одно царское заявление и предположил, что это Джикия попрощался со «Спартаком». А не наоборот:

«Думаю, что у Джикии накопилось от предыдущего тренера, который был вредителем. Он полгода не играл же, плюс контракт заканчивался. Возможно, Джикия сам инициировал уход из клуба из-за ситуаций с ушедшим чудилой. Наверное, Георгий уже вёл с кем-то переговоры и, возможно, даже подписал новое соглашение, ведь он может играть в любой команде РПЛ. Ему же всего 30 лет.

Это хороший защитник, который ещё и бесплатно идёт. Если он ни с кем ничего не подписал, то за него сейчас все клубы будут биться. Что касается иностранных клубов, то вряд ли — там будет тяжело», — сказал Мостовой Metaratings.

Экс-тренер «Спартака», солнечный Рауль Рианчо, и вовсе сравнил Джикию с Криштиану Роналду и Серхио Рамосом:

«Клубы выше игроков и тренеров. Роналду закончил свой цикл в «Реале» и уехал в Саудовскую Аравию. Серхио Рамос закончил и перешёл в «ПСЖ». Клубы двигаются своим путём, а игроки — своим. Привязывать игрока на всю жизнь к клубу — ошибка. Такого больше не существует, игроки — не работники, и когда у них заканчиваются контракты, они заключают новые», — философски высказался Рианчо «СЭ».

Георгий Джикия в матче за «Спартак» Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Новость опечалила и экс-помощника Федуна Франко Камоцци: «Я хорошо знаю этого парня. Он был полностью вовлечён в команду в качестве капитана на протяжении многих лет. Очень жаль, что он уходит. Джикия — душа «Спартака», — сказал Камоцци «РБ».

Скоро Джикия станет свободным агентом. Президент «Урала» Григорий Иванов отметил, что не прочь подписать его. Но Георгию придётся поумерить финансовый аппетит: «Мы не потянем его зарплату. Он хороший парень, мне нравится. Если он не найдёт никакой вариант, тогда посмотрим. Но, уверен, он будет востребован», — отметил Иванов «РБ».

Ну а ярче всех, как это обычно и случается, высказалась жена Федуна Зарема Салихова. Судя по всему, она в ярости.

«Я считаю, что клуб очень некрасиво поступил с Джикией. Уверена, что при Леониде Арнольдовиче [Федуне] обязательно пришли бы к компромиссному решению, которое устроило бы все стороны, а Джикия и после завершения карьеры работал бы на благо клуба. Платят Бальде € 2,5 млн в год, а с капитаном расстаются.

Амарал рассказывает, что пришёл строить семью в «Спартак» и первым же решением не продлевает капитана. Так вы семью не построите, а наоборот, показываете молодым игрокам, тем же Литвинову и Хлусевичу, что из «Спартака» надо уходить молодым, пока есть спрос, иначе спишут при малейших снижениях показателей, как сделали с Джикией. А вокруг клуба всегда будут агенты, готовые завезти нового игрока.

Вот только у меня вопрос: кто теперь будет отвечать за атмосферу в команде, помогать молодым русским игрокам? Или теперь продолжать спартаковские традиции возложено на Угальде, Бонгонда и Медину?

Зарема Салихова Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

У «Лукойла» достаточно средств, чтобы каждое трансферное окно привозить по два иностранца, но только ничего не останется от команды. Будут ли болеть за неё так же, если в составе скоро станет больше уругвайцев, парагвайцев, костариканцев?

Баланс с легионерами уже нарушен, дальше будет хуже. У каждого русского будет страх, что в следующее трансферное окно ему привезут замену. И не факт, что сильнее, но на поле будут играть новые покупочки.

За четыре трансферных окна новое руководство не приобрело ни одного русского игрока, не подняло в основу ни одного выпускника академии. Первые полгода при Абаскале на поле выходили 10 русских, и шла череда побед. Я не верю в «Спартак» без Джикии. Такие игроки даже с бровки способны менять настроение матча и его результат. Время покажет, что уход Джикии ещё несколько раз аукнется Малышеву, Амаралу, Жданову, Хавкину и Матыцыну. Они предали капитана», – сказала Салихова Metaratings. А потом ещё и добавила огня в комментарии для «Чемпионата»: «Могли бы они сразу сказать, что Джикия им не нужен, не вести эти игры. Как теперь оценивать слова Матыцына на сборах, когда он сказал, что Джикия наш капитан, что, конечно, продлевать? Некрасиво, нечеловечно, подленько. Но выстраивается чёткая поведенческая линия. Начали с непоздравлений Федуна, а дальше – больше».

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