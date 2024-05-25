«Наверняка «Краснодар» приготовил премии «Ростову». Яркий прогноз Аленичева на финал РПЛ

Развязка 30-го тура РПЛ станет легендарной при любых раскладах. Чемпионство разыграют «Динамо», «Зенит» и «Краснодар», места в стыках — «Урал», «Оренбург», «Пари НН», «Факел» и «Балтика». Интрига невероятная! Герой РПЛ прошлых лет Дмитрий Аленичев оценил для «Чемпионата» все расклады и спрогнозировал, чем всё закончится. Мы поговорили с ним и про его родной «Спартак» — без этого было не обойтись.

«Если бразильский курс «Зенита» не остановится, Петербург в ближайшие годы всё равно будет доминировать в российском футболе»

— Хочется услышать от вас чёткий прогноз: как завершатся матчи «Краснодар» — «Динамо» и «Зенит» — «Ростов»?

— «Зенит» однозначно обыграет «Ростов», а «Динамо» не проиграет «Краснодару». Соответственно, «Динамо» станет чемпионом.

— «Динамо» не станет играть на ничью, которая их устраивает?

— Уверен, «Динамо» не будет 10 полевыми игроками ставить «автобус» и играть исключительно в своей штрафной.

— Что должен сказать Личка игрокам?

— На мой взгляд, Личка перед игрой скажет футболистам, чтобы они выкинули из головы все мысли о ничьей. Надеюсь, в Краснодаре «Динамо» сыграет так же рационально, как в Москве против «Зенита». Не думаю, что дальняя дорога в Краснодар скажется на динамовцах.

— Казалось, что у «Краснодара» что-то сломалось, но потом он обыграл «Сочи». Эта победа зарядит команду на матч с «Динамо»?

— Конечно, «Краснодар» сверхмотивирован. У обеих команд будет бешеная самоотдача. Кому больше улыбнётся удача, тот и победит. У «Краснодара» есть шанс стать чемпионом. Он невелик, но существует: «Ростов» вряд ли отберёт очки у «Зенита».

— Вас удивит, если в итоге «Зенит» выиграет чемпионат? Ведь это самый слабый «Зенит» за последние несколько лет.

— Меня не удивит чемпионство «Зенита». Учитывая, как нестабильно играли «Зенит», «Динамо» и «Краснодар», первым способен стать любой. 30-й тур может преподнести сюрпризы. Подобно тем, что случались на протяжении практически всего сезона: «Краснодар» шёл в лидерах, затем «Зенит» оторвался на четыре очка от «Краснодара» и на восемь — от «Динамо». В итоге сейчас «Зенит» в роли догоняющего.

Перед сезоном почти все футбольные болельщики были уверены, что «Зенит» выиграет чемпионат за два-три тура до конца. Такого не случилось. Да, РПЛ непредсказуема и интересна, потому что всё решается в последнем туре — как вверху турнирной таблицы, так и внизу. Но это не говорит о том, что Премьер-Лига стала сильнее.

— Может ли данный сезон стать переломным в плане ухода от доминирования «Зенита»?

— Если бразильский курс «Зенита» не остановится, Петербург в ближайшие годы всё равно будет доминировать в российском футболе и останется фаворитом чемпионата. В этом сезоне произошёл эмоциональный спад у двух лидеров — Вендела и Клаудиньо. Видно, что они не сыграли на свой максимум. От этого у «Зенита» сейчас такое положение в таблице.

— В чём мотивация «Ростова» в матче с «Зенитом»?

— Все хотят отобрать очки у чемпиона последних пяти лет. «Ростов» может громко заявить о себе, в этом его главная мотивация. Тем более ростовчане способны повлиять на чемпионскую гонку. Думаю, у Валерия Георгиевича Карпина присутствуют такие мысли. Он должен донести до игроков, что, если они не уступят, о «Ростове» будут говорить очень-очень долго. Но такой исход маловероятен. Наверняка для «Ростова» приготовил поощрительные премии «Краснодар». В этом ничего криминального нет.

— В матче «Краснодар» — «Динамо» результат сделает Тюкавин?

— Насколько мне известно, у Тюкавина небольшая травма. Сказали, что Костя выйдет в заключительном туре. Но не думаю, что он будет главным героем матча. У «Динамо» есть другие квалифицированные футболисты. Например, Нгамалё, который в последнее время забивает решающие голы. Ещё отмечу исполнение стандартных положений «Динамо»: центральные защитники тоже могут решить исход. Тюкавин не станет центральной фигурой. Все футболисты «Динамо» должны отдать все силы — для них это самый важный матч в сезоне.

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«В «Спартаке» нечемпионский состав»

— Для «Спартака» сезон уже закончен? Как можно оценить его?

— Для «Спартака» сезон закончился ещё в Калининграде. Я присутствовал на том матче. Понятно, что для «Спартака» это была важнейшая игра — на кону стоял кубковый финал в «Лужниках». «Спартак» туда не попал. Да, не по игре — Угальде должен был реализовывать несколько 100-процентных моментов. Но это уже отговорки для слабых. Сейчас не столь принципиально, на каком месте красно-белые завершат сезон — на четвёртом или на пятом. В любом случае это ещё один неудачный сезон. Руководители должны сделать выводы и двигаться дальше с новым тренером.

— В чём причина спартаковских неудач?

— В первую очередь сказались конфликты Абаскаля с Соболевым и Джикией. Поэтому тренера и убрали. Отмечу ещё один факт — когда «Спартак» не подготовил поле. У меня в голове не укладывается, как такое возможно! Команда уезжает на предсезонку, а отвечающие за газон люди не смогли его подготовить к домашней игре. Плюс в «Спартаке», на мой взгляд, нечемпионский состав. Подбор футболистов не для чемпиона страны.

— «Спартак» объявил о назначении Деяна Станкович. Как вам такой выбор?

— Я как-то говорил друзьям, что «Спартак» возьмёт португало-испанского тренера, но в то же время сказал, что могут сделать ставку на тренера с Балкан. В России уже работали Ивич и Йоканович, в «Пари НН» пришёл Илич.

Спортивный директор «Спартака» — португалец Амарал. Он мог сделать ставку на португальца или испанца. Однако выбор пал на Деяна Станковича. Конечно, Станкович — большая фигура в футболе, особенно в качестве футболиста. В сумме он провёл около 16 сезонов в «Лацио» и «Интере». Выигрывал всё что можно — это даже не обсуждается.

Как футболист Станкович заслуживает большого уважения. По поводу Станковича-тренера сказать ничего не могу. Он выигрывал трофеи с «Ференцварошем» и «Црвеной Звездой». Но, думаю, в этих странах можно без особых усилий побеждать в чемпионате. Для Станковича в Венгрии и Сербии всё складывалось достаточно легко. Как получится в «Спартаке» — сложно сказать. Не буду делать никаких прогнозов. Просто хочется посмотреть на него. И чтобы он отработал контракт до конца. Потому что болельщикам отставки уже надоели.

— Какие у вас эмоции вызвал последний домашний матч Джикии?

— Никаких особых эмоций заключительный матч Георгия у меня не вызывал. Он провёл хороший период в «Спартаке». Команда с ним попрощалась на футбольном поле. Наверное, он потом ещё всей команде проставится за уход в другой клуб. Думаю, это решение назревало у него самого уже в декабре — об этом говорил его агент. Возможно, спартаковское руководство приняло решение о непродлении Джикии ещё на предсезонке.

— Как думаете, где Джикия продолжит карьеру?

— Не думаю, что он продолжит карьеру в каком-то московском клубе. Можно назвать такие варианты, как «Рубин» и «Ростов». Больше верю в его переход туда.

— Лучший игрок сезона?

— Тюкавин. Поставлю его чуть выше Кордобы, игра которого мне импонирует. Костя провёл потрясающий сезон. Он ещё молодой, и, надеюсь, у него будет очень хорошее будущее.

— Лучший вратарь сезона?

— Назову Сафонова. Игорь Акинфеев, как обычно, проводил матчи на высоком уровне, но в заключительных играх ему помешали травмы.

— Будете ли болеть за «Балтику» в матче с «Локо»? Верите, что она может спастись?

— Я не буду персонально болеть за «Балтику» или «Локомотив». «Локо» мне небезразличен — там я провёл три года. Будет интересно понаблюдать в заключительном туре за играми в верхней и нижней частях таблицы.

Конечно, очень бы не хотелось, чтобы «Балтика» вылетела. Я видел потрясающую атмосферу на стадионе и прекрасных болельщиков, которые горячо поддерживали команду. Если «Балтика» вылетит в Первую лигу, это будет достаточно сильный удар по клубу и болельщикам.

При удачных для «Балтики» раскладах может вылететь «Пари НН». В Нижнем тоже прекрасные болельщики, новый стадион — не желаю вылета и им. Как и «Факелу» — будет просто неприятно. Но есть регламент, от этого никуда не денешься. Хочется, чтобы все игры прошли в честной борьбе и команды показали красивый футбол. А результат зависит от всех команд.