«Не хотел работать в иностранной среде». Первое интервью с Черчесовым в сборной Казахстана

Как российский тренер получил новую работу, мог ли он вернуться в РПЛ и какие перед ним стоят задачи? Здесь ответы на все вопросы.

Станислав Черчесов вернулся к тренерской работе. Несколько дней назад экс-тренер сборной России возглавил сборную Казахстана, которую покинул другой российский специалист ― Магомед Адиев. Почему именно Казахстан? Какие задачи стоят перед тренером? Были ли правдивые слухи вокруг Черчесова? Всё это мы обсудили в беседе со Станиславом Саламовичем.

— Почему именно предложение Казахстана вам показалось интересным?

— Не буду говорить, откуда были предложения. Но мне не очень хотелось снова работать в иностранной среде. Ничего против не имею. Однако я два года отработал в Венгрии, где надо было общаться на английском, немецком. Хотелось поработать в русскоязычной обстановке. Я приехал, чтобы работать в России. Но Казахстан ― русскоязычная страна, мы выросли в СССР ― для меня это одно и то же.

Я знаю, что такое институт сборных. Да, когда есть предложение, всегда есть сомнения. Но после общения с главой федерации Адилетом Назарбаевичем (Барменкуловым. — Прим. «Чемпионата») они отпали. Президент конкретно мне всё объяснил, всё было профессионально и предметно. За два часа мы всё обсудили и согласовали. Переговорил с Магомедом Мусаевичем Адиевым. Начинаем работать. Звонки были отовсюду, но на сегодня мне это по душе.

Станислав Черчесов Фото: kff.kz

— Скучали по работе?

— Скучать было некогда. Ходил на матчи. Плюс домашних дел куча. Одно вот так и не удастся доделать. Называется ремонт. Ремонт никогда не заканчивается, только приостанавливается.

— Каким будет ваш штаб? Мы все привыкли, что вы работаете в одном составе.

— Ведутся обсуждения. Для меня было принципиальным, чтобы те, кто до меня работал в штабе сборной Казахстана, никуда не ушли. Они до меня работали, приносили пользу. Мы будем перенимать опыт у них, они — у нас. Так было во всех моих командах. Когда я приходил со своим штабом, все оставались. Мы все вместе росли. Что касается моего штаба, никакой спешки нет. Мы общаемся. Думаем, как всё правильно сделать.

— Ромащенко поздравил вас с назначением в социальных сетях, наверняка сделал это лично. Можете ли вы воссоединиться?

— Мы столько лет вместе работали… Если Мирослав хочет работать главным и чувствует это, значит, надо эту стезю продолжать. Когда он уходил в «Ахмат», мы с ним это обсуждали. Если это внутренняя потребность, значит, надо продолжать быть главным тренером. Абсолютно никаких проблем нет, это нормальное явление. А дальше посмотрим, как всё сложится.

МИРОСЛАВ РОМАЩЕНКО И СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Магомед Адиев добился с Казахстаном исторического результата. Не смущает ли вас, что эту планку будет тяжело повторить?

— Абсолютно нет. Последние полтора года я был болельщиком Казахстана. Смотрел каждую игру Адиева, после каждой победы поздравлял. Сборная ― это дело здесь и сейчас. Мы пока даже не знаем, какая у нас будет группа в отборе на чемпионат мира. Когда узнаем группу, поймём, решаема ли задача. Сказать можно всё что угодно. Сейчас сборная будет базироваться в Алма-Ате, потому что в Астане на стадионе идёт ремонт. А это нас лишает небольшого преимущества, потому что в Астане поле синтетическое, а в Алма-Ате — натуральное. Всё состоит из нюансов. Чемпионат мира ― это чемпионат мира. Главное сейчас ― подготовить команду к отбору через Лигу наций.

— То есть конкретная задача пока не ставилась?

— Задачи можно ставить перед сборной Бразилии. Мы же не знаем, что сборную Казахстана ждёт дальше. Нам нужно чётко понимать наши возможности. Задача — сделать так, чтобы эти возможности выросли. Конечно, если я в турнире с командой, значит, должен добиться максимума. Но какой этот максимум — мы пока не знаем. Жаль, что нет возможности провести тренировочный сбор.

— Насколько рады, что после этого назначения закончатся все слухи и разговоры о вашем будущем?

— Я такое вообще не люблю. Люблю только конкретику. А то про меня пишут сразу, как только я выбираюсь на игру одной или другой команды. Но я же не могу все команды одновременно возглавлять. Никаких проблем нет.

— То есть слухи про «Пари НН» не соответствовали действительности?

— Вообще! Никакой правды не было. И, опережая ваш вопрос, в «Спартак» меня тоже не звали. Всем коллегам удачи. Поэтому про другие клубы не хочу ничего говорить.

— Как вам сезон РПЛ?

— «Зенит» всё выиграл. Здорово, что была интрига. Другое дело, что бывает интрига, когда все клубы в порядке. А здесь была история, что все теряли очки. Болельщицкая интрига была, но ни один клуб не прошёл сезон стабильно.