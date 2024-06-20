Ямаль на Евро устанавливает рекорды и делает домашку. История главного таланта Испании

Ламин Ямаль — самый молодой игрок в истории Евро: полузащитник сборной Испании вышел на поле в возрасте 16 лет 11 месяцев и 3 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Кацперу Козловскому из сборной Польши, который сыграл в 17 лет 8 месяцев и 1 день (кстати, как раз против Испании!). Рекорд продержался всего один турнир — Козловский установил его на Евро-2020. Но Ямаль не обошёлся одним достижением: его ассист в матче с хорватами также сделал его самым молодым футболистом, который отдал голевую.

Полузащитник вообще всю свою карьеру только и делает, что устанавливает рекорды, которые начинаются — да-да — со слов «самый молодой». Список уже внушительный:

самый молодой игрок Ла Лиги, выходивший в стартовом составе: 16 лет 38 дней;

самый молодой автор ассиста в Ла Лиге в XXI веке: 16 лет 45 дней;

самый молодой дебютант в сборной Испании: 16 лет 57 дней;

самый молодой автор гола в сборной Испании: 16 лет 57 дней;

самый молодой дебютант «Барселоны» в Лиге чемпионов: 16 лет 68 дней;

самый молодой игрок в стартовом составе в Лиге чемпионов: 16 лет 83 дня;

самый молодой игрок, забивший гол в Ла Лиге: 16 лет 87 дней;

самый молодой автор ассиста в Лиге чемпионов: 16 лет 153 дня;

самый молодой дебютант Суперкубка Испании: 16 лет 182 дня;

самой молодой автор гола в Суперкубке Испании: 16 лет 182 дня;

самый молодой автор гола в Кубке Испании в XXI веке: 16 лет 195 дней;

самый молодой игрок, оформивший дубль в Ла Лиге: 16 лет 213 дней;

самый молодой игрок в плей-офф Лиги чемпионов: 16 лет 223 дня;

самый молодой футболист, сыгравший в 10 матчах Лиги чемпионов: 16 лет 278 дней;

самый молодой футболист, сыгравший в 50 матчах за «Барселону».

На этом Евро он добавил к списку два рекорда. Но вполне вероятно, что добавит ещё один — станет самым молодым автором гола в истории турнира.

Ламин Ямаль в составе сборной Испании на Евро-2024 Фото: Dan Mullan/Getty Images

Ямаль — вундеркинд, который прошёл через все ступени академии «Барселоны». Его отец — марокканец, мать — из Экваториальной Гвинеи, но парень родился в Испании, куда его бабушка перевезла свою семью много лет назад. Родители Ламина разошлись, когда ему было всего три, и он остался жить с мамой. Женщина встретила местного футболиста Иносенте Диаса, и тот сыграл ключевую роль на пути Ямаля к футболу. Именно он настоял на том, чтобы мальчика отдали в футбольную школу «Ла Торрета». Диас был уверен, что однажды Ламина подпишет «Барселона», о чём постоянно говорил его отцу, а тот не верил.

Но Диас оказался прав.

История получилась достаточно киношной: один из скаутов академии увидел Ямаля с трибуны, очаровался талантом мальчишки и решил, что тот должен быть в «Барселоне». Ламину было семь лет.

Первое время он ездил на тренировки на такси, которое предоставила академия, а по выходным мама возила его на матчи. Когда Ямаль оставался с отцом, на тренировки его забирал один из тренеров, потому что у папы не было машины. «Обычно он спал в дороге и почти не разговаривал, — вспоминал Жорди Фонт, который тренировал Ямаля в академии. — Но он вообще был не очень разговорчивым».

К 13 годам Ямаль уже был среди лучших игроков в команде U16, потому что выделялся cвоими техническими качествами даже на фоне футболистов постарше. Тренеры отмечали, что у Ламина не только врождённый талант, который позволяет ему с лёгкостью перепрыгивать через команды, но и развитый не по годам футбольный интеллект. Кроме того, Ямаль, даже при том что был на голову выше многих ребят в академии, никогда не вёл себя эгоистично или высокомерно. Его футбол, если так можно выразиться, всегда был щедрым: он думал о своих товарищах по команде, делился мячом и никогда не был единоличником. Для него даже в 13 лет главным было не поразить всех красотой своего дриблинга или эффектностью ударов, а победить.

Патрик Клюйверт бывший нападающий «Барселоны» «Ямаль — и бомбардир, и плеймейкер, и мастер последнего паса. У него есть нужные качества, чтобы стать великим игроком в «Барселоне». Я действительно убеждён в этом».



Йохан Круифф проповедовал идею, что «возраст не имеет значения: если ты достаточно хорош, то ты достаточно взрослый», и она отлично укладывается в весь путь развития Ямаля. Обычно молодых ребят постепенно переводят к игре 11 на 11, но у Ламина этот путь был молниеносным. Тренеры понимали, что рискуют, переводя парня так быстро в группу старше, но в то же время мариновать Ямаля в командах его возраста было просто глупо. В 15 лет он уже играл за команду U19 в юношеской Лиге чемпионов и привлёк внимание Хави: в начале 2023-го стало понятно, что дебют молодого вундеркинда за основу «Барсы» — дело времени.

Ламин Ямаль в «Барселоне» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Весной Ямаль впервые попал в заявку на матч с «Атлетико». «У каждого, кто вызван, есть шансы сыграть, — объяснял Хави свой выбор. — Ямаль может помочь нам, несмотря на юный возраст. У него есть талант, он молод и силён. И как игрок Ламин может ознаменовать новую эпоху в клубе, стать важным футболистом для «Барселоны». Он не боится. Он другой. У него врождённый талант. Он замечательно проявил себя на тренировках, и я подумал, что лучше всего будет включить его в состав».

В том матче Ямаль так и не вышел, но ещё дважды попал в заявку — и снова остался на скамейке. В 32-м туре, когда «Барселона» принимала дома «Бетис», Хави всё же решил дать шанс 15-летнему парню. На 83-й минуте, когда счёт уже был 4:0, Ямаль вышел на замену и стал самым молодым дебютантом в истории «Барселоны». Тот матч уже не имел никакого турнирного значения, но был очень важен для юного футболиста. Несколько минут, что он провёл в игре, стали для него наградой за весь упорный труд, усердие и работу над собой. «Когда я вышел на поле, у меня заложило уши — я ничего не слышал, — вспоминал Ламин. — Это длилось всего минуту, но ноги были ватные, как будто прошла целая вечность».

В том сезоне Ямаль больше не сыграл. Следующий выход в основе состоялся в предсезонном матче с «Тоттенхэмом» — Хави выпустил парня на 75-й минуте, когда «Барселона» проигрывала со счётом 1:2. Игра каким-то чудом резко преобразилась: Ямаль рванул вперёд, извиваясь между соперниками и находя возможности, чтобы вскрыть защиту, которая до этого не поддавалась игрокам «Барсы», отдал голевую, а потом поучаствовал ещё в одном голе. 16-летний парень с лёгкостью, присущей взрослым и опытным футболистам, разобрался с игрой и полностью её перевернул. Вау.

Несмотря на этот резкий скачок, не верилось, что Хави так быстро доверит Ямалю место в стартовом составе. Но локоть Рафиньи в 1-м туре нового сезона стал судьбоносным: бразилец был удалён с поля, и у тренера «Барселоны» просто не было иных вариантов на позицию, кроме Ямаля. Так Ламин стал самым молодым игроком Ла Лиги, вышедшим в стартовом составе. А через неделю ещё и самым молодым автором ассиста.

«Ямаль — очень хороший игрок, — хвалил его Хави. — Очень уравновешенный, энергичный, его сложно прикрыть. У него большое будущее».

Ламин Ямаль и Хави Фото: Alex Caparros/Getty Images

Ямаль же скромно комментировал своё попадание в старт «Барсы» в столь юном возрасте: «Я воспользуюсь каждой возможностью, которую даёт мне тренер. Я не боюсь. Я стараюсь играть в футбол, и это у меня получается лучше всего».

Спустя месяц Ямаля вызвали в сборную Испании, хотя болельщики переживали, что это может быть опрометчивый шаг со стороны тренера: игрок молодой, не будет ли у него проблем с травмами из-за такого резкого скачка и в основу клуба, и во взрослую сборную? Но Луис де ла Фуэнте очень хотел подтянуть Ямаля в команду: «Он выглядит так, будто до него докоснулись божьей волшебной палочкой. Он другой».

Ямаль дебютировал. Снова стал самым молодым. А всем стало понятно, что этому парню просто необходимо быть в основе сборной.

В прошедшем сезоне Ямаль отыграл больше 2000 минут за «Барселону» и за сборную, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Он один из лучших в мире на своей позиции, и ожидания от него будут только расти.

Ямаля начали сравнивать с Месси, когда он был ещё совсем ребёнком. Но бывший игрок сборной Испании Фернандо Льоренте считает, что парня нельзя ни с кем сравнивать: «Даже Месси не был на таком уровне в том возрасте. Ламин Ямаль делает необыкновенные вещи».

В «Барселоне» переживают, что молодому парню так вскружит голову успех, что он подхватит звёздную болезнь и растратит свой талант. Клуб решил, что Ямалю обязательно нужно жить жизнью обычного человека: играть с друзьями в пинг-понг, смотреть сериалы, учиться, делать домашку и писать объяснительные, если тот пропускает уроки. Всё настолько серьёзно, что Ямаль приехал на Евро с кипой тетрадок и домашних заданий, потому что учебный год ещё не закончился.

«Физика, химия и математика — мои любимые предметы, — рассказывал Ламин в интервью. — Химия, правда, мне плохо даётся, но меня это развлекает. Хорошо, что я стал футболистом, хоть и не ожидал, что это произойдёт так скоро. Если бы мне пришлось работать, это была бы катастрофа! Пришлось бы учиться дальше…»