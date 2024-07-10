«Что вы ждёте от участника договорняка?» Полуфинал Англии отдали скандальному арбитру

Цвайер приостановил карьеру после слов Беллингема. А теперь будет работать на судьбоносной для футболиста игре ЧЕ-2024.

Феликс Цвайер — арбитр, получивший назначение на полуфинал Евро-2024 с участием сборных Нидерландов и Англии (матч пройдёт сегодня, 10 июля). Однако в биографии судьи немало скандальных эпизодов.

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Цвайер был замешан в скандале с договорными матчами. О его дисквалификации стало известно только через несколько лет

Цвайер влип в крупный скандал в 2005 году. Тогда он был помощником арбитра Роберта Хойцера, работавшего на матчах Второй Бундеслиги, Региональной лиги и Кубка Германии. Позднее Роберта приговорили к двум с половиной годам тюремного заключения, а также пожизненно отстранили от судейства. Почему? Хойцер занимался организацией договорных матчей.

Цвайер тоже получил бан, но куда менее суровый — всего полгода дисквалификации. Такой вердикт связан с тем, что Феликс сдал Хойцера. По словам Цвайера, коллега попросил его повлиять на результат матча Второй Бундеслиги «Рот-Вайсс Эссен» — «Кёльн». «Когда я получил предложение от Хойцера, то сразу поделился информацией с другими арбитрами. Подчеркну, что решительно отказался от схема Роберта», — утверждал Цвайер.

Феликс Цвайер на Евро-2024 Фото: Tom Weller/picture alliance via Getty Images

О том, что Феликса забанили на шесть месяцев, стало известно только в 2014 году. Эта деталь держалась в тайне, пока в распоряжении газеты Die Zeit не оказался секретный документ Немецкого футбольного союза. Основные тезисы из мотивировочной части:

Цвайер вёл себя неуважительно по отношению к спорту.

В 2004 году он принял от Хойцера € 300 в качестве взятки, чтобы «избежать критических ситуаций для «Вупперталя» в матче со второй командой «Вердера».

Можно с уверенностью предположить, что Цвайер принял деньги и не противился, чего нельзя было ожидать от порядочного судьи.

Цвайер в течение длительного времени не сообщал о каких-либо известных ему договорных матчах с участием Хойцера.

Приговор вынес мюнхенский судья по уголовным делам Райнер Кох. Он признал, что Цвайер внёс вклад в раскрытие дела. Плюс не удалось доказать, что Феликс совершил какие-либо преднамеренные ошибки в отдельных матчах. Но с учётом текста приговора понятно одно: Немецкий футбольный союз считает, что Цвайер получил взятку. Феликс признал приговор, а также избежал дополнительного судейского разбирательства и огласки. По мнению газеты Die Zeit, это было тактически разумно. В противном случае карьера Цвайера могла сложиться по-другому.

Феликс остановил матч Бундеслиги на 10 минут. Всё из-за отказа тренера уходить с поля

Ещё один памятный момент, связанный с Цвайером, состоялся в 2016 году. Тогда дортмундская «Боруссия» обыграла «Байер» (1:0) в Бундеслиге, но матч запомнился другим. В середине второго тайма Цвайер удалил с поля главного тренера леверкузенского клуба Роджера Шмидта. Тот посчитал, что «Боруссия» неправильно разыграла штрафной, который привёл к единственному голу. Споры с арбитром привели к удалению тренера. Но Шмидт отказался уходить с поля. «Я хотел понять, почему судья меня удалил, — объяснял своё поведение тренер. — Пытался обсудить это с ним, но мне так и не удалось сделать это».

Феликс Цвайер и Роджер Шмидт (в костюме) Фото: Dennis Grombkowski/Bongarts/Getty Images

В итоге с поля ушёл сам Цвайер, который прихватил с собой помощников. Чуть позже в подтрибунку отправились и футболисты. Матч возобновили только спустя почти 10 минут. Судейская бригада вернулась на поле, а Шмидт покинул скамейку. Кстати, Цвайер действовал в пределах правил. Согласно уставу Немецкого футбольного союза, матч следует остановить, если кто-то из участников не подчиняется решению судьи.

«Совершенно не было необходимости прерывать игру и привносить в неё эту суету. Судья повёл себя так, будто произошло нечто ужасное. Его меры были преувеличением», — говорил после матча спортивный директор «Байера» Руди Фёллер.

Шмидт чуть позже признал свою вину: «Да, у арбитра был повод удалить меня. Вероятно, протесты были неуместными. Я требовал объяснений, это моя ошибка. Неправильно оценил ситуацию».

Признание вины не спасло Шмидта от дисквалификации на пять матчей (два — условно). А ещё его обязали выплатить штраф в размере € 20 тыс.

Беллингем припомнил скандальное прошлое Цвайера. Арбитр после этого приостановил карьеру

2021 год. И снова скандал с участием Цвайера на матче дортмундской «Борусии». На этот раз команда проигрывает «Баварии» (2:3), а арбитр принимает несколько спорных решений. «Боруссия» осталась недовольна тем, что Цвайер не назначил пару пенальти в ворота «Баварии». И тем, что поставил пенальти в пользу соперника. Тренер «Боруссии» наговорил на красную карточку, а после матча не сдержался уже полузащитник дортмундцев Джуд Беллингем.

«На мой взгляд, это не пенальти. Мяч прилетел в руку Хуммельса, который в тот момент боролся за позицию. Он даже не смотрел на мяч. Обратите внимание и на другие решения в матче. Вы назначаете на главную игру Бундеслиги человека, который занимался организацией договорных встреч. И чего ждёте?» — возмущался после матча англичанин.

Джуд Беллингем (слева) и Феликс Цвайер Фото: Bernd Thissen/picture alliance via Getty Images

«Во время углового мне показалось, что Хуммельс задел мяч рукой. Вопрос только в том, была ли она в естественном положении. Я обсудил эпизод с видеопомощниками. Они проверили положение руки и сказали, что она была в неестественном положении. Пересмотрел момент — Хуммельс выбил мяч локтем. Поэтому я назначил пенальти», — объяснил своё решение после матча арбитр.

Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поддержал Беллингема: «Парню всего 18 лет. Он высказывался разгоряченным после большого матча. Припоминать старые факты не стоило. Но я не вижу тут ничего криминального».

Тем не менее Беллингем не избежал штрафа — пришлось заплатить € 40 тыс. Судя по всему, Цвайер — достаточно чувствительный человек. Во-первых, он не любит, когда вспоминают скандал с получением взятки. Во-вторых, после истории с Беллингемом Феликс даже приостановил карьеру. Для чего? Для того, чтобы ментально восстановиться.

После информации о назначении Цвайера на полуфинал Евро английские СМИ напомнили о скандальных страницах жизни арбитра. Даже появились слухи, что УЕФА поменяет судью. Но Союз провёл проверку и утвердил назначение Феликса.

Теперь Джуд Беллингем снова встретится с арбитром Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Нужно уважать решение УЕФА в отношении того, кого из арбитров он выбирает на матчи. Для сборной Англии это ничего не изменит. Мы просто сосредоточены на самой игре, а не на судьях», — сказал защитник сборной Англии Люк Шоу.

Цвайер уже отработал на трёх матчах чемпионата Европы. На групповом этапе ему доверили матчи Италия — Албания (2:1, 1-й тур) и Турция — Португалия (0:3, 3-й тур). Помимо этого, Феликс работал на матч 1/8 финала Румыния — Нидерланды (0:3). Пока он не назначил ни одного пенальти и не показал ни одной красной карточки. Интересно, что скажет Беллингем об арбитре после полуфинала Евро?