В 1993 году Рональд Куман забил гол, хотя к тому моменту его уже должны были удалить.

Тренер Нидерландов лишил Англию чемпионата мира. А потом признал, что это было нечестно

Сегодня, 10 июля, мы узнаем второго финалиста чемпионата Европы – сразу после матча Нидерланды — Англия. Сейчас главный тренер номинальных хозяев – Рональд Куман. 31 год назад он, по сути, оставил англичан без чемпионата мира.

Трансляция матча Нидерланды – Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

13 октября 1993 года — день, когда Голландия и Англия провели матч отборочного цикла ЧМ-1994. На тот момент первое место в группе занимала Норвегия (14 очков). Англия и Голландия шли следом — у каждой сборной было по 11 очков. Важный нюанс — в то время за победу начисляли два очка, а не три, как сейчас. Англия уступала Голландии по дополнительным показателям, но её устроила бы ничья в Роттердаме.

Заключительный матч в квалификации англичане проводили на выезде с Сан-Марино, а это практически верная победа. Да ещё и с крупным счётом. Англичане наверняка улучшили бы разницу мячей и опередили бы Голландию по итогам отбора. Тем в последнем туре нужно было ехать в гости к Польше.

Сборная Англии под руководством Грэма Тейлора часто показывала ужасный футбол, но в Роттердаме она играла превосходно. Будь в 1993 году такой показатель, как ожидаемые голы, у англичан наверняка всё было бы хорошо в этом плане. 55-я минута — ключевой момент матча. Англичанин Дэвид Платт опережает Рональда Кумана и практически выходит один на один с вратарём. Капитан сборной Голландии хватает соперника за футболку и роняет на газон.

Грэм Тейлор спорит с лайнсменом и резервным арбитром Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Контакт начинается за пределами штрафной площади, так что это не пенальти. Куман — последний полевой футболист, кто мог помешать Платту. Он намеренно роняет соперника, со стороны голландца нет никакого намерения сыграть в мяч. Это должна быть красная карточка. Всё очень просто, не так ли?

Однако у немецкого арбитра Карл-Йозефа Ассенмахера иная точка зрения. Да, он ставит штрафной, но показывает Куману только жёлтую карточку. «Судья! Судья! — орёт в этот момент английский тренер Тейлор. — Кумана нужно удалять. Линейный судья! Какие вам дают указания? Что тут вообще происходит? Это настоящий позор!»

«Это худшее, что я когда-либо делал на боковой линии. Такого никогда раньше не было. Я потерял контроль, потому что честно и искренне чувствовал, что Англию обманывают в жизненно важном матче. ФИФА за несколько недель до матча ясно дала понять, что за лишение явной возможности забить мяч нужно показывать прямую красную карточку», — скажет потом Тейлор.

Штрафной удар не принёс ничего опасного — футболисты сборной Голландии в стенке заблокировали удар. А через несколько минут мяч влетает в ворота сборной Англии. И кто автор гола? Тот самый Куман, которого уже не должно было быть на поле. Классный удар со штрафного над стенкой — 1:0. Ещё через шесть минут Деннис Бергкамп добивает англичан и устанавливает окончательный счёт.

Рональд Куман (в центре в оранжевой форме) празднует гол Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

«Вы знаете, что нас надули, не так ли? — говорил Тейлор, обращаясь к резервному арбитру. — Главный судья отправил меня в отставку. Передайте ему большое спасибо, окей?»

Через месяц сборная Англии уничтожит Сан-Марино (7:1), но останется на третьем месте в группе. А всё потому, что Голландия обыграет на выезде поляков (3:1). Ещё через шесть дней Тейлор покинет пост главного тренера сборной Англии, а таблоид The Sun изобразит его в виде репы.

«Это был очевидный фол, — скажет Куман в 2018 году. — Сейчас это наверняка была бы красная карточка. Но я был очень рад, что судья назначил штрафной, а не поставил пенальти. Видимо, мой статус помог избежать удаления. Каждый раз, когда я приезжал в Англию, люди орали на меня. Они не стеснялись и оскорбляли по полной программе».

Тейлор в свои мемуарах подчеркнул, что не испытывал ненависти по отношению к Куману: «Я не виню Рональда. Он ни за что не собирался честно отобрать мяч у Платта. Игроки будут делать то, что должны делать. Я не мог отделаться от мысли, что мы должны были поехать в Штаты. У меня не было неприязни к Куману, но я не смотрел ни одного матча с участием «Саутгемптона» и «Эвертона», когда их тренировал Рональд».

Грэм Тейлор уходит в раздевалку после матча с Голландией Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Немецкий судья Ассенмахер спустя много лет разобрал спорный эпизод: «Я был в 20 метрах от них, когда увидел, как Куман сфолил на Платте. За несколько секунд у меня в голове промелькнуло: это красная карточка или жёлтая? У меня не сложилось впечатления, что Куман фолил намеренно. Я выбрал жёлтую карточку. Это было интуитивное решение. Не могу с уверенностью сказать, что был прав. Я не назначил пенальти, потому что следовал указаниям бокового арбитра. Он был уверен, что фол состоялся за пределами штрафной площади».

«Уверен, что, отберись мы на чемпионате мира, я сохранил бы работу в сборной Англии. Но такова жизнь. Только один человек унесёт с собой в могилу непопадание на ЧМ-1994, и это я», — говорил с грустью Тейлор. К сожалению, он ушёл из жизни в начале 2017 года.

Наверняка у некоторых болельщиков сборной Англии присутствие Кумана вызывает негативные эмоции. Но, возможно, после полуфинала Евро они заговорят о свершившейся мести.