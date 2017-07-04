Нападающий «Лиона» Ляказетт прибыл на медосмотр в «Арсенал»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт прибыл на медицинский осмотр в стан лондонского «Арсенала», сообщает Sky Sports. Ранее Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сказал, что Ляказетт в ближайшие дни перейдёт в «Арсенал» за € 45-50 млн.
Также в СМИ была информация, что «Арсенал» и «Лион» могут договориться о трансфере, условия которого будут предусматривать различные бонусы.
В минувшем сезоне Ляказетт принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, в которых отметился 28 голами и 3 результативными передачами.
Президент «Лиона»: Ляказетт в ближайшие дни перейдёт в «Арсенал» за € 45-50 млн