Витоло: я обязан «Севилье» всем, понимаю их злость, но это футбол

Полузащитник «Атлетико» Витоло, который первую часть сезона-2017/18 на правах аренды проведёт в «Лас-Пальмасе», рассказал, почему решил покинуть «Севилью». Ранее президент андалусского клуба заявил, что Витоло использовал клуб, чтобы «Атлетико» заплатил ему больше.
«Мне нечего сказать. Я обязан «Севилье» практически всем. Когда я был в «Лас-Пальмасе», они были теми, кто сделал ставку на меня. Мне посчастливилось выигрывать трофеи, я всегда выкладывался и считаю, что никто не может упрекнуть меня в чем-либо. Понимаю их злость, это нельзя скрыть, но таков футбол. Но я всегда буду благодарен клубу», — цитирует Витоло AS.