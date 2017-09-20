Веллитон: постоянно на связи с Ари, мы с ним жарим мясо при встрече

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон, пребывающий в статусе свободного агента, рассказал, продолжает ли дружить с бывшим партнёром по московскому клубу Ари. Последний сейчас выступает за «Локомотив».
«Мы с Ари постоянно на связи. Постоянно вместе ездим в отпуск в Бразилию. Он приезжал ко мне домой, а я – к нему в Форталезу. Вы же знаете, что он там купил команду и развивает футбольную школу. Ари – человек с огромным сердцем. Помогает всем, кому только может. Чем занимаемся с ним при встрече? Мясо жарим конечно», — сказал Веллитон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Веллитоном читайте на «Чемпионате».
Веллитон: моё возвращение в РФПЛ возможно, летом шли переговоры с «Локомотивом»