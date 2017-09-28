Бабаев: у Кучаева поднялись шансы на попадание в состав ЦСКА после гола «МЮ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о поражении в матче группового этапа Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед» (1:4), а также положительно оценил игру полузащитника Константина Кучаева, который забил единственный гол в составе красно-синих.
«Возможно, игроки волновались. Но с другой стороны в нашей команде выступают опытные футболисты, которые играли против того же «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала». Не думаю, что волнение главным образом сказалось на результате. Секундная потеря концентрации с такими соперниками сравнима с самоубийством. «Манчестер Юнайтед» изначально был фаворитом матча, впечатляет их игра. Не зря они лидируют в английской Премьер-лиге и успешно выступают в Лиге чемпионов.
Гол Константина Кучаева и в целом его игра оставили приятное впечатление. После гола в ворота «МЮ» у него поднялись шансы на попадание в состав. Кроме того, выделил бы и нашего вратаря Игоря Акинфеева. Несмотря на четыре пропущенных мяча, он сыграл очень достойно», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.