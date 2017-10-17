Баптиста: у «Реала» самый сильный состав в мире

Бывший футболист мадридского «Реала» Жулио Баптиста считает, что «сливочным» в настоящее время нет равных по подбору футболистов. Баптиста уверен, что подопечные Зинедина Зидана способны наверстать упущенное на старте сезона, когда теряли очки.
«Реал» был немного нестабилен на старте сезона, играя вничью и проигрывая. Однако считаю, что у «Реала» самый сильный состав в мире. Доказательством моих слов служат титулы, выигранные командой за последние два года. Но ведь по ходу бывают взлёты и падения. В любом случае полагаю, что команда вновь будет бороться за победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов», — цитирует Баптисту Marca.
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