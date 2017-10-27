Президента «Лацио» могут дисквалифицировать из-за антисемитского скандала

Президент «Лацио» Клаудио Лотито может быть дисквалифицирован на два месяца из-за антисемитского скандала, связанного с фанатами римского клуба. После матча 9-го тура с «Кальяри» (3:0) ультрас «Лацио» оставили на трибуне болельщиков «Ромы» антисемитские граффити и изображения еврейской девочки Анны Франк в футболке «Ромы», ставшей известной благодаря найденному дневнику, в котором она описывала гонения со стороны нацистов во времена Второй мировой войны.
Gazzetta dello Sport сообщает, что Клаудио Лотито обвиняется в дискриминирующем поведении, что является нарушением кодекса по спортивному праву. Также наказанию будет подвергнут клуб, который может быть наказан проведением одного или нескольких матчей без зрителей. Ближайший домашний матч «Лацио» проведёт 5 ноября с «Удинезе».