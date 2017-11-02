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175 лет назад 2016
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Промес уступает только Неймару по числу участий в голевых атаках в матчах ЛЧ

Футбол

По данным InStat, нападающий «ПСЖ» Неймар уверенно лидирует в текущем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов по количеству участий в голевых атаках (11 раз).

Бразильский футболист забил четыре мяча, отдал две голевые и пять предголевых передач. Второе место по этому показателю делят полузащитник «Спартака» Квинси Промес, нападающий «Реала» Криштиану Роналду и форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, у каждого из которых по семь участий в голевых атаках.

По итогам четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов Неймар отдал больше всех острых передач — 37 (8,7 за 90 минут). На втором месте по этому показателю нападающий «Барселоны» Лионель Месси (34 – 8,1).

Роналду лидирует по числу ударов среди всех игроков турнира — 26 (6,2 за 90 минут). На втором месте по этому показателю Месси — в его активе 24 удара (5,7 за 90 минут).

«Спартак» — 6-й в Лиге чемпионов по эффективности реализации голевых моментов
Источник: InStat Sport Сообщить об ошибке
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