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Поддубский – о поражении от «Локомотива»: обидно пропускать на последней минуте

Футбол

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Поддубский поделился впечатлениями от прошедшего домашнего матча 18-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, причём победный гол был забит в добавленное судьёй время.

«В матче было много борьбы и мало моментов. Обидно пропускать гол на последней минуте. Что касается установки на игру, то она была следующей: не проигрывать борьбу, строго сыграть в обороне и искать шансы у чужих ворот», — сказал Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».

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