Симеоне: Роналду продемонстрировал дух такого великого клуба, как «Ювентус»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц» и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Ювентус» был лучше и победу заслужил. Он прижал нас к воротам. Когда соперник проводит такой матч, его остается только поздравить. Мы допустили много ошибок. Я имею в виду себя, а не игроков. «Ювентус» сыграл лучше тактически и был лучше на подборах.

Жест Роналду? Он думал о болельщиках и продемонстрировал дух такого великого клуба, как «Ювентус», — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.