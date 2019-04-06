Белоголовцев: уверен, что «Спартак» одержит победу в матче с ЦСКА

Телеведущий и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от домашнего матча красно-белых с ЦСКА в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Я уверен, что «Спартак» одержит победу. На это есть определённые причины: во-первых, игра будет проходить на домашней арене, во-вторых, весь стадион заполнится болельщиками, оказывающими огромную поддержку клубу. Красно-белые сейчас на ходу, они имеют очень стабильную оборону с лучшим защитником страны — Георгием Джикией. Замечательно играют и нападающие, снова в форме Денис Глушаков, а это очень важно для команды. Этого достаточно для победы.

Если Зобнин полностью восстановится к дерби, это положительно повлияет на игру «Спартака». Но на данном этапе состав у команды и так отличный, поэтому легко можно обыграть наших врагов. Если «Спартак» проиграет ЦСКА, это ни в коем случае не пошатнёт кресло под Кононовым. Не настолько же наши специалисты глупы и самодуры, чтобы менять тренера после нескольких месяцев работы», — сказал Белоголовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Срибной.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 6 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск.