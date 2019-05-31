Дзюба: одна женщина перед нами спустила джинсики, у неё была морщинистая попка

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, как менялось отношение болельщиков к национальной команде в ходе чемпионата мира — 2018.
«Спасибо большое за такую встречу, за плакаты. Мне приятно. Раньше, кстати, Иван, писали другое: дерево, каланча, мазила. Сейчас хоть приятное пишут. Обижался ли раньше? Ну нет! Мы, футболисты, привыкли, что с семи лет нас плотненько оскорбляют.
Но после чемпионата мира всё поменялось. Нас стали любить, узнавать, а мы стали попадать по мячу.
За день до первой игры с Саудовской Аравией мы проезжали по улицам Москвы. Одна женщина лет 40 развернулась к нам попой, спустила джинсики и показала нам всё отношение к нашему футболу. Как я понял, что ей именно около 40 лет? Морщинистая попка была», — сказал Дзюба в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.
- 31 мая 2019
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