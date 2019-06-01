Салах стал пятым африканцем, забившим гол в финале Лиги чемпионов
Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт в финальном матче Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
26-летний Салах стал пятым африканским футболистом, который забивал голы в финале Кубка/Лиги чемпионов.
Ранее в финальных матчах авторами голов становились Рабах Маджер («Порту», 1987), Самюэль Это′О («Барселона», 2006, 2009), Дидье Дрогба («Челси», 2012) и Садио Мане («Ливерпуль», 2018).
Ранее «Ливерпуль» пять раз становился победителем Лиги чемпионов и ещё трижды проигрывал в финалах. «Тоттенхэм» впервые в своей истории добрался до финала главного европейского клубного турнира.
Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
- 1 июня 2019
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