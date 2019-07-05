Лукас Васкес может перейти в «Арсенал» за € 35 млн
Лондонский «Арсенал» ведёт трансферные переговоры с мадридским «Реалом» по переходу полузащитника испанской команды Лукаса Васкеса, сообщает AS. Сделка может быть оформлена уже в начале следующей недели. Стоимость трансфера должна составить € 32 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов.
Васкес является воспитанником «Королевского клуба» с 2007 года. Дебютную игру за основной состав команды игрок провёл в 2012 году. Его соглашение со «сливочными» заканчивается летом 2021 года. В минувшем сезоне испанского чемпионата Васкес сыграл за «Реал» 31 матч, стал автором одного забитого гола и трёх результативных передач. Вместе с мадридцами Лукас выиграл три Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Васкеса.
«Реал» готов продать Васкеса и отдать в аренду Диаса
Менди объяснил появление своего лайка под твитом с призывом выгнать Васкеса
- 5 июля 2019
-
08:51
-
08:39
-
08:22
-
08:10
-
07:46
-
07:20
-
07:00
-
06:24
-
06:09
-
05:56
-
05:47
-
05:30
-
05:13
-
04:53
-
04:34
-
04:15
-
03:49
-
03:27
-
03:14
-
03:03
-
02:51
-
02:31
-
01:43
-
01:15
-
01:12
-
00:57
-
00:41
-
00:34
-
00:19
-
00:18
- 4 июля 2019
-
23:59
-
23:47
-
23:40
-
23:06
-
22:52
Партнерский контент