Лукас Васкес может перейти в «Арсенал» за € 35 млн

Лондонский «Арсенал» ведёт трансферные переговоры с мадридским «Реалом» по переходу полузащитника испанской команды Лукаса Васкеса, сообщает AS. Сделка может быть оформлена уже в начале следующей недели. Стоимость трансфера должна составить € 32 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов.



Васкес является воспитанником «Королевского клуба» с 2007 года. Дебютную игру за основной состав команды игрок провёл в 2012 году. Его соглашение со «сливочными» заканчивается летом 2021 года. В минувшем сезоне испанского чемпионата Васкес сыграл за «Реал» 31 матч, стал автором одного забитого гола и трёх результативных передач. Вместе с мадридцами Лукас выиграл три Лиги чемпионов.



Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Васкеса.

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