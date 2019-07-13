Президент «Атлетико»: Гризманн хотел уйти, но не говорил нам до последнего

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо рассказал о впечатлениях от перехода нападающего Антуана Гризманна в каталонскую «Барселону».



По его словам, 28-летний форвард на протяжении всего периода переговоров не говорил клубу о желании покинуть команду. «Разочарован его отношением. Он хотел уйти, но не говорил нам об этом до самой последней минуты», — приводит слова Сересо Goal.com.



Напомним, ранее президент мадридского клуба заявил, что у «Атлетико» есть доказательства того, что Гризманн согласовал переход в «Барселону» ещё 9 марта, что позволило значительно сэкономить на трансфере. Сересо заявил, что клуб тщательно рассмотрит дело, после чего будет требовать от каталонцев ещё € 80 млн к уже выплаченным € 120 млн.

Президент «Атлетико»: у нас есть доказательства нарушений при переходе Гризманна