Президент «Атлетико»: Гризманн хотел уйти, но не говорил нам до последнего
Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо рассказал о впечатлениях от перехода нападающего Антуана Гризманна в каталонскую «Барселону».
По его словам, 28-летний форвард на протяжении всего периода переговоров не говорил клубу о желании покинуть команду. «Разочарован его отношением. Он хотел уйти, но не говорил нам об этом до самой последней минуты», — приводит слова Сересо Goal.com.
Напомним, ранее президент мадридского клуба заявил, что у «Атлетико» есть доказательства того, что Гризманн согласовал переход в «Барселону» ещё 9 марта, что позволило значительно сэкономить на трансфере. Сересо заявил, что клуб тщательно рассмотрит дело, после чего будет требовать от каталонцев ещё € 80 млн к уже выплаченным € 120 млн.
Президент «Атлетико»: у нас есть доказательства нарушений при переходе Гризманна
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