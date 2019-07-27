«Тамбов» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 27 июля в 16:30
Сегодня, 27 июля, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Тамбов» — «Спартак». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Егор Болховитин и Николай Богач. Резервный рефери — Евгений Турбин.
В прошлом туре чемпионата России «Тамбов» на выезде потерпел поражение в матче с московским «Локомотивом» (1:2), а «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).
Следить за положением команд в турнирной таблице Премьер-Лиги можно на «Чемпионате». Календарь российского первенства доступен здесь.
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- 27 июля 2019
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