«Барселона» готова отдать Коутиньо в аренду за € 25-30 млн

Руководство «Барселоны» продолжает искать варианты для расставания с полузащитником Филиппе Коутиньо, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, с подписанием Френки де Йонга и Антуана Гризманна у бразильца могут возникнуть проблемы с получением стабильной игровой практики в стане сине-гранатовых. Учитывая это, а также необходимость разгрузки зарплатной ведомости и тот факт, что предложений по футболисту каталонский клуб не получал, «Барса» готова отпустить игрока в аренду за € 25-30 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет выручить с продажи Коутиньо € 100 млн. Также появлялась информация, что сине-гранатовые хотят включить хавбека в сделку по нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару.

В минувшем сезоне Коутиньо на клубном уровне забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 54 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.