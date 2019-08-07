Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком июля
Болельщики «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте» выбрали лучшим футболистом по итогам первого месяца сезона нападающего Артёма Дзюбу.
В июле он провёл четыре матча, забив два мяча — «Тамбову» и «Оренбургу», а также отдав одну результативную передачу. В итоговом голосовании он набрал 38,8% голосов, опередив Сердара Азмуна (31,42%) и Себастьяна Дриусси (12,6%), сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Ранее Дзюба получал награду по итогам августа-2018 и сезона-2018/19.
«Зенит», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые в прошлом туре, сыграв вничью с «Краснодаром» (1:1), впервые в нынешнем сезоне потеряли очки в чемпионате России. Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
Гол Дзюбы на 91-й минуте принёс «Зениту» ничью в матче с «Краснодаром»
- 7 августа 2019
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