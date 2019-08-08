Полиция попросила болельщиков «Туна» убрать изображение Путина со стадиона

Швейцарская полиция попросила болельщиков «Туна» убрать изображение президента России Владимира Путина со стадиона, где проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Матч «Тун» — «Спартак» обслуживает бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступают Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный рефери – Адмир Шехович. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответный матч «Спартака» с «Туном» состоится 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф, где сыграет с «Брондбю» или «Брагой».