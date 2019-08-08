«Тун» — «Спартак»: швейцарская команда сравняла счёт, забив два мяча за 7 минут
«Тун» сумел забить два мяча в ворота московского «Спартака» в начале второго тайма домашнего матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Команды ушли на перерыв при счёте 2:0 в пользу российской команды — отличились нападающий Эсекьель Понсе и полузащитник Зелимхан Бакаев. В начале второго тайма один мяч отыграл хавбек «Туна» Ниас Хефти, а спустя семь минут гол забил форвард Симоне Рапп.
Игра «Тун» — «Спартак» в эти минуты проходит в Туне на стадионе «Арена Тун». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ответная встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа, начало — в 19:45 мск.
Посмотреть календарь матчей нынешнего сезона Лиги Европы можно на «Чемпионате».
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