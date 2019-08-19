«Спартак» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся 19 августа в 20:00

Сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА на «Чемпионате»



Обслужат встречу судьи из Москвы. Главным арбитром будет Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Евгений Турбин из Дмитрова.



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Карасёв поставит пенальти в дерби Всея Руси «Спартак» не проиграет, Шюррле пробьёт Акинфеева, а Карасёв не обойдётся без 11-метрового.