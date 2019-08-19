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«Спартак» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся 19 августа в 20:00

«Спартак» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся 19 августа в 20:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА на «Чемпионате»

Обслужат встречу судьи из Москвы. Главным арбитром будет Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Евгений Турбин из Дмитрова.

С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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