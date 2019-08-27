«Динамо» подписало Карапузова, который мог перейти в «Валенсию»

«Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе полузащитника Владислава Карапузова.
Условия личного контракта игрока не разглашаются. На следующей неделе хавбек приступит к тренировкам с молодёжной командой «Динамо».
19-летний Капапузов является воспитанником «Локомотива». В прошлом сезоне он провёл 13 матчей за фарм-клуб «Локомотива» — «Казанку» — в ПФЛ и забил 1 гол.
«У меня закончился контракт с «Локомотивом», они предлагали новый, но я отказался от продления. Был на просмотре в испанской «Валенсии», должен был заключить контракт, но по нефутбольным причинам этого не произошло. После чего мне позвонили из «Динамо». Очень понравился в высшей степени профессиональный подход динамовцев при переговорах. Так что рад, что подписал контракт с бело-голубыми. Матчи с «Динамо» всегда были очень сложными, там много классных, молодых футболистов — это я помню ещё по играм первенства Москвы. Здорово, что я теперь среди них!» — сказал Карапузов.
- 27 августа 2019
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