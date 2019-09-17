«Боруссия» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция начнётся 17 сентября в 22:00

Сегодня, 17 сентября, состоится матч «Боруссия» Д – «Барселона». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. В роли его ассистентов выступят Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери – Себастьян Колтеску.



Соперниками дортмундской «Боруссии» и «Барселоны» по группе F являются «Интер» и пражская «Славия», которые также проведут свой матч сегодня. Начало – в 19:55 мск.



С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».