Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Боруссия» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция начнётся 17 сентября в 22:00

«Боруссия» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция начнётся 17 сентября в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 17 сентября, состоится матч «Боруссия» Д – «Барселона». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. В роли его ассистентов выступят Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери – Себастьян Колтеску.

Соперниками дортмундской «Боруссии» и «Барселоны» по группе F являются «Интер» и пражская «Славия», которые также проведут свой матч сегодня. Начало – в 19:55 мск.

С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент