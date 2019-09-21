Ерохин пропустит матч «Зенита» с «Рубином» из-за простуды
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин не поможет своей команде в домашнем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
29-летний футболист не попал в заявку клуба из Санкт-Петербурга по причине простуды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Встреча состоится сегодня, 21 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».
Сине-бело-голубые, набрав 20 очков, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, казанская команда (10) — 10-е.
Посмотреть календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».
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