Черчесов рассказал, почему сборная России не провела тренировку в «Лужниках»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года.

«Времени было столько же практически, сколько каждый раз. Сегодня все тренировались уже в общей группе. После тура бывают маленькие болячки, на которые надо обращать внимание, что мы и сделали. Сейчас никаких проблем уже нет.

Что касается решения провести предыгровую тренировку на базе, то различие в том, что до «Лужников» ехать далеко, поэтому решили провести предыгровую здесь. Тем более с «Лужниками» мы знакомы, знакомиться нам не надо. Согласитесь, два часа в дороге поломают любые планы.

Шотландия не представляет большой опасности? У нас матч, в розыгрыше 12 очков. Так что мы серьёзно готовимся к матчу», — передаёт слова Станислава Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.