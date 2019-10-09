Черчесов рассказал, почему сборная России не провела тренировку в «Лужниках»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года.
«Времени было столько же практически, сколько каждый раз. Сегодня все тренировались уже в общей группе. После тура бывают маленькие болячки, на которые надо обращать внимание, что мы и сделали. Сейчас никаких проблем уже нет.
Что касается решения провести предыгровую тренировку на базе, то различие в том, что до «Лужников» ехать далеко, поэтому решили провести предыгровую здесь. Тем более с «Лужниками» мы знакомы, знакомиться нам не надо. Согласитесь, два часа в дороге поломают любые планы.
Шотландия не представляет большой опасности? У нас матч, в розыгрыше 12 очков. Так что мы серьёзно готовимся к матчу», — передаёт слова Станислава Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 9 октября 2019
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