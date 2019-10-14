Руни заметили в ночном клубе в окружении стриптизёрш

Нападающего «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни застали в окружении стриптизёрш в ночном клубе, сообщает Daily Mail.
33-летний футболист посетил один из ночных клубов в США, где наслаждался танцами девушек и активно фотографировался со всеми желающими.
Напомним, ранее жена Руни Колин выступила с обвинением в адрес супруги Джейми Варди Ребеки. По словам Колин, Ребека долгое время сливала информацию из её закрытого аккаунта в «Инстаграме» таблоиду The Sun. Ребека позднее ответила Колин, отвергнув все обвинения и выразив сожаление, что та не связалась с ней лично, прежде чем опубликовать свой пост.
Руни является воспитанником «Эвертона». В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 37 млн. За манкунианцев он провёл 559 матчей во всех турнирах, в которых забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. В 2017 году форвард вернулся в «Эвертон», а через год перебрался в американский клуб.
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