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«Реал» отказал «Арсеналу» в выкупе Себальоса

«Реал» отказал «Арсеналу» в выкупе Себальоса
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» хочет оставить у себя на постоянной основе полузащитника Даниеля Себальоса, арендованного у мадридского «Реала».

Как сообщает El Desmarque, «канониры» сделали «сливочным» предложение о выкупе 23-летнего футболиста за £ 25 млн (€ 29 млн), однако «Королевский клуб» ответил отказом.

Ранее сообщалось, что Себальос не хочет возвращаться в «Реал» по истечении аренды следующим летом. Более того, по информации СМИ, хавбек уже связался с президентом «сливочных» Флорентино Пересом и попросил его оформить трансфер в «Арсенал».

Себальос перешёл в «Реал» в 2017 году из «Бетиса». Мадридцы заплатили за него € 16,5 млн.

В нынешнем сезоне Даниель принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 результативные передачи.

Источник: Себальос не хочет возвращаться в «Реал» из «Арсенала»
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